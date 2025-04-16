零在科技金融集團有限公司（股份代號：0093.HK）公佈2024年度業績

打破紀錄業績，創集團高峰香港 - 2025年4月16日 - 領先的金融科技創新企業零在科技金融集團有限公司（「零在科技」或「本集團」，股份代號：0093.HK）欣然宣佈，截至2024年12月31日止，憑藉戰略執行與嚴謹的風險管理能力，於2024年度實現卓越財務表現。
2024年財務亮點：核心指標強勁增長
- 收入：達2.618億港元，年比年增長33%，其中98%來自金融科技貸款業務。
- 淨利潤：2,707萬港元，年比大幅提升123%，反映營運效率優化與嚴格風控成效的成果。
- 會員數目：註冊會員增至16萬，展現了成功的用戶獲取策略與產品吸引力。
戰略里程碑：科技與風控雙軌突破
- 與渣打銀行（香港）策略聯盟 ：此次合作旨在加深本集團對人工智能的使用。本集團的技術有助推動金融領域的效率和創新。
- 信貸風控優勢：本集團建立了一套嚴格的風險控制結構，並加強了有關授權、批准和更新信貸額度的信用評分系統。這項完善的政策有助改善我們的壞帳率。
- 5秒審批革新：基於大數據與雲計算的自主算法升級，實現安全與效率雙重突破。
- 戰略收購：完成收購阿爾法時刻科技有限公司，強化自主技術研發能力，降低對外部供應鏈的依賴。
- X Pay（先買後付平台）光速上市：X Pay的推出使X Wallet成為香港首個綜合金融服務超級應用程式。超過 1,000 家商家正在採用 X Pay 為其客戶提供「先買後付」服務。
2025年展望：AI賦能與生態協同
面對宏觀經濟挑戰，零在科技將：
- 通過AI信用模型與全渠道佈局，加速擴展「X Wallet」及「X Pay」生態
- 在利率波動環境中進一步強化風險管理架構
- 探索金融科技與地產市場的跨領域協同機會
查閱完整報告：
https://www.zerofintech.com.hk/wp-content/uploads/2025/03/cw_00093Ann-20250327.pdf
關於零在科技金融集團(Zero Fintech Group)
零在科技金融集團有限公司(前稱添利工業國際(集團)有限公司)建基於1969年（股份代號：0093.HK）。集團三項主要業務範疇，包括物業投資及發展、金融借貸及電子支付方案業務，為私人客戶及中小企業裁設金融方案。而且，集團以零在金融集團為品牌，推出全港首個A.I.秒批貸款應用程式- X Wallet App，並以附屬品牌經營。該App兼備X Lend A.I.秒批及X Pay「先買後付」功能，使其更成為現時全港唯一結合借貸及支付功能的應用程式。零在科技金融集團有限公司之辦事處遍佈香港及中國內地多個地點，為客戶提供多元化的金融交易服務平台。