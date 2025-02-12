大阪堺市帝盛麗都大酒店 (Dorsett by Agora Osaka Sakai)今年三月盛大開幕

在日本首家帝盛酒店 盡覽堺港美景 體驗堺市活力日本大阪 - 2025年2月12日 - Agora Hospitality Group熱切期待迎接 2025 年 4 月至 10 月在夢洲島舉行的 2025 年大阪世博會。作為集團最新力作，大阪堺市帝盛麗都大酒店(Dorsett by Agora Osaka Sakai) 將於 2025 年 3 月 25 日正式開幕，成為日本首家帝盛酒店。酒店將提供每日四班的直達渡輪服務和門票銷售，讓賓客從酒店外碼頭出發，30 分鐘內即可直達世博會場。
大阪堺市帝盛麗都大酒店地理位置優越，距離難波購物區僅三站地鐵之遙，距離關西國際機場也僅需30 分鐘車程，是休閒和商務旅客的絕佳選擇。
酒店擁有321間時尚客房及套房，配備可容納 42 人的會議室，以及可容納 120 位賓客的全日餐廳，並附設港灣海景露台。半數客房面積介乎22至44平方米，可飽覽堺港壯麗景致。每間客房皆配備迷你吧、窗邊座位和沙發床，為賓客提供舒適的住宿體驗。
酒店設計以「綠意、大地與海洋」為靈感，融合永續理念與在地文化。選用環保建材如陶瓷磚、紅磚，以及來自日本品牌Rekrow的升級再造牛仔布靠墊，為賓客打造環保且充滿文化氣息的住宿環境。
透過酒店官網預訂的旅客可享受品牌標誌性的「26 小時帝盛體驗」，提供彈性入住與退房時間，讓賓客享有完整 26 小時的住宿體驗。此外，賓客還可透過「帝盛地道探索」旅遊指南，獲取堺市及大阪的獨特在地體驗。
Agora Hospitality Group 總裁兼執行長 Michael Xian 表示：「此次與帝盛酒店集團的合作，標誌著Agora旗下第10家酒店的誕生，同時創下日本首家帝盛酒店的新里程碑。大阪堺市帝盛麗都大酒店充分體現我們對卓越款待的承諾，並致力於呈現日本的最佳風貌。」
為慶祝酒店開幕，現推出「開業限時優惠」，即日起至2025年4月30日預訂2025年3月25日至12月31日期間的住宿，可享高達38%折扣。
立即預訂，成為首批體驗日本首家帝盛酒店的賓客！
詳情請見：www.agoradorsett-sakai.com/en/。