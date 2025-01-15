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市場快訊
2025-01-15 10:00:00

樂天Kobo 2024暢銷百大電子書單：《我可能錯了》奪下暢銷榜冠軍

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在壓力中尋找平靜 心理療癒與個人價值提升書籍最受歡迎 新春喜閱優惠 購買全系列閱讀器送HK$150電子書券及指定型號享最高HK$100折扣

香港 - 2025年1月15日 - 全球電子書領導品牌樂天Kobo，公布讀者矚目的「2024年度百大電子書暢銷榜」，由《我可能錯了》拿下暢銷榜年度冠軍，隨著現代生活壓力的增加，更多人尋求內心的平靜，重視心理調適、管理壓力和強調個人價值的提升，成為2024年度重要的閱讀趨勢之一。

樂天Kobo (1)

同時為感謝讀者一整年的支持與喜愛，即日起推出「Kobo 2024年度百大暢銷榜」書展相關參展書享單本優惠79折起，搭配新年新希望，也推出「大膽許願 前進理想生活」書展，參展書單本優惠85折，以各式好書陪伴你迎接新的一年。

在閱讀器方面，去年4月推出彩色電子書閱讀器，包括七吋螢幕的Kobo Libra Colour，首度在七吋螢幕的閱讀器支援手寫筆記，即日起也開賣白色觸控筆Stylus 2 White，純白色外觀，簡約而不失高貴，支持多種繪圖和筆記應用，豐富多彩數位生活。

六吋螢幕的Kobo Clara Colour，防水且方便攜帶的特性，也深受讀者喜愛，銷售持續創造佳績，1月16日起也推出新春優惠，購買全系列閱讀器送HK$150電子書券; 指定型號閱讀器可享最高HK$100折扣。

樂天Kobo百大榜單
商業理財、文學小說類別入榜書籍最多

樂天Kobo (2)

綜觀2024年百大暢銷入榜的類別，最受歡迎的是商業理財，總共有38本書入榜百大，其中以《持續買進》最受歡迎，為不分類別的暢銷榜季軍；其中，長銷暢銷書《原子習慣》排名第5，持續受到讀者喜愛。在2024年出版的新書中，則有探討金錢、生活、人生抱負等，充滿智慧故事的《一如既往》，以及教你找到自我突破心法，發會潛力的《隱性潛能》入榜。

文學小說則為第二大受歡迎的類別，總共有28本書入榜，相較去年成長超過一倍，其中排名前10名中，就有4本書入榜，分別是《明日，明日，又明日》排名第2、《強風吹拂》排名第4；《詭畫連篇》排名第7；《不便利的便利店》排名第9。今年新書則以諷刺小說《黃色臉孔》，以及刻劃平凡又感動人心，關於家庭故事的《Hello Beautiful美好是你》最受歡迎。

心理勵志類別書籍，相較2023年入榜數也有成長，以《我可能錯了》最受歡迎，拿下排名冠軍，而2023年的暢銷冠軍《蛤蟆先生去看心理師》，2024年仍是受到關注，排名第4，2024年出版的新書，以《你就是困住自己的那座山》備受關注。另外，在人文社會類有6本書入榜、自然科普類別有4本書入榜百大，以《底層邏輯》、《多巴胺國度》最為暢銷。

樂天Kobo (3)

百大趨勢一：在困頓中尋找撫慰的力量
推薦百大暢銷榜冠軍：《我可能錯了》

2024年的閱讀趨勢，延續自我覺察議題，不僅探索自己，從中找到內心的平靜，更佳強調在面對焦慮時，如何找到跳脫出來的勇氣與智慧，成為今年心理勵志書籍的關注焦點。《我可能錯了》是跨國企業最年輕財務長，拋下一切到森林寺院修行17年的歷程故事，他用最真實的體悟，簡單又神奇的箴言，撫慰每一顆焦慮的心，奪得暢銷榜冠軍。

另一方面，情商與人際關係的議題，也是當代人進一步尋求解答的方向，知名主持人蔡康永新書《你願意，人生就會值得》、以及過去情商系列書籍的《蔡康永的情商課》迅速竄升至百大排行榜中，顯示現代人迫切需要情緒管理與人際關係的技巧，其他入榜如《被討厭的勇氣》、《親密恐懼》，都是其尋找答案的方向，幫助提升人際交往能力，改善與他人的關係。

百大趨勢二：名人推薦選書 以故事治癒人心
推薦《明日，明日，又明日》、《Hello Beautiful美好是你》

比爾蓋茲推薦書的《明日，明日，又明日》，以及歐巴馬、歐普拉，推薦選書的《Hello Beautiful美好是你》，通過細膩的人物描寫和情感刻畫，讓讀者產生強烈的共鳴，不僅僅是故事的講述，更是對人性和情感的深度探索，在情感層面上與讀者建立深厚的連結。

另外，能夠提供強烈的情感刺激和閱讀快感，懸疑和驚悚題材，也是2024 年讀者的熱門選擇，滿足讀者對刺激性和娛樂性的需求。從《詭畫連篇》、《破鏡謎蹤》、《子彈是餘生》和《極限返航》都得到很高的迴響。

百大趨勢三：長期投資指數型ETF 成為理財類別的顯學
推薦《持續買進》、《長期買進》

AI議題受關注，美國股市表現亮眼，也帶動全球市場的投資話題。如《持續買進》作者為資料科學家尼克．馬朱利，用數據說話，分析百年股市數據，指出逢低買進可能不是穩賺策略，如果能夠持續買進，才是最安全且可靠的辦法。作者鼓勵投資者早期開始投資，並且持續投入，在波動中保持耐心，讓「成本平均法」為你贏得報酬；《長期買進》作者財經教授周冠男，則是強調分散投資的重要性，尤其是指數型產品，搭配長期規律投資，就能減少風險，發揮複利的巨大效果。

百大趨勢四：打造全方位思維，關注人生管理與人生決策課題
推薦《高效原力》、《12週做完一年工作》

生產力管理、人生管理也是讀者2024 年選書重點之一，例如主張運用愉悅心態打造高效能的《高效原力》，從創造樂趣、激發動力，再到提高生產力的正向循環；以及高績效專家，透過縮短時間和拆解目標的《12週做完一年工作》，讓你專注高價值活動，提升工作績效、提高收入，甚至培養好的習慣。

而在人生決策方面，《推力》這本書教導你創造出適當的決定環境，就能讓自己自動做出更好的決策；而《做自己的生命設計師》則是讓你面對人生各種課題，透過設計思考，來讓你回答自己人生的挑戰與問題，皆是讀者 今年 2024 年關注的重點。

樂天Kobo (4)

樂天Kobo 2024香港電子書暢銷Top10
排名
中文書名
作者
出版社
1
我可能錯了
比約恩．納提科．林德布勞, 卡洛琳．班克勒, 納維德．莫迪里
先覺出版
2
明日，明日，又明日
嘉布莉．麗文
商周出版
3
持續買進
尼克．馬朱利
商業周刊
4
蛤蟆先生去看心理師
羅伯．狄保德
三采文化
5
原子習慣
詹姆斯‧克利爾
方智出版
6
強風吹拂
三浦紫苑
漫遊者文化
7
詭畫連篇
傑森・雷庫拉克
寂寞出版
8
底層邏輯
劉潤
時報出版
9
不便利的便利店
金浩然
寂寞出版
10
致富心態（暢銷增訂版）
摩根‧豪瑟
天下文化
統計期間：2023年12月1日至2024年11月30日


樂天Kobo 2024年度百大暢銷榜 單本79折起
活動網址：https://reurl.cc/DKdLkO
活動期間：即日起至2025年2月28日
活動內容：本活動適用於此活動頁面上之參展電子書籍。其頁面價格已是折扣後優惠價，惟《葬送的芙莉蓮》系列作品、《登出鍵 Log Out Button》不參與折扣。

「大膽許願 前進理想生活」新年新希望書展 單本85
活動網址：https://reurl.cc/d1pG6M
活動期間：即日起至2025年1月31日止

2025新春喜閱 購買電子書閱讀器送HK$150電子書券
活動期間：1月16日至1月31日
活動內容：購買全系列閱讀器送HK$150電子書券; 指定型號閱讀器可享最高HK$100折扣。
銷售平台：

*各零售商可能作不同活動安排或有不同出貨日期，實際優惠詳情請向零售商查詢。




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關於樂天Kobo

樂天Kobo電子書，全球電子書領導品牌，提供超過800萬冊中、外文電子書及雜誌，其中擁有超過28萬本中文書，並推出多代電子書閱讀器，為台灣市佔率第一的閱讀器品牌。

樂天Kobo迄今已服務全球上千萬讀者，讓愛看書的人可自由地在任何載具閱讀每一本書，只要開啟手機、平板、電子書閱讀器，隨時隨地都能享受閱讀的樂趣。樂天Kobo總部在加拿大多倫多，隸屬日本樂天集團旗下。更多資訊，請參考：

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