巴黎奧運直播商場推介！四年一度的體壇盛事即將於7月26日至8月11日期間在法國巴黎舉行，全城熱熾期待！為與民同樂，港九有不少商揚都會直播巴黎奧運部分重點賽事，並請來JACE陳凱詠、Gin Lee、許廷鏗等歌手明星現場表演，氣氛一流。大家更可以參加多項抽獎活動，過百萬獎品、巴黎來回機票等緊你！下文即睇活動詳情！

直播奧運商場｜九大港鐵商場直播巴黎奧運 人氣歌手輪流表演 港鐵旗下九大商場，包括ELEMENTS 圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及THE SOUTHSIDE等，將會在7月26日至8月11日期間於場內直播四年一度體壇盛事重點賽事，適逢圍方開業一周年，更會舉行「圍」系生活音樂會 “Music All The Wai”，邀請Gin Lee、許廷鏗等人氣歌手週末輪流登場獻唱，節目豐富！

而德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及連理街合力推出Summer Mega Rewards 仲夏大激賞，大派電子優惠券，在商場內消費購物都可以使用！在6月28日至9月1日期間(逢星期五至日及公眾假期)，顧客只要即日單一電子消費滿HK$800，到指定商場推廣活動換領攤位即可換領HK$200港鐵商場指定類別電子優惠券(電子優惠券以$100兩張形式發放)；推廣期內累積消費達HK$10,000，更可換領高達價值HK$500港鐵商場指定類別電子優惠券，大家一於把握優惠！ am730奧運專頁 支持香港運動員

直播奧運商場｜ 信和集團旗下 4 大商場 高清大電視直播巴黎奧運 信和集團旗下4大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場，在巴黎奧運期間都會透過高清大電視直播賽事，更會舉辦多場打氣大會，邀請多位星級嘉賓及歌星藝人表演，在現場一齊力撐香港運動員。當中奧海城更破天荒同一時間提供其中 3 個電視台的賽事直播，滿足不同觀眾喜好！ 另外更推出「全城運動狂熱賞」多重消費獎賞活動！由 7 月 26 日至 8 月 11 日期間，S+ REWARDS 會員於奧海城、屯門市廣場、荃新天地、中港城及藍灣廣場消費滿指定金額，即可換領多款 adidas 運動產品及商場現金券，加上逾百間各式商戶提供的優惠，總值超過HK$3,000 萬！ 巴黎奧運｜18區體育館播賽事節目 朝8晚11開放

直播奧運商場｜新地十大商場 巴黎奧運賽事直播 奧運舉行期間（7月26日至8月11日），東港城、將軍澳中心、北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、Mikiki、卓爾廣場、Life@KCC、Joy@KCC 及寶怡商場將以商場大電視直播大量焦點賽事。而遍佈港九新界的新地十二大商場，宣布將於7至8月推出「Sports for All 運動狂賞」多重驚喜禮遇及奧運賽事直播。於７月1日至8月31日期間，The Point會員可免費換領活動參加證，並在指定新地商場內消費，累積總消費金額最高的５位會員，可獲贈合共12張來回法國巴黎機票及高達HK$30,000聯場現金贈券組合，獎品非常吸引！

直播奧運商場｜恒基地產旗下MCP新都城中心及MOSTown 新港城中心 5大節目 巴黎奧運開幕在即，恒基地產旗下MCP新都城中心及MOSTown 新港城中心將攜手聯推5大熾熱活動——焦點賽事直播狂歡派對、星級運動員體驗工作坊、運動狂熱表演、運動員相片展覽及大型運動主題商場裝置，歡迎市民一同參與！於賽事舉行期間， MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）將聯同TVB以電視直播方式跟全港市民全程直擊熱戰時刻；除了MCP CENTRAL (新都城中心2期) L1天幕廣場的巨型電視屏幕外，MCP DISCOVERY（新都城中心3期）L1天幕廣場亦為活動特別增設逾300吋巨型電視屏幕，讓大家一同觀賞重點賽事。而MOSTown 新港城中心則與HOY TV合作，於商場開放期間全天候播放多項焦點賽事。此外，兩大商場更分別準備了設計精美的獨家限量打氣道具包，包括大小手幅、頭箍、圓扇等。

直播奧運商場｜ 旺角MOKO新世紀廣場直擊焦點賽事 MOKO新世紀廣場由7月6日至8月下旬，將舉辦一系列精彩活動，包括三大「動靜多面『體』工作坊」、融合直播、舞蹈表演、音樂表演及晚間消費賞的「『奔FUN』盛夏夜活動」等，讓全民多角度投身體育競賽的熱血和拼搏之餘，為運動員打氣！

由於巴黎與香港時差為6小時，商場特別將多項活動及優惠延伸至晚間，娛樂、餐飲購物體驗同時兼備除了首度由街頭登上體育殿堂的霹靂舞快閃表演，商場更會於8月一連四個週五呈獻「TGIF Busking Night」、於場內餐廳惠顧晚餐即享「夏日晚市100%回贈」及於指定日子舉辦「獎牌激戰直播夜」，與大眾直擊乒乓球、羽毛球及場地單車等多場大熱獎牌賽。