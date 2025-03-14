趨勢科技榮獲 Canalys 評為全球經銷渠道冠軍

憑藉「上市創新與一致的合作夥伴體驗」獲得肯定香港 - 2025年3月14日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ）在 Canalys 的 2025 年「全球網絡資訊保安領導者版圖」（Global Cybersecurity Leadership Matrix）中獲選為「經銷渠道冠軍」。這是趨勢科技連續第三年在 Canalys 評比的 32 家網絡資訊保安廠商中獲評選為第一名。趨勢科技及其合作夥伴擁有業界地理分佈最廣的客戶群，隨時守護著數十萬家遍佈全球 69 個國家的企業客戶。
了解趨勢科技經銷渠道合作夥伴方案：https://www.trendmicro.com/zh_hk/partners/channel-partners.html
趨勢科技在 2024 年推出「全球合作夥伴方案」，為全球所有地區及不同類型的合作夥伴提供一致而度身打造的體驗。其中，人工智能功能、合作夥伴能力、沉浸式培訓、客製化教戰手冊及潛在客戶開發工具，全都獲得了 Canalys 的肯定。
Canalys 對趨勢科技經銷渠道合作夥伴方案的評價：「擴展合作夥伴生態系將是 2025 年的焦點，尤其是那些和 NVIDIA 合作及專注人工智能的合作夥伴，以及在國防、能源、醫療和金融服務領域的合作夥伴。至於工作的優先重點，將包含拓展其資訊保安服務專家生態系，以及透過雲端市集來維持合作夥伴動能。人工智能預測商機活動將增加搭售與交叉銷售的商機，至於新的技術合作夥伴中心則將協助夥伴打造最佳的售前及售後服務。」
想要在「全球網絡資訊保安領導者版圖」中獲選為冠軍，資訊保安廠商必須具備頂尖的經銷渠道管理、優良且持續的廠商評測成績、全球出貨量前列位置，以及強大的市場績效、願景、領導地位與變革能力。
趨勢科技營運長 Kevin Simzer 表示：「我們透過人工智能驅動的主動式資訊保安防護來支援經銷渠道夥伴及終端客戶，很榮幸我們的誠懇態度再次獲得業界共鳴。我們在經銷渠道創新、擴展規模、合作夥伴類型多樣性，以及服務品質方面都獲得 Canalys 肯定。2025 年，我們將在此基礎上繼續壯大我們的經銷渠道能力。」
Canalys 的評比使用他們的「廠商評比分析器」工具來衡量合作夥伴對廠商的好感程度，這項工具會彙整經銷渠道合作夥伴與廠商合作的經驗來提供交叉比對的評分。趨勢科技在「領導地位」及「衝勁」兩個項目分別獲得 82% 及 74% 的成績，領先該項評比。
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關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍佈全球 65 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com