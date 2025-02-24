市區預辦登機｜香港站九龍站Check in及行李寄艙只需4步驟

香港市區預辦登機｜九龍站及香港站

九龍站的市區預辦登機服務，車站已安裝了6個智能登記櫃檯，以及2個自助行李託運櫃檯。乘客於服務時間內，可使用智能登記櫃檯及自助行李託運櫃檯，一站式自助完成登機手續及託運行李，然後乘搭機場快綫前往機場。已於網上預辦登機手續的乘客可直接在智能登記櫃檯列印登機證及託運行李標籤，然後自助託運行李。

乘客可在航班預定起飛前24小時至最少90分鐘，在服務時間內辦理登機手續及託運行李。機場快綫乘客需使用八達通或機場快綫車票進入市區預辦登機區域，車費將於進入預辦登機區域時被預先扣除，而進入月台時將不會再次被扣除。由2024年1月18日起，乘客在智能登記櫃檯完成登機手續後，便可前往自助行李託運櫃檯自行辦理行李託運手續，省時又方便。