林家謙.衛詩雅.黃翠如出席澳門新濠天地 "An Artful Palate藝味之夜"

林家謙

衛詩雅

音樂才子林家謙以歌聲頌讚建築與饗宴之美

香港 - 2024年12月13日 - 澳門新濠天地Morpheus摩珀斯前晚（12月11日）舉行 “An Artful Palate藝味之夜” 盛會，唱作歌手蒞臨獻唱，以他的「治癒系」歌聲為這場充滿建築藝術意味的創意盛宴揭開序幕；最近氣勢如虹的出爐亞太影后也盛裝到場，出名識飲識食的她在緊密的電影宣傳和謝票工作中忙裏偷閒，親臨品嘗知名食評家、米芝蓮星級餐廳名廚和獲獎調酒師聯乘炮製的創意美饌和雞尾酒配對饗宴。“An Artful Palate藝味之夜” 同獲藝人黃翠如驚喜現身，親臨感受破格建築設計和創意盛宴交織出的濃厚藝術氣息。其他出席的城中名人明星嘉賓包括：，場面星光熠熠。榮獲聯合國教科文組織建築和設計大獎—凡爾賽獎之「全球最美酒店」、《時代雜誌》「世界最佳景點」、以及連續五年贏得《福布斯旅遊指南》五星榮譽的Morpheus摩珀斯，由已故傳奇建築師Zaha Hadid 札哈‧哈蒂女爵士操刀打造，是佇立澳門路氹的觸目地標。項目提供由世界頂級設計師精心建構、配備高端科技設施的套房及別墅，為富前瞻視野及品味的訪客，帶來劃時代的奢華體驗。