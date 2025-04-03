長江實業集團深圳都市圈旗艦項目瀧珀熱銷不停　驚喜禮遇一浪接一浪　4月限時雙重禮遇接續登場

香港 - 2025年4月3日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目—瀧珀，自推出以來深受市場熱捧，3月推出的限時優惠更獲買家熱烈響應，銷情持續炙熱。為延續置業喜悅，瀧珀聯同康華地產推出4月限時獨家優惠，港人客戶更可同步專享三重禮遇，為有意進駐深圳都市圈的買家帶來前所未有的驚喜與優惠。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示瀧珀為長江實業集團近年在大灣區的大型旗艦住宅項目，各方面都能滿足香港買家的需求及期望。

全新禮遇驚喜登場 康華客戶專享獨家好禮



由即日起至4月30日，凡經睇樓團購買瀧珀指定三房或以上戶型單位的康華地產客戶，即可獲贈價值約¥6,000的芝華仕按摩椅乙張，為新居添置舒適品味，禮品數量有限，送完即止。此外，選擇一次性付款的客戶，於交樓時更可額外獲贈價值¥3,000的沃爾瑪超市購物卡，輕鬆添置生活所需。



與此同時，港人「優惠三重奏」繼續為香港買家送上多重置業禮遇。凡選購兩房單位的港人客戶，只需額外支付¥10,000即可加購車位，節省泊車成本；而參加睇樓團的買家亦可享樓價1%的契稅優惠，進一步減輕置業負擔。另外，成功認購單位的買家，更可獲贈價值高達¥13萬的裝修組合計劃，助業主輕鬆打造品味家居。



以超值價格實現濱海置業夢 配套齊全生活一步到位



瀧珀坐落於惠州濱海地段，地理位置優越，交通網絡發達，融合自然景觀與都市便利。準現樓入場價僅¥40餘萬起，月供低至¥1,500起。項目提供多元化戶型選擇，其中深受買家青睞的兩房單位建築面積約859平方呎，採用兩房兩廳一廁格局，配備寬敞開揚的客飯廳、連接室外景觀的露台、大面積採光窗戶以及方正實用的廚房，細節之處盡顯匠心，為住戶締造舒適宜居的理想生活空間。



除了高品質的生活空間外，瀧珀的獨特之處在於其區內罕見、總建築面積達25,000平方呎的豪華會所。多元設施一應俱全，照顧不同年齡層住戶所需。佔地約14,000平方呎的室內會所涵蓋健身室、乒乓球室、樂隊室、兒童遊樂室、麻雀室及閱讀室等設施；而總面積達11,000平方呎的戶外空間則設有游泳池及公用花園，讓住戶在繁忙都市生活中也能享受寧靜悠閒的生活時光。



此外，項目周邊生活配套完善，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等，無論日常購物、餐飲美食還是娛樂消閒皆近在咫尺，讓生活更便捷、更愜意。



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）及和記地產集團有限公司市場總經理王偉明（右）公布最新優惠內容。

睇樓團座無虛席 預約從速



憑藉長江實業集團的品牌號召力與項目的準現樓優勢，瀧珀自推出以來反應熱烈，迅速成為港人北上置業的熱門之選，週末購物美食睇樓團更是團團爆滿，一位難求。發展商將繼續安排專車睇樓團，讓更多港人親臨現場，親身感受瀧珀的非凡魅力。為答謝廣大客戶的支持，凡於4月30日前參加睇樓團並認購頂層精選單位的買家，即有機會獲贈Dyson吸塵機乙部，禮上加禮，勿失良機！



長實匠心之作 深圳都市圈港人置業熱選



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「瀧珀自推出以來，深受香港買家歡迎，市場反應相當理想。我們很高興與康華地產於4月攜手推出全新優惠，希望讓更多客戶以更具吸引力的條件購入心儀單位，享受貼心禮遇及高品質生活體驗。我們誠邀各位親臨瀧珀，感受項目的獨特魅力，開啟灣區理想生活新章。」



立即報名瀧珀週末購物美食睇樓團 體驗精彩惠州

凡於4月30日前認購頂層精選單位，可獲贈Dyson吸塵機乙部，數量有限，送完即止。

日期：逢週六及週日

路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀

(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀

行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀

費用：$100

查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096

（國內出發） 6310 0389

限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至6月30日）

（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）

睇樓團承辦商: 香港中國旅行社 牌照號碼:351522

以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。

（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）

國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」



大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。

東莞查詢熱線: +86 769 85815688

增城查詢熱線: +86 020 32830888



*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。



