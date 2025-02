高端自願醫保計劃為尊貴客戶提供更全面保障、專屬醫療禮賓服務及全天候醫療支援, 助客戶安心迎接未來

保柏香港以Connected Care打造無縫醫健 推出全新「環球優越自願醫保計劃(至臻)」

提供高額年度醫療保障,全數賠償入住標準私家病房的環球合資格醫療開支,更不設終身保障限額,讓客戶更安心

69歲或以下的客戶可享按指定年齡組別區分的劃一保費,有助計劃財務安排

專屬健康顧問全程支援客戶的治療及康復過程,提供貼心的個人化健康管理

靈活自選保障,覆蓋門診、牙科及視力保障,讓客戶按個人需要靈活配搭

Blua Health 健康應用程式提供日常健康管理工具,鼓勵預防性健康管理並實現長遠健康

於本港指定私家醫院和保柏特選診所享有免找數服務,為客戶提供更無縫便捷的醫療體驗

協助客戶預約診症及治療服務、選擇醫療機構或尋求醫療專家提供專業的第二意見

癌症治療費用可獲豁免自付費,確保治療開支獲得全面保障

保障投保前未知的已有病症

免費保柏國際援助計劃,讓客戶24小時全天候得到醫療支援



[1] 本資料摘要僅供參考之用。有關詳細保障範圍、一般不保事項、條款及細則,請參閲完整的保險保單。



香港 - 2025年2月24日 - 保柏香港為尋求周全保障的香港客戶推出全新高端「環球優越自願醫保計劃(至臻)」(下稱「至臻」計劃),以無縫連繫的尊尚醫健,提供更全面的健康保障。作為香港領先的醫療保險專家,保柏致力拓充自願醫保計劃系列,為客戶提供多元化的選擇。「至臻」計劃在香港政府自願醫保計劃的既定標準上,進一步提升尊尚醫療支援,讓客戶安享便捷貼心的醫療保健服務。計劃提供覆蓋本港及全球的全面保障、個人化健康支援及升級保障,進一步體現保柏「Connected Care」的承諾,積極打造無縫的一體化醫療保健服務。「至臻」計劃不僅符合自願醫保計劃的標準,更透過創新數碼工具及全方位個人支援,為客戶提供更個性化的健康解決方案。主要保障及服務[1]包括:表示:「作為香港領先的醫療保險及醫療服務專家,保柏一直專注守護客戶健康。秉承『Together for Your Health 』的理念,保柏為對醫療保障有高要求的客戶提供更高端、更全面的醫療保障和全天候支援。在『Connected Care』承諾下,客戶可以獲得專業團隊的醫療保健服務,安心應對個人健康需求。」「至臻」計劃充分發揮保柏保險及卓健醫療的協同優勢,結合醫療保險和醫療服務團隊,並透過 Blua Health 健康應用程式,提升客戶的數碼健康管理體驗。保柏與專家團隊緊密合作,為客戶打造真正一體化的醫健服務,全面實踐「 Together for Your Health」的承諾。補充:「『至臻』計劃是一項長遠的健康投資,提供穩健、可靠及靈活的醫療保障,迎合客戶不斷變化的需求。健康是人生最重要的資產,保柏作為香港醫療保健專家,憑藉我們的信譽與專業,致力為客戶帶來更卓越的自願醫保計劃,讓他們無論身處何地,都能獲得一致且無縫的健康管理與醫療支援。」