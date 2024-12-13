展望「學與教博覽2025」

公布來年主題 共塑教育・創建未來

香港 - 2024年12月13日 - 第14屆「學與教博覽2024」於12月13日圓滿結束。本屆博覽以「共塑教育 駕馭幻變」為主題，規模創歷屆新高。博覽匯聚世界各地的政府官員、教育專家、行業領袖、參展商及教育工作者，吸引來自內地、新加坡、馬來西亞、多哈、澳洲及英國等地的330多位頂尖教育專家，共舉辦逾290場主題演講、研討會、公開示範課及成品展示；展覽提供近600個展位，展示全球教育最新動向和創新教學資源。活動聚焦人工智能在普及教育中的發展和應用，以及培育具國際視野的多語跨文化人才。涵蓋主題包括人工智能與學與教應用、語文學習與跨文化教育、國民教育、學生全人發展、社交情緒學習、身心靈健康、融合學習、創新學習、數碼能力培育、未來人才培育等多個領域，旨在探討當前教育界面臨的挑戰和機遇。「學與教博覽」是一個重要的交流平台，讓教育服務參展單位展示創新的技術/科技，促進教育界與相關業界的多元合作與溝通。參展商一直讚賞博覽會的獨特價值，能凝聚學校、公司和國際教育界代表，共同分享、思考和交流，以激發和建立協作機遇。隨著博覽會規模的提升和擴大，參展單位的種類和數量也增加，擴大教育界與商界合作的範圍，豐富了「學與教」的內涵，增強彼此在教育領域的影響力和貢獻。參展商BetaOne高級客戶經理黃金銘表示：「『學與教博覽』是一年一度的學界盛事，我們很想把創新的解決方法帶給學校，因此絕不能錯過參與博覽的機會。今年是我們第二年參與，感覺今年人流增加了，不只有學校教師，也看到有多國的交流團、導賞團等，接觸的客戶比往年更多。」參展商Trumptech課程發展項目經理吳家信表示：「我們每年都參與『學與教博覽』。在博覽，我們能夠一次接觸不同的學校，更多企業來我們的展位商討合作的機會，有助公司業務發展。今年的博覽規模比以往大，也劃分了不同的區域，讓目標客戶更容易找到我們。」博覽不但獲得參展單位的讚賞，亦因其凝聚教育界的持份者而深受學界喜愛。九龍真光中學校長李伊瑩女士表示：「很開心看到今年『學與教博覽』很多人參與，還有很多教育界人士支持。我看到很多嶄新的教育科技產品，也有學生展示他們的學習成果，對於教師而言，必然是拓闊了眼界，亦能就學校需要選擇合適的產品和服務。我很欣賞博覽凝聚了教育各界，希望未來博覽持續擴展至不同的教育主題和範疇，讓教師獲益更多。」第15屆學與教博覽（2025）將於2025年7月2日至4日舉行，並以「共塑教育・創建未來」（Education: A Shared Future for All）為主題，打造一個全新平台予業界持份者交流合作、加強聯繫，創新項目包括互動式英語教學專區、沉浸式未來教室體驗，以及初創教育科技企業合作平台等。教城希望此舉將有助「學與教博覽」拓展，吸引外部資源參與本地教育發展，鼓勵更多企業和機構參與其中，促進討論和合作，並策劃多元化的教育項目及計劃，賦能教育工作者，鼓勵持續學習，以應對全球化、科技迅速變遷及人工智能日益普及所帶來的挑戰，同時符合21世紀教育的目標，培養學生批判思維、解決問題和數碼素養等技能。此外，將加強國際間的交流，推動香港更深入地與內地及全球教育接軌，建立更緊密的產學合作關係。教城同時宣布將與智慧城市聯盟（SCC）合作，並將繼續獲得香港特別行政區教育局的全力支持。教城期望各界專業人士能共同探討未來教育的方向，探索創新教學方法以至教育科技整合，攜手致力推進教育實踐，共創更美好的學習環境。