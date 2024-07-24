隨著巴黎奧運的臨近，香港各大商場紛紛舉辦一系列精彩慶祝活動，不單止有人氣女團COLLAR成員街舞表演，更有多個本地團體示範多種新興運動，為市民帶來不同表演和互動體驗，即睇內文了解詳請！

Mikiki 「Street Dance@Mikiki」 本地知名街舞達人即場尬舞 Mikiki商場於即日起至8月11日期間舉辦「Street Dance@Mikiki」活動，將巴黎地標場景與街頭文化元素結合，打造出紅磨坊、巴黎鐵塔等多個主題互動遊戲區。活動期間，街舞出身的藝人狄易達、《全民造星V》舞林高手Tsoul(田曜誠)等將打頭陣出席Mikiki街舞狂熱盛會，一眾本地新晉專業舞者，將以不同種類街舞進行Battle，帶領觀眾投入街舞狂熱。Mikiki街舞派對更有人氣女團COLLAR成員Gao及Sumling登場，進行Dance Challenge，燃起全場熱血氣氛。此外，香港霹靂舞運動員曾子驊將於8月10日示範霹靂舞賽制，並舉辦體驗工作坊，推廣街舞文化。亦不要錯過Mikiki Busking 加油站，集合了《全民造星 V》人氣唱將 Hayson (郭澧羲)、「做工佬」Ritchie (梁瑋城)，以及網路人氣歌手 Little Nerve 小神經，一同為運動健兒打打氣！

東港城「運動狂熱．躍動巴黎」打氣派對 東港城將於7月27日舉行「運動狂熱．躍動巴黎」打氣派對，邀請劍擊隊大師兄張小倫、羽毛球女神吳芷柔等體壇名將一同分享參加國際賽事的點滴，同時請來多位歌手胡鴻鈞、任暟晴、冼靖峰、鍾柔美、孫漢霖及劉詠彤等出席，演唱及為港隊打氣。8月11日將迎來賽事尾聲，當日更有運動音樂會，邀請女團VIVA、顏米羔、陳蒨葶及李爾晨各位藝人獻唱，更將有花式足球運動員施寶盛，花式跳繩團隊及藝術體操團隊等獻技助興表演，為活動畫上完美句號。 東港城「運動狂熱．躍動巴黎」開幕打氣派對 日期：7月27日（六） 時間：2:30 PM 地點：東港城一樓中庭 參加方法：7月18至26期間，於東港城即日電子貨幣消費滿港幣$4,000，即可換領東港城「運動狂熱·躍動巴黎」打氣派對入場證2張；每張入場證可供1人入場觀賞節目。(名額有限，先到先得，換完即止) 東港城「運動狂熱．躍動巴黎」閉幕運動音樂會 日期：8月11日（日） 時間：2:00 PM 地點：東港城一樓中庭 參加方法：8月1至10期間，於東港城即日電子貨幣消費滿港幣$3,600，即可換領東港城「運動狂熱·躍動巴黎」運動音樂會入場證2張；每張入場證可供1人入場觀賞節目。(名額有限，先到先得，換完即止)