屈臣氏 x USAGYUUUN聖誕狂歡賞 聖誕慈善義賣/網店最多減$125

屈臣氏今年聖誕邀請到日本人氣角色USAGYUUUN小突兔展開亞洲冒險之旅，一系列印有USAGYUUUN 標誌性圖案的主題產品，包括護膚品、化妝品和個人護理用品等將驚喜登場，鼓勵大家投入健康生活方式，支持可持續發展。屈臣氏更預告會有驚喜活動陸續推出，喜歡USAGYUUUN的朋友記得留意！

在聖誕蒞臨之際，USAGYUUUN更搜羅多款獨家精選產品，打造「聖誕狂歡賞」，包括來自各地的護膚品牌、自家皇牌護膚品，以及精選保健產品推介。

聖誕慈善義賣 支持凝動以體育培訓基層青年

由12月1 日起至12月31日期間，屈臣氏將舉行聖誕 暖心慈善義賣行動，顧客於全線屈臣氏分店及網店每購買一件Me+ by Superdrug系列產品或Naturals by Watsons玫瑰果極緻修護活膚油，將捐出港幣$3予凝動香港體育基金，支持他們以體育培訓基層青年，造就他們茁壯成長，同時宣揚共融、性別平等及健康生活等概念。此外，屈臣氏於全線近180間香港分店設置捐款箱，易賞錢會員亦可透過易賞錢手機程式，將易賞錢積分轉為捐款，支持凝動，愛心獻積分。

是次慈善義賣所精選的產品均在屈臣氏獨家發售，包括新登場、來自英國人氣護理品品牌Superdrug旗下的Me+ 系列主張無動物測試、純素配方，能溫和且精準地解決不同肌膚問題；而被受護膚界熱捧的Naturals by Watsons玫瑰果極緻修護活膚油則採用93%天然成份，更有玫瑰果萃取物，維他命A及C，具備多種護膚功效，一支滿足肌膚不同需要。