生產力局舉辦「香港生命健康產業發展論壇暨主題展館開幕典禮」 匯聚政產學研投界別領袖 探討產業發展機遇 助力香港成為國際醫療創新樞紐 隆重開幕 「生命健康科技館」向公眾展示本地初創科研成果

香港 - 2025年3月21日 - 生命健康科技在《香港創新科技發展藍圖》中被列為具策略意義的新興產業。香港生產力促進局（生產力局）積極響應國家和特區政府的發展戰略，舉辦「香港生命健康產業發展論壇暨主題展館開幕典禮」，在創新科技署署長李國彬先生及一眾嘉賓見證下隆重啟動「生命健康科技館」。該展館將對公眾開放，展示本地初創的創新技術及科研成果，並為業界提供交流合作和促進產業落地的最佳平台，助力香港成為國際醫療創新樞紐。



生命健康科技是全球科技創新的核心領域之一[1]，2025年全國兩會報告提出培育壯大生物製造等未來產業。特區政府亦在2025-26財政預算案中透過各項措施，積極推動生命健康產業的發展，因地制宜發展新質生產力。



創新科技署署長李國彬先生表示：全球人口老化為生命健康產業提供了龐大機遇及發展潛力，特區政府一直大力投放資源推動生命健康科技發展，透過多項政策及資助計劃，更有效發揮香港在生命健康科技的獨特優勢，並吸引世界頂尖科研團隊和企業落戶香港，建立蓬勃的創科生態圈。生產力局作為政府和業界的重要合作夥伴，積極推動新質生產力，助力產業升級轉型。『生命健康科技館』透過展示本地先進科研成果和應用方案，加速產業化進程並提升行業整體水平，鞏固香港作為全球生命健康創新中心的地位。



香港生產力促進局主席陳祖恒議員表示：「香港在生命健康科技領域擁有雄厚的科研實力，生產力局擔當香港前沿科研成果『從1到N』落地的重要橋樑，透過先進技術賦能企業，包括運用人工智能、機械人及3D打印等創新科技，攜手業界實現升級轉型，加速產業化。『生命健康科技館』將成為構建蓬勃的生命健康科技生態圈重要里程碑，推動科技創新和產業融合發展，促進生命健康科技成為香港經濟增長的新動能。」



香港生命健康產業發展論壇雲集來自政、產、學、研、投各界領袖，包括香港藥物及醫療器械監督管理中心籌備辦公室助理署長陳詩濤先生、香港城市大學副校長（研究）岑浩璋教授、香港工業總會第33分組：生物科技及醫療保健協會主席杜偉樑教授、賽意香港科技有限公司咨詢委員會召集人蔡明都先生，圍繞科技轉化與產業落地、國際競爭力與區域合作和政策支持與產業升級等三大範疇，聚焦探討生命健康科技產業的最新趨勢及發展機遇。



「生命健康科技館」集中展示超過28個由生產力局、InnoHK研發平台、本地院校及業界最新的科研成果以及創新應用，包括3D打印、檢測技術、先進治療、人工智能醫學影像、延展實境、基因編輯及樂齡科技等八大技術。當中亦展示了生產力局利用創新的精準生產技術系統——SUPER 生產系統，客制化協助本地初創企業在香港通過新型工業化，並融合了「智能微工廠」的概念，建立智能生產線，實現其世界首創的多孔結構矽微囊技術的產業化；同時「生命健康科技館」亦展出生產力局先進3D打印技術平台、生產力局及香港工業人工智能及機械人研發中心（FLAIR）合作研發的工業AI應用平台「天工開物」等創新方案。



生產力局將為業界提供技術研發、產業化、法規諮詢、培訓、行業支援的五個服務範疇，正規劃一系列的培訓以及論壇，如醫療器材產品註冊、法律法規體系、人工智能在生命健康領域應用、生物技術研討、數碼醫療科技等專題活動，積極促進大灣區及國際合作，推動生命健康產業發展。



「生命健康科技館」即日起可透過此連結預約參觀；有關重點展品的簡介，請按此參閱附錄。



