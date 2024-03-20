嶺大為全港首間以虛擬實境招生高等院校 推「元宇宙2.0」吸引全球頂尖學生報讀

本港資助大學非本地生的收生上限將於2024/25學年起倍增至百分之40，嶺南大學（嶺大）預計非本地生的申請人數將會激增。為吸引全球頂尖學生報讀嶺大，大學近日正式推出以「本科招生」為主題的「嶺大元宇宙2.0」，是全港首間以虛擬實境校園招生的高等院校。全新的「嶺大元宇宙2.0」突破地域與時間限制，透過一站式的本科入學資訊平台，讓有興趣報讀的學生即使足不出戶或身處海外，亦能隨時隨地到訪嶺大校園，了解最新及最齊全的入學資訊，揀選心儀科目。
「嶺大元宇宙2.0」有助大學「走出去」
嶺大協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬教授表示，「嶺大元宇宙2.0」有助大學「走出去」，招攬來自世界各地的優秀學生報讀。他表示：「嶺大銳意在數碼時代下發展成為一所國際領先的研究型博雅大學，我們去年試行的『嶺大元宇宙』讓全港中學生透過到訪虛擬校園索取入學資訊，反應熱烈。今年推出全新的『嶺大元宇宙2.0』，高度還原屯門校舍，讓用家沉浸式探索嶺南，深入了解大學自1888年創立以來的悠久歷史和文化底蘊。而平台的招生目標亦由香港擴展至世界各地。透過『嶺大元宇宙2.0』招生亦有助減少印刷宣傳刊物，響應全球進入數碼時代及提倡可持續發展的環保概念。」
進入全年無休的元宇宙校園
來自本港及世界各地的學生可邀請家人或朋友一同進入這座全年無休的元宇宙校園，獲取詳細的入學資訊，包括在四幢教學大樓內分別找到文學院、商學院、社會科學院，及跨學科學院的課程資料、本科入學資訊攤位，以及各種本科收生活動的註冊鏈接。用家只要透過電腦或智能手機進入「嶺大元宇宙2.0」，就可以選擇喜愛的角色，以「第一視角」於校園每個角落漫步，感受大學寧靜優雅的文青氣息。此外，用家亦可由空中走廊俯瞰嶺大校園，一睹於真實世界看不到的校園景緻。今年更增設即時通訊功能，訪客們可以在嶺大元宇宙互動交談，並與嶺大的本科入學組、學科辦事處聯繫，進行深入討論。
榮獲「2023年泰晤士高等教育亞洲年度招生策略大獎」
嶺大本科入學組去年榮獲「2023年泰晤士高等教育亞洲年度招生策略大獎」，今年繼續創新，推出的「嶺大元宇宙2.0」將會繼續提升虛擬校園的設施及導航功能，定期新增更多本科入學資訊，及開發更多社區互動的功能、遊戲和活動等。
了解更多關於嶺大本科入學資訊，請瀏覽「嶺大元宇宙2.0」。