博茨瓦納共和國政府與De Beers集團就毛坯鑽石銷售協議達成共識

博茨瓦納是南部非洲一個繁榮的民主國家，也是全球主要的鑽石生產國之一。該國以法治聞名，尤其注重對財產權的保護。憑藉在礦業領域卓越的商業便利性，博茨瓦納無疑是礦業投資的首選之地。 博茨瓦納政府高度重視鑽石資源的高效管理，充分了解這些資源對國家經濟發展的關鍵作用。通過嚴格的監管和戰略合作，博茨瓦納不僅致力增加鑽石銷售收入，還鞏固了其作為全球鑽石市場重要參與者的地位，同時確保這些寶貴資源可持續推動社會經濟增長。政府致力於可持續實踐，確保鑽石開採帶來的財富能夠顯著改善國民福祉。相關收入被策略性地用於促進經濟增長、基礎設施建設和社會項目，使博茨瓦納成為該地區穩定與繁榮的社會經濟中心。這一系列舉措體現了政府提升人民生活水平的願景，同時推動國家整體繁榮，並在全球經濟挑戰底下，進一步鞏固博茨瓦納作為具有前瞻性和韌性之國家的聲譽。

關於戴比爾斯集團 DE BEERS GROUP

戴比爾斯集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。戴比爾斯集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈雇用超過20,000名員工，以其產值以及其在波劄那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，戴比爾斯集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是戴比爾斯集團的核心策略，以此發展包括戴比爾斯珠寶在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計畫GemFair和Tracr。戴比爾斯集團通過戴比爾斯鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託戴比爾斯集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。戴比爾斯致力於 "創守永恒"的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。戴比爾斯集團是Anglo American PLC集團的一員。如需瞭解更多資訊，請訪問 http://www.debeersgroup.com/。

