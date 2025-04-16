零在科技金融集團有限公司（股份代號：0093.HK）公佈2024年度業績

香港 - 2025年4月16日 - 領先的金融科技創新企業零在科技金融集團有限公司（「零在科技」或「本集團」，股份代號：0093.HK）欣然宣佈，截至2024年12月31日止，憑藉戰略執行與嚴謹的風險管理能力，於2024年度實現卓越財務表現。面對宏觀經濟挑戰，零在科技將：查閱完整報告：

關於零在科技金融集團(Zero Fintech Group)

零在科技金融集團有限公司(前稱添利工業國際(集團)有限公司)建基於1969年（股份代號：0093.HK）。集團三項主要業務範疇，包括物業投資及發展、金融借貸及電子支付方案業務，為私人客戶及中小企業裁設金融方案。而且，集團以零在金融集團為品牌，推出全港首個A.I.秒批貸款應用程式- X Wallet App，並以附屬品牌經營。該App兼備X Lend A.I.秒批及X Pay「先買後付」功能，使其更成為現時全港唯一結合借貸及支付功能的應用程式。零在科技金融集團有限公司之辦事處遍佈香港及中國內地多個地點，為客戶提供多元化的金融交易服務平台。

