曼谷潑水節：暢享世界級的節慶極致魅力

泰國曼谷 - 2025 年 4 月 10 日 - 曼谷作為泰國活力四射的心臟地帶，憑藉深厚的文化底蘊、國際級的待客之道以及精彩娛樂體驗，穩居全球最受歡迎的旅遊城市之列。 今年，泰國將隆重舉辦一年一度的潑水節慶典，並以官方推動的「Maha Songkarn World Water Festival 2025 」作為主題，為全球遊客帶來結合傳統與現代的精彩節慶體驗。從泰國各地的潑水活動到富有特色的文化景點，勢必再掀旅遊熱潮。



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曼谷於《DestinAsian》2025 年讀者之選大獎中榮膺「最佳城市」，再次印證其作為國際頂級旅遊城市的地位。同時，潑水節亦獲得聯合國教科文組織正式列為非物質文化遺產，為這項傳統慶典更添文化光芒。自 4 月 12 至 16 日期間，曼谷搖身一變為洋溢歡樂氣息的節慶樂園，處處水花飛舞，匯聚文化表演與節日歡騰，成就全年最令人期待的旅遊時光之一。



潑水節期間，曼谷市內交通較平日暢順，正是遊客深度體驗這座城市風貌的絕佳時機。今年慶典焦點落在 EM 商圈，匯聚 Emporium、EmQuartier 及 EmSphere 三大地標百貨，將素坤逸一帶打造成節慶期間的終極娛樂熱點，呈獻多項精彩活動，盡展泰國文化魅力。



本屆盛會的重頭戲之一，是名為「Thai Hussa Maha Songkarn」(泰國歡樂盛大潑水節) 的慶典活動，將於 4 月 12 至 14 日隆重舉行。活動期間，EmSphere 將上演大型潑水活動及街頭美食盛會，而鄰近的班哲希利公園將舉辦傳統表演、泰式懷舊遊戲攤位及音樂演出。



同時，「Thaitainment Market」(泰國娛樂市集) 將於 4 月 3 日至 20 日在 EmSphere 登場，網羅多間曼谷人氣街頭美食檔、泰式風情酒吧，以及打卡必到的水隧道主題入口，勢必成為社交媒體的熱門焦點。



Kud Thai

為提升整體體驗，「Kud Thai」(泰國之最) 活動將於 3 月 27 日至 4 月 20 日舉行，精選各類最佳泰國工藝與美食作品集中展出。Emporium 的「Thai Pop Market」(泰國流行市集) 將展示一系列精心挑選的泰國手信、本地時尚產品及優質泰國水果。訪客亦可參與傳統手工藝工作坊，並欣賞現場泰國音樂表演。此外，EmQuartier 將於 4 月 3 日至 16 日舉辦「泰國美食節」，呈獻全國最優質的水果與街頭小吃。



亞洲最大 LGBTQ+ 節慶之一「G-Circuit's Songkran Gala 2.0」將於 4 月 11 至 14 日盛大舉行，地點為 EmSphere 的 UOB Live 及 Tribes Sky Beach Club，預計吸引逾三萬人參與，現場匯聚世界級 DJ 陣容、炫目舞台演出及動感派對氛圍，勢成節慶高潮之一。



在傳統文化、現代娛樂與沉浸式體驗交織下，EM DISTRICT 的潑水節無疑是一場無與倫比的節慶盛事。無論認識泰國文化、品味地道佳餚，或是融入狂歡盛典，曼谷在 2025 年絕對是潑水節的極致首選之地。



