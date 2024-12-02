商業平台 edge 與數碼先行者攜手合作 推動香港企業出海東盟市場

香港 - 2024年12月2日 - 由edge Summit、Oracle NetSuite、ONE Pacific 舉辦， 數碼港及戈壁大灣區支持的「運籌帷幄：科技先導型企業的東盟之路」出海東盟峰會（香港站）探討香港企業如何利用現時的雲ERP系統、初創支助計劃及風投機遇擴展東盟市場，幫助企業成長、擴展和適應變化。



由edge Summit、Oracle NetSuite、ONE Pacific 舉辦， 數碼港及戈壁大灣區支持的「運籌帷幄：科技先導性企業的東盟之路」出海東盟峰會（香港站）

本次峰會吸引來自各行各業的專業人士，包括電商公司管理層、中小企業聯會成員、初創顧問、科技公司創辦人及市場營銷專家，大家對「出海東盟」非常關注。



ONE Pacific 慶祝晉身為全球僅數家、香港第一間獲得 Oracle NetSuite「Expertise in ERP」認證的授權顧問，ONE Pacific總監楊燕京先生表示：「我們的中國香港、內地及歐美企業客戶近年積極出海東盟甚至全世界，無論是通過併購模式或複製子公司運作，要達至高透明度、高效率的以香港為基地的海外集團式管理，於財務、收入、固定資產及稅務管理等，我們的經驗是在印尼和馬來西亞等行政程序複雜的國家要成功落地，必須夥拍有實戰經驗的專業顧問由管理層至前線團隊推展同一雲端ERP數碼策略，而Oracle NetSuite 的高效解決方案，能夠迅速落地並實現高增長目標。」



此外，戈壁大灣區的資深執行董事，李冠樂先生分享他在短短一個月內進行了六場與企業出海相關的演講，強調這主題正是當前中國科技公司策略發展的新範式。近年來，像Fano Labs、WeLab、安克等企業在當地成功出海，為大灣區企業走出去設立多個重要的先例。



數碼港的首席財務官劉業民先生也從另一角度分享，數碼港目前為初創企業提供「一條龍」創業支援計劃，包括最高110萬港元資助及兩年培育期内免費辦公室空間，並通過龐大的支援網絡，幫助初創達成生意、覓得資金，取得關鍵科技支援及專業服務，以至拓展海外市場支持，加速企業發展。其中，受惠於「數碼港加速器支援計劃」和「海外及內地市場推廣計劃」的初創項目接近600個。此外，數碼港積極拓展東盟網絡，包括與馬來西亞、泰國等地建立策略夥伴關係，亦邀請熟悉印尼、泰國、和馬來西亞市場的業界人士擔任「大使」，助力初創企業連接當地市場，對接更多的落地資源，加强初創企業出海的基礎，上述WeLab亦是數碼港企業落戶東盟市場的好例子。



隨著出海東盟需求持續增長，edge Summit 也會舉辦更多活動，匯聚眾多行業領袖和專家，分享他們的見解和經驗，助力香港企業在東盟市場中獲得成功。





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