保柏香港以Connected Care打造無縫醫健 推出全新「環球優越自願醫保計劃（至臻）」

高端自願醫保計劃為尊貴客戶提供更全面保障、專屬醫療禮賓服務及全天候醫療支援， 助客戶安心迎接未來香港 - 2025年2月24日 - 保柏香港為尋求周全保障的香港客戶推出全新高端「環球優越自願醫保計劃（至臻）」（下稱「至臻」計劃），以無縫連繫的尊尚醫健，提供更全面的健康保障。
作為香港領先的醫療保險專家，保柏致力拓充自願醫保計劃系列，為客戶提供多元化的選擇。「至臻」計劃在香港政府自願醫保計劃的既定標準上，進一步提升尊尚醫療支援，讓客戶安享便捷貼心的醫療保健服務。計劃提供覆蓋本港及全球的全面保障、個人化健康支援及升級保障，進一步體現保柏「Connected Care」的承諾，積極打造無縫的一體化醫療保健服務。
「至臻」計劃不僅符合自願醫保計劃的標準，更透過創新數碼工具及全方位個人支援，為客戶提供更個性化的健康解決方案。主要保障及服務[1]包括：
- 提供高額年度醫療保障，全數賠償入住標準私家病房的環球合資格醫療開支，更不設終身保障限額，讓客戶更安心
- 69歲或以下的客戶可享按指定年齡組別區分的劃一保費，有助計劃財務安排
- 專屬健康顧問全程支援客戶的治療及康復過程，提供貼心的個人化健康管理
- 靈活自選保障，覆蓋門診、牙科及視力保障，讓客戶按個人需要靈活配搭
- Blua Health 健康應用程式提供日常健康管理工具，鼓勵預防性健康管理並實現長遠健康
- 於本港指定私家醫院和保柏特選診所享有免找數服務，為客戶提供更無縫便捷的醫療體驗
- 協助客戶預約診症及治療服務、選擇醫療機構或尋求醫療專家提供專業的第二意見
- 癌症治療費用可獲豁免自付費，確保治療開支獲得全面保障
- 保障投保前未知的已有病症
- 免費保柏國際援助計劃，讓客戶24小時全天候得到醫療支援
保柏香港保險業務總經理陳宇文表示：「作為香港領先的醫療保險及醫療服務專家，保柏一直專注守護客戶健康。秉承『Together for Your Health 』的理念，保柏為對醫療保障有高要求的客戶提供更高端、更全面的醫療保障和全天候支援。在『Connected Care』承諾下，客戶可以獲得專業團隊的醫療保健服務，安心應對個人健康需求。」
「至臻」計劃充分發揮保柏保險及卓健醫療的協同優勢，結合醫療保險和醫療服務團隊，並透過 Blua Health 健康應用程式，提升客戶的數碼健康管理體驗。保柏與專家團隊緊密合作，為客戶打造真正一體化的醫健服務，全面實踐「 Together for Your Health」的承諾。
陳宇文補充：「『至臻』計劃是一項長遠的健康投資，提供穩健、可靠及靈活的醫療保障，迎合客戶不斷變化的需求。健康是人生最重要的資產，保柏作為香港醫療保健專家，憑藉我們的信譽與專業，致力為客戶帶來更卓越的自願醫保計劃，讓他們無論身處何地，都能獲得一致且無縫的健康管理與醫療支援。」
[1] 本資料摘要僅供參考之用。有關詳細保障範圍、一般不保事項、條款及細則，請參閲完整的保險保單。
保柏──國際醫療保險專家
作為一家國際醫療保健企業，保柏七十多年來致力幫助人們活出更長壽、更健康和更愉快的人生，創造更美好的世界，並於全球服務超過3,800萬名客戶。我們不設股東，將所有盈利投資於業務中，為現在和未來的客戶提升醫療服務質素。
保柏香港於1976年成立，是香港的醫療保險專家，提供一站式本地及環球醫療保障計劃，以及醫療保健服務。我們因應不同的個人需要而度身訂造全面醫療保障計劃，並為不同規模的企業提供僱員醫療方案。我們由註冊護士、健康管理專員及醫生組成的團隊，提供各式各樣的專業醫療支援和健康建議。
我們旗下的卓健醫療有限公司於2013年10月正式加入保柏，於全港超過1,650個服務點提供西醫、中醫、診斷及影像、牙醫、物理治療、精神健康和保健服務。
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