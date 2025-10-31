居舍慶祝16周年 名廚Ricardo Chaneton x Toyo Eatery主廚Jordy Navarra 11.7四手盛宴

香港居舍(Upper House)將於11月7日（星期五）慶祝16周年，特別邀請「亞洲50最佳餐廳」及「亞洲50最佳酒吧」名單的名廚和調酒師聯手主理慶祝派對，其中亮點活動有Salisterra廚藝顧問Ricardo Chaneton，與位列「亞洲50最佳餐廳」第42位兼米芝蓮一星、來自馬尼拉的 Toyo Eatery 主廚 Jordy Navarra，聯手炮製四手盛宴。只此一場，機會難逢！

持續入選「亞洲50最佳餐廳」主廚 四手盛宴由兩位主廚精心策劃菜單，融合地中海與菲律賓的烹飪風格和特色。Toyo Eatery以創新手法演繹菲律賓菜，同時弘揚本土文化作理念。而主廚Jordy Navarra亦支持可持續發展理念，展現在地食材的獨有風味，為餐廳贏得多項殊榮，包括2025年度「全球50最佳餐廳『Gin Mare待客藝術獎』」，並持續入選「亞洲50最佳餐廳」榜單。主廚Navarra的每道菜式均以文化記憶和真實風味為核心，呈現菲律賓菜的悠久歷史及多元風貌。

亞洲50最佳酒吧調酒師駐場 當晚的慶祝派對將會在Green Room舉行，邀得「亞洲50最佳酒吧2025」排名第16位、來自中國長沙的CMYK酒吧創始人Ethan Liu（劉明）擔任客席調酒師，為大家帶來驚喜的調酒體驗。CMYK 的雞尾酒創作靈感來自世界各地旅行經驗，以精湛技巧調製色彩鮮艷的雞尾酒而廣受讚譽。大家也可細嘗來自成都與上海居舍的招牌雞尾酒。

