置地廣塲藝術月呈獻 Lauren Tsai 首個裝置藝術個展《My Dream : Our Hill》

多位藝術界名人好友現身開幕派對,包括日本藝術家村上隆、著名單針紋身師DR. WOO等,場面盛大。

期間限定店獨家商品





香港 - 2025年3月25日 - 為慶祝香港藝術月,置地廣塲隆重呈獻國際藝術家Lauren Tsai(蔡蘿倫)的全球首個裝置藝術展覽《My Dream : Our Hill》。3月25日至4月7日期間,置地廣塲中庭將化身成沉浸式夢境空間,帶來一個由懷舊與想像交織、記憶與創新融合的奇妙世界,引領各年齡層的訪客重拾童真及想像力。Lauren Tsai 以經典奇幻故事為靈感,創建出一個令人驚嘆的微型世界。訪客將化身巨人,以獨特視角漫步於精雕細琢的藝術場景之中。這些場景喚醒我們記憶深處被遺忘的故事,引領我們與內在自我相遇。這個世界的中心聳立著一棵雄偉的蘋果樹,它正逐漸與周遭的環境融為一體,樹幹上鑲嵌著小鎮的碎片。蘋果樹不僅象徵著連結與成長,更營造出一種時間靜止的氛圍,引領訪客深入一個既富含個人情感,又能觸動我們共同感受的國度。環繞著蘋果樹,散落著一間間精緻小屋,它們是通往 Lauren 藝術世界的窗口,展示著其畫作、素描與雕塑。《My Dream : Our Hill》在過去與現在之間架起一座橋樑,喚醒我們心中那些有關童年的記憶——那些或許會褪色,卻從未被遺忘的夢。Lauren Tsai的作品以獨特視角探索記憶、身份與夢境的本質,而《My Dream : Our Hill》進一步將其創作理念延伸至互動空間,不僅為其藝術創作開拓更廣闊視野,更突破了平面媒界的束縛,將其插畫及動畫作品轉化為可觸摸、可探索的沉浸式感官體驗。Lauren Tsai 巧妙地將充滿想像力的插畫世界融入三維空間,模糊了藝術與體驗的界限。「《My Dream : Our Hill》是一趟探索內心世界的旅程——那些塑造我們的經歷,或許會隨著時間流逝而漸漸模糊,卻總會在靈魂深處留下痕跡。它映照著記憶、家園與夢想的變遷。即使這是一個非常個人的作品,但我希望這個裝置藝術能引領訪客走進各自的內心世界,再次喚醒那份深藏於心的童真與想像力。」選擇香港及置地廣塲作為全球首展的舞台,是因為 Lauren Tsai 深深地被這座城市所蘊含的歷史底蘊、現代氣息和藝術創新所吸引。「我們非常榮幸與Lauren Tsai攜手合作,呈獻這項獨具匠心的裝置藝術。置地廣場一直致力於為社區帶來獨得、發人深省且能引起廣泛共鳴的藝術體驗,而這個項目正是對我們願景的完美詮釋。」為讓訪客更深入體驗《My Dream : Our Hill》的世界,置地廣塲更特別開設期間限定店,提供多款獨家限量商品。其中最受矚目的,是 Lauren Tsai 與日系美式潮流品牌 HUMAN MADE 的首次跨界合作,推出兩款限量版T-shirt,充分展現其藝術風格。此外,現場更會展售Lauren Tsai的原創藝術作品及其畫作、獨家襟針、與HOW2WORK攜手打造的限量版擺設,以及一系列由她親自設計的時尚生活精品,訪客可以透過這些收藏品記錄這段藝術之旅。此外,位於置地廣場中庭 B1 層、文華餅店旗下的The Mandarin Cake Shop Pop-up也以此展覽為靈感,推出期間限定的 Apple Elysium 蘋果撻,每日限量 20 個,為顧客帶來視覺味覺雙重享受。2025年3月25日至2025年4月7日上午10時30分至晚上7時30分置地廣塲中庭地下期間限定店於3月25日開幕,但部份商品僅於3月29日起進行公開發售