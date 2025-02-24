市區預辦登機｜香港站九龍站Check in及行李寄艙只需4步驟

身邊總有朋友隔個月去日本、台灣、歐洲等旅行，相信會有更多香港人趁著假期出發旅遊。在香港站Check in及行李寄艙，使用市區預辦登機服務，可以提早把行李寄艙和取得登機證，到機場時便可直接到過關，既省時又方便。而在2025年2月24日起，新加坡航空於服務時間內於香港站提供市區預辦登機服務。
市區預辦登機服務時段
- 國泰航空：上午6時至晚上11時（香港站）或上午6時至下午3時（九龍站）
- 香港航空：上午6時至晚上7時（香港站）或上午6時至下午3時（九龍站）
- 澳洲航空：上午7時至下午6時（香港站）或上午7時至下午3時（九龍站）
- 新加坡航空：上午9時至下午5時20分（香港站）
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香港市區預辦登機｜九龍站及香港站
九龍站的市區預辦登機服務，車站已安裝了6個智能登記櫃檯，以及2個自助行李託運櫃檯。乘客於服務時間內，可使用智能登記櫃檯及自助行李託運櫃檯，一站式自助完成登機手續及託運行李，然後乘搭機場快綫前往機場。已於網上預辦登機手續的乘客可直接在智能登記櫃檯列印登機證及託運行李標籤，然後自助託運行李。
乘客可在航班預定起飛前24小時至最少90分鐘，在服務時間內辦理登機手續及託運行李。機場快綫乘客需使用八達通或機場快綫車票進入市區預辦登機區域，車費將於進入預辦登機區域時被預先扣除，而進入月台時將不會再次被扣除。由2024年1月18日起，乘客在智能登記櫃檯完成登機手續後，便可前往自助行李託運櫃檯自行辦理行李託運手續，省時又方便。
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香港市區預辦登機｜注意行李體積
若使用市區預辦登機服務，必須留意以下事項。現凡於市區預辦登機託運的行李，行李體積不得超過145厘米(長) x 100厘米(闊) x 85厘米(高)，而且重量不可超過70公斤。國泰航空的市區預辦登機服務櫃位，無法處理有關客艙提升、超額行李和加長空間座位的即時獎勵兌換，以及與團體及旅行社預訂相關的服務。如有需要處理以上事項，則需要到機場處理，不能使用市區預辦登機服務。
另外，使用服務前應先檢查旅行證件是否具有晶片護照的標誌。凡擁有該標誌的旅遊證件，就可以使用智能登記櫃檯，自行列印登機證和行李標籤。晶片護照標誌一般顯示在護照的正面。
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香港市區預辦登機｜市區預辦登機程序
- 步驟1：前往香港站市區辦理登機區域的智能登記櫃檯，點按屏幕並選擇國泰航空，以掃瞄護照或登機證方式來檢索航班資料。
- 步驟2：行李標籤部分，再一次確認個人資料，輸入電話號碼及電郵地址。成功確認行李中沒有受管制及禁止用品後，選擇所需的行李標籤數量，便可把標籤列印出來。
- 步驟3：登機證部分，到列印登機證部分，乘客可於該程序檢視或選擇座位，然後列印登機證 。已完成辦理登機手續的乘客亦可在此更改座位。
- 步驟4：成功獲取行李標籤和登機證後。根據行李標籤背後之指示，把標籤繫在行李上，並保留尾部收據。完成後，可前往行李寄艙櫃位託運行李。