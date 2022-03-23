居家抗疫｜長期抗疫壓力大 5大範疇入手 教你日常紓壓妙招減焦慮

疫情從開始至今已超過兩年，再加上最近迎來第五波疫情，不少人都會因擔心染疫而感到焦慮，而長期抗疫亦令大家在日常生活難以喘氣，從而積聚不少壓力。以下就為大家從5個範疇入手，整理出日常紓壓的妙招，讓大家可以在抗疫中保持平常心。 紓壓方法｜睡眠：確保充足睡眠 受到近日抗疫的措施影響，長期在家讓不少人養成日夜顛倒的習慣，睡眠時間亦大大減少，即使趁著週末補眠，也不能化解平時睡眠不足帶來的損耗。事實上睡眠與壓力有著莫大的關係，睡眠不足容易影響精神，從而積聚壓力，因此如果想在日常紓壓，確保充足的睡眠便十分重要。 睡眠相關妙招：

(1)睡前遠離電話、電腦等帶藍光的機器，讓眼睛和大腦得到放鬆，更易入睡。

(2)早上及睡前喝一杯熱牛奶，有助提高睡眠質素。

(3)睡前1小時用暖水浸浴10分鐘，可以幫助放鬆身體，從而加快入睡。

紓壓方法｜飲食：注重均衡飲食 最近不少人都改為在家用膳，但不少「無飯家庭」仍然會食用外賣或公仔麵等較方便卻不健康的食品，不少人更會因在家工作經常吃零食解悶，令飲食習慣變差。然而飲食習慣與紓緩壓力同樣息息相關，注重均衡飲食可令身體變得健康及緩解疲勞，從而令壓力變得不容易積聚，因此必須在日常生活中注重均衡飲食。 飲食相關妙招：

(1)每日需要攝取足夠的蛋白質才夠健康，可以用低脂又高蛋白質的雞胸肉作為主要肉類，讓每天充滿元氣及力氣。

(2)避免高GI食品，選擇低GI食品。

(3)下午3點後可飲用檸檬水代替清水，既可補充維他命C，亦有消滯排毒的作用。

(4)進食新鮮的應季蔬果可以有效抗疲勞，比起進食零食更健康。

(5)在咖啡、紅茶等飲品中放入桂皮可有效緩解疲勞。

紓壓方法｜生活習慣：改善壞習慣 困在家中抗疫的生活令不少人都養成壞習慣，例如熬夜煲劇、日夜顛倒等，原本的運動習慣亦會因疫情而受到影響，而這些壞習慣都會令到壓力悄悄積聚，所以建議改善壞習慣，將壓力和疲勞一掃而空！ 生活習慣相關妙招：

(1)在家增加身體活動，例如打掃衛生、清潔房間等，不僅可以多動身體，還可以改善生活空間，快速消除煩惱。

(2)即使靠煲劇來舒緩壓力，建議盡量不要熬夜煲劇，以免因身體疲累而積聚壓力。

(3)進行簡單的在家運動，例如瑜伽、跳繩等，除了可以消除身體的不良習慣外，同時可讓身體從疲勞中恢復。

紓壓方法｜工作方式：區分工作時間 不少人因在家工作而變得容易分心，令工作時間延長，甚至無法分離工作和作息空間，令身體長期處於緊繃狀態，從而積聚壓力。為了舒緩因工作帶來的壓力，在家工作的時候必須區分工作時間和空間，以免讓自己長期處於工作狀態，令身體無法好好休息。 工作方式相關妙招：

(1) 結束工作後遠離手機等電子產品，切換身心狀態。

(2)工作時偶爾閉上眼睛上下左右轉動眼球，有效消除眼睛疲勞。

(3)區分工作與休息空間，盡量不要在床上工作。

(4)久坐時可站起原地踢腿跳20秒，有效促進血液循環。

(5)因工作而感到疲倦時，可以吃黑朱古力幫助解壓。