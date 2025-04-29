啓新書院學生與Tramplus合作設計標誌性香港電車

香港 - 2025年4月29日 - 啓新書院（Renaissance College Hong Kong, RCHK）很榮幸宣布與香港電車姊妹公司Tramplus合作，重新設計香港標誌性電車的內部和外觀。這項獨特的計劃不僅展示了啓新書院視覺藝術科學生的創意與才華，也為他們提供了一個珍貴的機會——透過藝術來展現香港多元而充滿活力的文化景觀。他們的全新設計融合了粵菜、香港地標和中國戲曲等多種元素，為電車注入煥然一新的形象。





這次與Tramplus的合作充分體現了啓新書院致力於為年輕藝術家擴闊藝術視野的承諾。 例如我們提供在國際文憑職業相關課程（IBCP）中由英基學校協會（English Schools Foundation, ESF）領導的攝影課程，或與著名街頭藝術家TAKA共同創作校園壁畫，可見啓新書院一直在尋找讓學生接觸不同藝術表達形式的方法，鼓勵他們發揮潛能。



重新設計的電車將於2025年5月2日上午10時在屈地街電車廠舉行的發佈儀式上首次亮相。儀式將邀請媒體朋友參加，為期一小時的活動將介紹本次項目負責的學生藝術家，同時由英基學校協會和啓新書院的代表發表致辭，包括英基學校協會行政總裁Belinda Greer女士、啓新書院校長Harry Brown博士，以及啓新書院視覺藝術主任Andrew Deakin先生。活動結束後，來賓將有機會乘坐這輛全新設計的電車。該電車會於未來四週在港島路線上行駛，與市民分享其藝術魅力。



啓新書院視覺藝術主任Andrew Deakin先生表示：「與Tramplus的合作體現了我們為學生提供豐富視覺藝術經驗的承諾。看到學生們團結合作，並展現他們的創意將藝術帶到公眾面前，我倍感驕傲。他們運用了多年學習到的技能，細心統籌項目中的每一個細節。這不僅是學生們一次難得的創作機會，更為香港文化遺產作出了貢獻。我們很高興看到他們的創作能以如此公開和有影響力的方式呈現在大眾眼前。」