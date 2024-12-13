林家謙.衛詩雅.黃翠如出席澳門新濠天地 "An Artful Palate藝味之夜"

名人明星一同出席 慶祝創意建築與美酒佳餚交織之夜
澳門新濠天地盛大舉行 “An Artful Palate藝味之夜”
音樂才子林家謙以歌聲頌讚建築與饗宴之美
出爐亞太影后衛詩雅繼續出巡接受祝賀 藝人黃翠如親臨感受藝術氣息
名人明星一同出席 慶祝創意建築與美酒佳餚交織之夜
香港 - 2024年12月13日 - 澳門新濠天地Morpheus摩珀斯前晚（12月11日）舉行 “An Artful Palate藝味之夜” 盛會，唱作歌手林家謙蒞臨獻唱，以他的「治癒系」歌聲為這場充滿建築藝術意味的創意盛宴揭開序幕；最近氣勢如虹的出爐亞太影后衛詩雅也盛裝到場，出名識飲識食的她在緊密的電影宣傳和謝票工作中忙裏偷閒，親臨品嘗知名食評家、米芝蓮星級餐廳名廚和獲獎調酒師聯乘炮製的創意美饌和雞尾酒配對饗宴。
“An Artful Palate藝味之夜” 同獲藝人黃翠如驚喜現身，親臨感受破格建築設計和創意盛宴交織出的濃厚藝術氣息。其他出席的城中名人明星嘉賓包括：黃智雯、蔡潔、Jessica Jann湛琪清、黃心美、陳俞希、周汶錡、甄濟如Jasmine Yen、馬詩慧Janet Ma、王麗嘉Irisa Wong、張翡玶 Fei Ping、張詩賢Amanda Cheung、李思明Justine Lee、陳逸璇Jolie Chan、皇家音樂學院女高音陳海兒Hedy Chan、林心兒Elly Lam、Zelia鍾浠文、Jolie Chan陳逸璇、「2020亞洲小姐香港區決賽季軍」高文君等，場面星光熠熠。
榮獲聯合國教科文組織建築和設計大獎—凡爾賽獎之「全球最美酒店」、《時代雜誌》「世界最佳景點」、以及連續五年贏得《福布斯旅遊指南》五星榮譽的Morpheus摩珀斯，由已故傳奇建築師Zaha Hadid 札哈‧哈蒂女爵士操刀打造，是佇立澳門路氹的觸目地標。項目提供由世界頂級設計師精心建構、配備高端科技設施的套房及別墅，為富前瞻視野及品味的訪客，帶來劃時代的奢華體驗。
“An Artful Palate藝味之夜” 同獲藝人黃翠如驚喜現身，親臨感受破格建築設計和創意盛宴交織出的濃厚藝術氣息。其他出席的城中名人明星嘉賓包括：黃智雯、蔡潔、Jessica Jann湛琪清、黃心美、陳俞希、周汶錡、甄濟如Jasmine Yen、馬詩慧Janet Ma、王麗嘉Irisa Wong、張翡玶 Fei Ping、張詩賢Amanda Cheung、李思明Justine Lee、陳逸璇Jolie Chan、皇家音樂學院女高音陳海兒Hedy Chan、林心兒Elly Lam、Zelia鍾浠文、Jolie Chan陳逸璇、「2020亞洲小姐香港區決賽季軍」高文君等，場面星光熠熠。
榮獲聯合國教科文組織建築和設計大獎—凡爾賽獎之「全球最美酒店」、《時代雜誌》「世界最佳景點」、以及連續五年贏得《福布斯旅遊指南》五星榮譽的Morpheus摩珀斯，由已故傳奇建築師Zaha Hadid 札哈‧哈蒂女爵士操刀打造，是佇立澳門路氹的觸目地標。項目提供由世界頂級設計師精心建構、配備高端科技設施的套房及別墅，為富前瞻視野及品味的訪客，帶來劃時代的奢華體驗。
“An Artful Palate藝味之夜” 活動除向Zaha Hadid女爵士致敬，亦邀請了知名美食作家、食評家兼「世界50最佳餐廳」、「亞洲50最佳餐廳」港澳台地區評審主席Susan Jung，聯手新濠天地星級餐廳的名廚，包括譽瓏軒（米芝蓮三星及黑珍珠三鑽）行政總廚歐陽文彥、杜卡斯餐廳（米芝蓮兩星及黑珍珠一鑽）總廚Cedric Satabin、天頤（米芝蓮推介及黑珍珠一鑽）行政總廚黃贊奇，加上客席甜品師Dafne Daniels炮製創意聯乘菜單，並由榮獲亞洲50最佳酒吧Altos Bartender's Bartender Award調酒師Beckaly Franks為每道菜式搭配創意雞尾酒，向在場逾百位名人嘉賓呈獻出建築美學與創意盛宴交織的難忘一夜。
席上由新濠天地三位名廚呈奉的佳餚即日起至12月26日分別於譽瓏軒、杜卡斯餐廳、天頤及摩珀斯酒廊供應，機會千載難逢，萬勿錯過！