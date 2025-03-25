置地廣塲藝術月呈獻 Lauren Tsai 首個裝置藝術個展《My Dream : Our Hill》

踏進 Lauren Tsai 打造的夢境世界，喚醒童真與想像力 香港 - 2025年3月25日 - 為慶祝香港藝術月，置地廣塲隆重呈獻國際藝術家Lauren Tsai（蔡蘿倫）的全球首個裝置藝術展覽《My Dream : Our Hill》。3月25日至4月7日期間，置地廣塲中庭將化身成沉浸式夢境空間，帶來一個由懷舊與想像交織、記憶與創新融合的奇妙世界，引領各年齡層的訪客重拾童真及想像力。





Lauren Tsai 以經典奇幻故事為靈感，創建出一個令人驚嘆的微型世界。訪客將化身巨人，以獨特視角漫步於精雕細琢的藝術場景之中。這些場景喚醒我們記憶深處被遺忘的故事，引領我們與內在自我相遇。



這個世界的中心聳立著一棵雄偉的蘋果樹，它正逐漸與周遭的環境融為一體，樹幹上鑲嵌著小鎮的碎片。蘋果樹不僅象徵著連結與成長，更營造出一種時間靜止的氛圍，引領訪客深入一個既富含個人情感，又能觸動我們共同感受的國度。環繞著蘋果樹，散落著一間間精緻小屋，它們是通往 Lauren 藝術世界的窗口，展示著其畫作、素描與雕塑。《My Dream : Our Hill》在過去與現在之間架起一座橋樑，喚醒我們心中那些有關童年的記憶——那些或許會褪色，卻從未被遺忘的夢。





Lauren Tsai的作品以獨特視角探索記憶、身份與夢境的本質，而《My Dream : Our Hill》進一步將其創作理念延伸至互動空間，不僅為其藝術創作開拓更廣闊視野，更突破了平面媒界的束縛，將其插畫及動畫作品轉化為可觸摸、可探索的沉浸式感官體驗。Lauren Tsai 巧妙地將充滿想像力的插畫世界融入三維空間，模糊了藝術與體驗的界限。



Lauren Tsai表示：「《My Dream : Our Hill》是一趟探索內心世界的旅程——那些塑造我們的經歷，或許會隨著時間流逝而漸漸模糊，卻總會在靈魂深處留下痕跡。它映照著記憶、家園與夢想的變遷。即使這是一個非常個人的作品，但我希望這個裝置藝術能引領訪客走進各自的內心世界，再次喚醒那份深藏於心的童真與想像力。」選擇香港及置地廣塲作為全球首展的舞台，是因為 Lauren Tsai 深深地被這座城市所蘊含的歷史底蘊、現代氣息和藝術創新所吸引。



置地公司商場業務董事及主管（香港及澳門）李國榮先生表示：「我們非常榮幸與Lauren Tsai攜手合作，呈獻這項獨具匠心的裝置藝術。置地廣場一直致力於為社區帶來獨得、發人深省且能引起廣泛共鳴的藝術體驗，而這個項目正是對我們願景的完美詮釋。」





其他精彩體驗



為讓訪客更深入體驗《My Dream : Our Hill》的世界，置地廣塲更特別開設期間限定店，提供多款獨家限量商品。其中最受矚目的，是 Lauren Tsai 與日系美式潮流品牌 HUMAN MADE 的首次跨界合作，推出兩款限量版T-shirt，充分展現其藝術風格。此外，現場更會展售Lauren Tsai的原創藝術作品及其畫作、獨家襟針、與HOW2WORK攜手打造的限量版擺設，以及一系列由她親自設計的時尚生活精品，訪客可以透過這些收藏品記錄這段藝術之旅。Lauren Tsai更將於3月27日（星期四）下午1時30分在期間限定店舉辦快閃見面，在指定時間內為顧客簽名及進行互動！



此外，位於置地廣場中庭 B1 層、文華餅店旗下的The Mandarin Cake Shop Pop-up也以此展覽為靈感，推出期間限定的 Apple Elysium 蘋果撻，每日限量 20 個，為顧客帶來視覺味覺雙重享受。



多位藝術界名人好友現身開幕派對，包括日本藝術家村上隆、著名單針紋身師DR. WOO等，場面盛大。

活動詳情

《My Dream : Our Hill》Lauren Tsai首個大型裝置藝術展

展覽日期：2025年3月25日至2025年4月7日

開放時間：上午10時30分至晚上7時30分

地點：置地廣塲中庭地下

活動免費開放



期間限定店獨家商品

期間限定店於3月25日開幕，但部份商品僅於3月29日起進行公開發售





香港 - 2025年3月25日 - 為慶祝香港藝術月，置地廣塲隆重呈獻國際藝術家Lauren Tsai（蔡蘿倫）的全球首個裝置藝術展覽《My Dream : Our Hill》。3月25日至4月7日期間，置地廣塲中庭將化身成沉浸式夢境空間，帶來一個由懷舊與想像交織、記憶與創新融合的奇妙世界，引領各年齡層的訪客重拾童真及想像力。Lauren Tsai 以經典奇幻故事為靈感，創建出一個令人驚嘆的微型世界。訪客將化身巨人，以獨特視角漫步於精雕細琢的藝術場景之中。這些場景喚醒我們記憶深處被遺忘的故事，引領我們與內在自我相遇。這個世界的中心聳立著一棵雄偉的蘋果樹，它正逐漸與周遭的環境融為一體，樹幹上鑲嵌著小鎮的碎片。蘋果樹不僅象徵著連結與成長，更營造出一種時間靜止的氛圍，引領訪客深入一個既富含個人情感，又能觸動我們共同感受的國度。環繞著蘋果樹，散落著一間間精緻小屋，它們是通往 Lauren 藝術世界的窗口，展示著其畫作、素描與雕塑。《My Dream : Our Hill》在過去與現在之間架起一座橋樑，喚醒我們心中那些有關童年的記憶——那些或許會褪色，卻從未被遺忘的夢。Lauren Tsai的作品以獨特視角探索記憶、身份與夢境的本質，而《My Dream : Our Hill》進一步將其創作理念延伸至互動空間，不僅為其藝術創作開拓更廣闊視野，更突破了平面媒界的束縛，將其插畫及動畫作品轉化為可觸摸、可探索的沉浸式感官體驗。Lauren Tsai 巧妙地將充滿想像力的插畫世界融入三維空間，模糊了藝術與體驗的界限。「《My Dream : Our Hill》是一趟探索內心世界的旅程——那些塑造我們的經歷，或許會隨著時間流逝而漸漸模糊，卻總會在靈魂深處留下痕跡。它映照著記憶、家園與夢想的變遷。即使這是一個非常個人的作品，但我希望這個裝置藝術能引領訪客走進各自的內心世界，再次喚醒那份深藏於心的童真與想像力。」選擇香港及置地廣塲作為全球首展的舞台，是因為 Lauren Tsai 深深地被這座城市所蘊含的歷史底蘊、現代氣息和藝術創新所吸引。「我們非常榮幸與Lauren Tsai攜手合作，呈獻這項獨具匠心的裝置藝術。置地廣場一直致力於為社區帶來獨得、發人深省且能引起廣泛共鳴的藝術體驗，而這個項目正是對我們願景的完美詮釋。」為讓訪客更深入體驗《My Dream : Our Hill》的世界，置地廣塲更特別開設期間限定店，提供多款獨家限量商品。其中最受矚目的，是 Lauren Tsai 與日系美式潮流品牌 HUMAN MADE 的首次跨界合作，推出兩款限量版T-shirt，充分展現其藝術風格。此外，現場更會展售Lauren Tsai的原創藝術作品及其畫作、獨家襟針、與HOW2WORK攜手打造的限量版擺設，以及一系列由她親自設計的時尚生活精品，訪客可以透過這些收藏品記錄這段藝術之旅。此外，位於置地廣場中庭 B1 層、文華餅店旗下的The Mandarin Cake Shop Pop-up也以此展覽為靈感，推出期間限定的 Apple Elysium 蘋果撻，每日限量 20 個，為顧客帶來視覺味覺雙重享受。2025年3月25日至2025年4月7日上午10時30分至晚上7時30分置地廣塲中庭地下期間限定店於3月25日開幕，但部份商品僅於3月29日起進行公開發售

關於置地廣塲 置地廣塲是頂級購物和品味生活的代名詞。其悠久歷史始自 1904 年，時至今日，這裡已成為置地公司中環物業的高級時尚購物點，當中包括四座地標建築：置地廣塲中庭、置地歷山、置地遮打和置地太子。這些建築由行人天橋相連，雲集約 208 家精選名店和和餐廳，薈萃高級時裝和配飾、鐘錶珠寶、家居用品、貼心專業的美容護理服務，以及中外美饌，為品味非凡的顧客呈獻愜意稱心的購物體驗。

關於置地公司 置地公司為大型上市的物業投資、管理及發展集團。集團專注於開發、持有或管理位於亞洲主要城市的尊尚綜合物業，包括甲級寫字樓、高端零售、住宅及酒店項目。集團持有超過850,000平方米的綜合物業總樓面面積，當中包括位於香港、新加坡與上海的旗艦級項目。集團的物業獲得行業領先的綠色建築認證，吸引國際知名企業及奢華品牌進駐。集團在香港中環持有約450,000平方米的優質物業。此外，集團主要透過合營公司在新加坡擁有165,000平方米的高級寫字樓物業，並在中國內地擁有五個零售中心，包括一座位於北京王府井的高檔零售中心。集團在上海徐匯濱江持有一個超過1,100,000平方米的綜合商業項目之43%的權益，預計將於2028年落成。置地控股有限公司於百慕達註冊成立，在倫敦證券交易所的標準板塊擁有第一上市地位，同時亦在百慕達及新加坡作第二上市。集團的資產及投資由香港置地集團公司於香港管理。置地公司乃怡和集團成員之一。



關於 Lauren Tsai Lauren Tsai（蔡蘿倫），1998年生，是活躍於國際藝壇、備受矚目的多元藝術家。透過她所建構的世界以及跨媒介的角色，為當代藝術文化交流注入活力。Lauren Tsai的創作靈感源自其獨特的文化背景——身兼華裔與美裔血統，並往返於美國與日本之間的生活經歷。她以全球化的視野，探索身份認同、情感表達，以及現實與想像之間的微妙互動。其插畫作品以精緻細節及鮮明色彩，捕捉稍縱即逝的靈感和深刻的情感，引領觀者進入一個夢幻與真實交融的藝術世界。蔡蘿倫的藝術創作跨越媒材的藩籬，穿梭於數位與傳統媒材之間，以其獨特的藝術魅力，深深吸引著全球觀眾。

關於 UNVEIL LIMITED UNVEIL LIMITED成立於2019年，是一家總部位於香港的跨界機構，提供藝術家經紀、品牌策劃、展覽策劃、平面/室內設計、出版、大型藝術裝置等創意服務。自成立之初，UNVEIL LIMITED秉持的願景一直是拓寬藝術、設計與文化之間的邊界，曾與世界知名藝術家和新銳藝術家合作。