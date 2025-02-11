醫療成本上升　保障水平懸殊：港星醫療保險格局各異

關於MDRi

MDRi總部設於香港，在倫敦和新加坡亦有經營業務，是一家領先的商業洞察供應商，為各機構提供以數據驅動的建議，幫助他們作出明智的決策並推動增長。



透過先進分析、行業專業知識和創新方法，MDRi發掘策略性機會，減低風險，並幫助企業在高速發展的市場中保持領先地位。MDRi致力追求卓越服務並以客為先，以創新的方式協助機構利用市場洞察達致成功。