醫療成本上升　保障水平懸殊：港星醫療保險格局各異

香港人對醫療保險的興趣與日俱增，新加坡人則更著重應對醫療成本上升和財務風險管理方面的種種挑戰。
- 預算分配：新加坡及香港受訪者均將大部分預算分配給家庭、財務和健康三大範疇。其中，中產人士在2025年增加健康預算的意願尤其強烈，新加坡及香港分別有31%及26%的中產人士計劃增加相關開支。
- 保障水平存異：雖然兩地大多數受訪者均已投保醫療保險，但新加坡受訪者的保障水平較高。49%的新加坡受訪者擁有個人醫療保險，僅10%未有投保；而香港則有19%的受訪者沒有任何醫療保險。
- 高淨值人士推動需求：香港有相當大比例的高淨值人士計劃於2025 年購買新醫療保險（48%）；相比之下，新加坡的比例則較低（30%），因為新加坡人普遍已擁有較全面的保險保障。
- 投保動機與顧慮：香港受訪者主要為彌補現時保障不足（44%）及應對醫療費用上漲（36%）而購買保險，而新加坡受訪者則更注重減輕財務風險（43%）。然而，高昂的保費仍然是兩地受訪者共同的顧慮，香港和新加坡分別有62%和52%的受訪者表示擔憂。
香港 - 2025年2月11日 - 最近，MDRi於蛇年臨近之際，對香港和新加坡共1,000名受訪者進行了一項調查，旨在了解兩地居民對健康和醫療保險的需求。調查結果顯示，兩地受訪者對醫療保險的優先考量和需求截然不同，各有側重。
調查結果顯示，香港及新加坡受訪者均將健康視為人生首要事項。隨著兩地人口老化加劇，對健康的共同重視凸顯了醫療保健行業的巨大發展機遇。
中產人士有意於2025年增加健康醫療預算
有關2024年預算分配的調查結果顯示，香港受訪者的優先排序是家庭（23%）、財務（22%）和健康（15%）。新加坡受訪者也有類似的預算分配，同樣以家庭（22%）、財務（20%）和健康（16%）為先。
值得注意的是，21%的香港受訪者計劃在2025年增加健康醫療預算。其中，有26%的中產人士打算增加有關預算。新加坡方面，23%的受訪者計劃增加健康醫療預算，中產人士的相應比率更高達31%。
購買醫療保險的比率存在明顯差距
雖然大多數香港人（81%）和新加坡人（90%）已投購醫療保險，但在個人投保方面卻存在明顯差異。新加坡近半數（49%）受訪者擁有個人醫療保險，更有36%在公司保險之外額外加保。相比之下，香港有15%受訪者完全依靠公司提供的醫療保險，沒有購買個人保險，而近兩成（19%）受訪者没有任何醫療保險，遠高於新加坡的10%。這種差異表明，新加坡人在醫療保險方面的保障程度高於香港人。
高淨值人士與未來投保計劃
展望2025年，三成香港受訪者計劃購買新的醫療保險，其中高淨值人士的比例達到48%。相反，新加坡僅24%受訪者打算購買額外保險，反映新加坡居民的保險覆蓋率已相當高。
購買醫療保險的動機及顧慮
香港人購買新醫療保險的動機主要是彌補現時保障不足（44%）、應對醫療費用上漲（36%）和降低未來財務風險（36%），而新加坡人則更注重減輕財務風險（43%），探索不同的保險保障選項（39%），以及應對醫療費用上漲（37%）。
高昂的保費仍然是未投保人士的主要顧慮 -- 香港和新加坡分別有62%和52%的受訪者認為費用是主要障礙。
醫療保險的發展機遇
香港保險市場蘊藏巨大的發展機遇，尤其在許多市民仍然缺乏醫療保障的情況下。保險公司可將醫療保險定位為應對日益高漲的醫療費用的實惠之選，從而把握這一市場機遇。值得注意的是，儘管香港高淨值人士的醫療保險覆蓋率相對較低，但他們卻積極考慮在 2025 年購買新的保險產品。相比之下，新加坡市場由於保險覆蓋率較高、需求相對較低。然而，保險公司仍可通過強調降低未來財務風險並為未投保人士提供價格親民的保險方案來吸引客戶。
MDRi 行政總裁鄭文良（Simon Tye）點明箇中的重要性：「保險公司必須洞悉香港和新加坡截然不同的市場格局。香港市場的關鍵在於滿足客戶對新保險產品的需求；而新加坡市場則需要提供能有效降低財務風險及應對醫療費用上漲的多元化保險方案。」
編註：
- 本新聞稿是根據MDRi於2024年12月31日至2025年1月6日期間進行的一項調查結果撰寫而成，旨在衡量香港和新加坡兩地市場對 2025 年的情緒和幸福感水平，調查內容包含醫療保險持有情況。
- 該調查共訪問1,000名受訪者，兩個市場的受訪者人數相同（各500名），以確保均衡反映兩地人口結構。
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