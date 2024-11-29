面對超高齡化社會，在臺灣過半企業尚未完成佈局接班

Robert Walters華德士調查：高達87% 的企業面臨接班挑戰
- 54% 的企業尚未進行接班佈局
- 43% 的受訪者評價其企業現有接班策略為「略有成效」或「完全無效」，顯示仍有改進空間
- 78% 的受放者認為其企業的接班佈局計畫與程序缺乏明確性
台灣勞動力老化與縮減影響企業接班佈局 過半企業擔憂關鍵技能流失與年輕世代傳承議題
根據國家發展委員會的數據，臺灣將於 2025 年邁入「超高齡社會」，屆時每5人中就有1人是老年人口。隨著更多資深員工退出勞動市場，人才庫縮減將對企業的接班佈局構成重大挑戰。在Robert Walters臺灣《企業在臺的接班挑戰與解析》報告中顯示，39% 的企業擔心如何替代即將退休的高階人才，而超過半數的企業指出了兩個更為迫切的問題：組織內關鍵技能和經驗流失的風險（57%），以及促進年輕員工的知識傳承與技能發展的難度（55%）。Robert Walters臺灣總經理John Winter進一步指出： 「年齡多元的勞動力將是企業的策略資產，一個年齡多元化的工作環境不僅僅體現包容性，它更是推動創新、提升韌性及保持市場相關性的催化劑。」
僵化的結構與傳統觀念成企業培養潛力領導者的重大挑戰
企業在臺灣的接班佈局不僅受勞動人口老化等大環境因素影響，Robert Walters臺灣的調查進一步揭示企業的接班計劃不可避免地面對兩大挑戰，包含高階人才短缺（49%）與文化因素，尤其是企業管理模式和傳統觀念的影響（33%）。
企業的成功往往歸因於卓越的領導者，因為他們能帶來啟發、創新，並引導團隊走向持續成長與進步。為了建立一個高韌性的人才培養體系，企業應優先培養人才的策略性思維、有效決策能力、適應力以及出色的溝通能力等關鍵特質。然而，在臺灣企業的接班佈局往往面臨獨特的文化挑戰。調查顯示，強調組織內部的和諧（66%）、不願挑戰權威（58%）、恪守儒家的階級與資歷價值觀（39%），以及家族對企業決策的強大影響力（39%），這些因素影響了企業識別、培養潛力領導者方式，讓企業在發展領導團隊時面臨重重挑戰。
Robert Walters 臺灣商務部副總監Sharon Chen 指出：「領導團隊的轉型將會決定公司的未來。在臺灣，選拔高階主管必須在組織需求與傳統階級觀念之間求取平衡。透過開放對話和有系統的方法，公司將能制定出有效的接班人計劃，並建立靈活的領導者培育管道。」
有效的接班計劃是確保企業長遠穩定發展的關鍵
在經驗豐富的高階人才稀缺的背景下，僵化的結構與傳統觀念往往進一步阻礙了接班佈局的規劃與實施。於此同時，大型企業可能還會面臨更多額外挑戰，例如更為錯綜複雜的組織層級，與不同產業的特定人才需求等。Robert Walters臺灣總經理John Winter補充道：「有效的接班人計劃不僅是為了填補職缺，更是在確保組織的未來。透過策略調整來適應不斷變化的商業環境，並建立持續精進的文化，企業將培養出能迎接未來挑戰的領導者。」《企業在臺的接班挑戰與解析》，報告中為企業的接班佈局提供多項具體建議，包括以下５點：
- 組織需要量身打造其專屬的接班人策略
深入思考組織目前和未來的需求、目標和文化，並隨之調整計劃。
- 邀請主要利益關係人參與規劃過程
讓各級主管與員工共同參與，確保團隊對接班人計劃有一致的理解，並能共同投入其中。
- 重視內部人才的開發與培養
挖掘高潛力員工， 投入資源培養，並提供所需的技能與經驗，讓他們成長為未來的領導者。
- 定期檢視和更新計劃
成功的接班策略應具備彈性，能隨著業務環境和人力資源的變化進行調整。
- 主動規劃可以為持續性成功打下堅實的基礎
健全的接班人計劃能協助企業在未來的挑戰與機遇中茁壯成長。
《企業在臺的接班挑戰與解析》，在2024 年７月至８月期間進行調查，涵蓋來自快速消費品、零售、醫療保健、IT 與數位轉型、製造業及半導體等多個行業的 253 家台灣企業，旨在了解企業的接班規劃方式，並探討台灣接班規劃的整體狀況。 歡迎查閱完整報告：https://reurl.cc/L5d48K
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關於Robert Walters（華德士）
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