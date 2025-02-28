中信銀行(國際)與香港航空推出全新聯營Mastercard®卡

加強整體信用卡產品組合 旅遊禮遇及獎賞帶動信用卡簽賬

海外簽賬佔中信銀行(國際)2024年整體信用卡簽賬額逾20%

全新聯營Mastercard®卡，提供更多、更強的優惠及獎賞，冀成為客戶外遊、消費的首選信用卡，帶動信用卡簽賬

(左起) Mastercard香港及澳門總經理陳一芳女士、中信銀行(國際) 個人及商務銀行業務總監袁妙齡女士，以及香港航空主席閻波先生，宣佈攜手推出中信銀行(國際)香港航空Mastercard®卡。

發卡後首5個月簽賬額滿25,000港元，即送26,000FWC積分 1

每多簽15,000港元可以優惠價800港元換領額外26,000FWC積分（最多可換領3次） 1

每26,000 FWC積分足夠兌換1張沖繩、上海或其他地點經濟艙來回機票4



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備註：

推廣期至2025年7月2日。只適用於批核月起計之過去12個月內未曾持有任何信銀國際信用卡主卡之申請人。 優惠由Mastercard®提供並須受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽Mastercard®網頁。 推廣期至2025年12月31日。須作一次簽賬即可獲享2張香港航空機場貴賓室禮券。 兌換積分標準是參考香港航空有限公司於2025年1月1日之獎勵經濟艙(R)機票兌換積分標準，並以香港航空最新公佈為準，香港航空保留隨時更改之權利。客戶須自行承擔使用積分兌換機票時有關稅項、機場建設費或政府手續費、燃油附加費、保安費、保險費及任何授權單位人收取的費用。 香港航空簽賬每2港元=1FWC積分。海外及網上簽賬每4港元=1FWC積分。本地零售簽賬每6港元=1FWC積分。

香港 - 2025年2月28日 - 中信銀行(國際)有限公司（「信銀國際」）與香港航空有限公司（「香港航空」）今日宣佈攜手推出中信銀行(國際)香港航空Mastercard®卡，為客戶帶來非凡飛行體驗及獎賞，進一步加強信銀國際信用卡產品組合，推動信用卡簽賬。適逢全球旅遊業強勁復甦，為滿足廣大客戶對旅遊及信用卡簽賬的需求，信銀國際與香港航空攜手推出聯營信用卡，提供一系列豐富獎賞，包括迎新獎賞積分換領機票、簽賬積分獎勵以及獨家旅遊禮遇。客戶透過靈活及更優惠的積分累積機制，可以更快賺取積分兌換機票。其他全方位獎賞包括免費旅遊保險、機場貴賓室服務等一系列尊享禮遇，讓客戶在外遊消費的同時享受旅遊獎賞。中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡女士表示：「自2023年下半年起，旅遊業已開始復甦，進一步推升港人出境旅遊熱潮，海外簽賬亦佔中信銀行(國際)2024年整體信用卡簽賬額逾20%。有見及此，本行與香港航空攜手為喜愛旅遊的客戶推出全新聯營信用卡，為客戶帶來更多信用卡簽賬選擇及獎賞，進一步加強中信銀行(國際)信用卡產品組合，刺激整體信用卡簽賬。」香港航空主席閻波先生表示：「我們非常高興與信銀國際推出聯營信用卡，這是香港航空創新服務的重要一步。此次合作不僅為持卡人帶來豐富的旅遊禮遇，如積分兌換機票、優先登機及貴賓室服務等，更為航空與金融服務的融合樹立新標杆。作為紮根香港的航空公司，我們始終致力於為乘客提供優質的出行體驗，並通過創新推動行業發展。我們相信，這一合作將為港人的旅遊和消費注入新活力。」中信銀行(國際)香港航空Mastercard®卡迎新及尊享禮遇豐富，包括:高達104,000 Fortune Wings Club (FWC)積分（足夠兌換4張沖繩、上海或其他地點經濟艙來回機票）低至每2港元=1FWC積分一年兩次「飛凡祭」，以5折FWC積分兌換香港航空指定航點的機票，暢遊世界5折FWC積分升級商務客位除了飛行獎賞外，中信銀行(國際)香港航空Mastercard®卡客戶更可享一系列旅遊尊享禮遇，包括免費旅遊保險、香港航空機場貴賓室服務、專屬登記櫃枱、優先登機及優先行李處理、機上免稅商品優惠以及於香港航空官網及手機應用程式買機票享額外FWC積分，為客戶全面提升旅遊體驗。優惠受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！