巨型黃鴨6月10再襲香港！ 即睇18個港鐵車站+金鐘站主題打卡位 同步獨家限定紀念品【內附地址+訂購詳情】

巨型橡皮鴨再次登陸香港！今年適逢橡皮鴨訪港10周年，ARR特別主辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，橡皮鴨首度偕同伴雙雙暢遊維多利亞港，於6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。今次更於18個港鐵車站設多個打卡位，而金鐘站更變成期間限定橡皮鴨主題車站；另發售獨家限定紀念品，即睇發售詳情！

適逢今年為AllRightsReserved成立20周年，歷年來致力帶來不同藝術項目，是次《橡皮鴨二重暢》企劃亦為ARR周年慶的一大重點項目。橡皮鴨高18米，是全球最高的橡皮鴨之一，而且成雙成對重臨香港，就像「囍」、「朋」二字，象徵好事成雙。維多利亞港即將再度化身巨大浴缸，橡皮鴨停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）。

它們推出共24款獨特的「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」（《DOUBLE DUCKS with Hong Kong Signature Icons》）造型系列，當中包括著名地標如尖沙咀鐘樓、太空館、蘭桂坊及彩虹邨；地道美食如點心、菠蘿包與西多士；節慶如舞火龍、醒獅與搶包山；文化如大戲棚及大佛；公共交通工具如的士、小巴與鐵路及本土特色如紅白藍膠袋、當舖、街市等。

橡皮鴨遊走全港 18 個港鐵站 金鐘站化身橡皮鴨主題車站

最接近《橡皮鴨二重暢》展覽的金鐘站，即日起搖身一變成為期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出口亦成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等，都可發現橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等，全方位佈滿可愛的橡皮鴨圖案，打造一系列主題打卡位，引領着大家前往展覽場地。

金鐘站E出口6米高24.5米闊的巨型玻璃天窗更令人眼前為之一亮，半圓玻璃天窗首次化身成趣緻鴨子臉，一隻充滿好奇心的橡皮鴨探頭窺看，就像與維港上暢遊的一雙橡皮鴨遙遙相望。

另外，香港站首次曝光的大型數碼全景互動顯示區更率先由橡皮鴨打頭炮，屏幕上巨型橡皮鴨彷如暢游維港般輕輕搖晃，現身港鐵站與乘客互動，屏幕上方亦不時會落下小鴨，通過感應裝置，碰到途經乘客的頭部便會彈出充滿正能量的心型圖案。

大家亦可在電車看到橡皮鴨踪影，橡皮鴨主題電車由今日起一個月內在繁忙街道上行走，讓一對橡皮鴨為鬧市帶來點點藝術氣息。