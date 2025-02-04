博茨瓦納共和國政府與De Beers集團就毛坯鑽石銷售協議達成共識

香港 - 2025年2月4日 - 博茨瓦納共和國政府（"GRB"）與De Beers集團欣然宣布，雙方已成功完成磋商，旨在為Debswana（戴比斯瓦納）的毛坯鑽石生產建立新的銷售協議，並將Debswana的採礦許可權延長至2029年。這項協議與2023年9月30日達成的條款綱要一致。
Debswana是博茨瓦納共和國政府與De Beers集團各持股50%的合資企業，負責運營博茨瓦納多個主要鑽礦，包括朱瓦能礦（Jwaneng）、奧拉帕礦（Orapa）、萊特拉卡內礦（Letlhakane）和達姆沙阿礦（Damtshaa）。
待博茨瓦納相關監管機構發出新的採礦許可證並完成最終治理審批後，雙方將正式簽署並執行相關協議。在新協議正式生效之前，現有協議的條款將繼續有效。
博茨瓦納共和國政府與De Beers集團重申了雙方長達50多年持久夥伴關係的承諾。這項合作旨在以負責任的方式開採、推廣和銷售鑽石，確保全球鑽石行業的可持續性，同時增強鑽石為博茨瓦納帶來的重要經濟和社會貢獻。
博茨瓦納共和國政府與De Beers集團堅定不移地致力培育一個強大且可持續的鑽石行業，積極推動國家經濟發展並支持人民福祉。
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關於博茨瓦納
博茨瓦納是南部非洲一個繁榮的民主國家，也是全球主要的鑽石生產國之一。該國以法治聞名，尤其注重對財產權的保護。憑藉在礦業領域卓越的商業便利性，博茨瓦納無疑是礦業投資的首選之地。
博茨瓦納政府高度重視鑽石資源的高效管理，充分了解這些資源對國家經濟發展的關鍵作用。通過嚴格的監管和戰略合作，博茨瓦納不僅致力增加鑽石銷售收入，還鞏固了其作為全球鑽石市場重要參與者的地位，同時確保這些寶貴資源可持續推動社會經濟增長。政府致力於可持續實踐，確保鑽石開採帶來的財富能夠顯著改善國民福祉。相關收入被策略性地用於促進經濟增長、基礎設施建設和社會項目，使博茨瓦納成為該地區穩定與繁榮的社會經濟中心。這一系列舉措體現了政府提升人民生活水平的願景，同時推動國家整體繁榮，並在全球經濟挑戰底下，進一步鞏固博茨瓦納作為具有前瞻性和韌性之國家的聲譽。
關於戴比爾斯集團 DE BEERS GROUP
戴比爾斯集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。戴比爾斯集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈雇用超過20,000名員工，以其產值以及其在波劄那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，戴比爾斯集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是戴比爾斯集團的核心策略，以此發展包括戴比爾斯珠寶在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計畫GemFair和Tracr。戴比爾斯集團通過戴比爾斯鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託戴比爾斯集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。戴比爾斯致力於"創守永恒"的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。戴比爾斯集團是Anglo American PLC集團的一員。如需瞭解更多資訊，請訪問http://www.debeersgroup.com/。