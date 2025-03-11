香港國際機場春日限時購物賞

同場設BEAUTY&YOU「Rose Garden」玫瑰主題活動 及DUTY ZERO by cdf「威士忌藝術」體驗香港 - 2025年3月11日 - 香港國際機場誠意呈獻全新春日購物禮遇，讓您盡情選購時尚單品，輕鬆備齊旅行裝備，開啟精彩之旅！HKairport Rewards 會員現於香港新羅免税店BEAUTY&YOU 或 DUTY ZERO by cdf 機場商店選購心儀彩妝美酒產品滿港幣$2,500，即可享港幣$500商戶現金券，讓您的購物體驗驚喜倍增！
限時獎賞！買夠即賞港幣$500商戶現金券
春天悄然來臨，香港國際機場即日起至3 月 31 日 為您帶來精彩購物禮遇，讓您的旅程更添驚喜！於香港新羅免税店BEAUTY&YOU 或DUTY ZERO by cdf 機場商店單一簽賬淨額滿港幣$2,500並於即日登記消費，即可享港幣$500商戶現金券。每名會員於推廣期內最多可享香港新羅免税店BEAUTY&YOU 及 DUTY ZERO by cdf現金券各兩張，現金券適用於同日在同一商戶之滿港幣$1,500單一消費。
香港新羅免税店BEAUTY&YOU Rose Garden活動
香港新羅免税店BEAUTY&YOU為旅客準備了精彩活動及購物優惠。店舖現正進行以玫瑰爲主題的推廣活動 -- Rose Garden，讓您沉浸在浪漫的春日氛圍中。為您搜羅玫瑰主題產品，爲您帶來春日護膚和彩妝新靈感！
由即日起至3月31日，東大堂南店及北店正進行Rose Garden互動小遊戲，顧客可免費摘一朵紙玫瑰，領取專屬神秘禮品。此外，香港新羅免税店BEAUTY&YOU還推出了一系列美妝優惠：額滿即減活動，即買即減，超過800款精選產品低至四折，讓您以超值價格購買心儀的美妝產品。無論想獲得神秘禮品，還是挑選心儀的美妝產品，都將為您帶來難忘的機場購物體驗！
DUTY ZERO by cdf 威士忌奇幻之旅體驗
DUTY ZERO by cdf於香港機場開啟「威士忌藝術」獨特體驗，由即日起至5月6日，每個週末DUTY ZERO by cdf將有不同的品牌大使在店內分享品牌歷史及威士忌獨特魅力。同時更可免費品嚐各種威士忌，享受精彩禮遇，其中更包括高端尊貴的酒款、全球限量發售系列，以及旅遊零售獨家和新品威士忌。此外，剛榮獲穆迪報告「最具創新性技術應用」獎項的ZERObot亦將推出威士忌雞尾酒，完美結合創新科技與傳統威士忌藝術。
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HKairportShop.com機場網上商店「綻放春日購物賞」
驚喜加碼！由即日起至 2025 年 3 月 31 日，HKairportShop.com 機場網上商店帶來一系列春季購物禮遇，助您綻放自信光采，迎接美好春日！現於 HKairportShop.com單一消費滿港幣 $800 即享 9 折，滿港幣 $2,500 更可享 85 折優惠。購物滿港幣$300，即享免費本地送貨服務。
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