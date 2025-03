香港國際機場春日限時購物賞

同場設BEAUTY&YOU「Rose Garden」玫瑰主題活動 及DUTY ZERO by cdf「威士忌藝術」體驗

香港 - 2025年3月11日 - 香港國際機場誠意呈獻全新春日購物禮遇,讓您盡情選購時尚單品,輕鬆備齊旅行裝備,開啟精彩之旅! HKairport Rewards 會員現於香港新羅免税店BEAUTY&YOU 或 DUTY ZERO by cdf 機場商店選購心儀彩妝美酒產品滿港幣$2,500,即可享港幣$500商戶現金券,讓您的購物體驗驚喜倍增!春天悄然來臨,香港國際機場即日起至3 月 31 日 為您帶來精彩購物禮遇,讓您的旅程更添驚喜!於香港新羅免税店BEAUTY&YOU 或DUTY ZERO by cdf 機場商店單一簽賬淨額滿港幣$2,500並於即日登記消費,即可享港幣$500商戶現金券。每名會員於推廣期內最多可享香港新羅免税店BEAUTY&YOU 及 DUTY ZERO by cdf現金券各兩張,現金券適用於同日在同一商戶之滿港幣$1,500單一消費。香港新羅免税店BEAUTY&YOU為旅客準備了精彩活動及購物優惠。店舖現正進行以玫瑰爲主題的推廣活動 -- Rose Garden,讓您沉浸在浪漫的春日氛圍中。為您搜羅玫瑰主題產品,爲您帶來春日護膚和彩妝新靈感!由即日起至3月31日,東大堂南店及北店正進行Rose Garden互動小遊戲,顧客可免費摘一朵紙玫瑰,領取專屬神秘禮品。此外,香港新羅免税店BEAUTY&YOU還推出了一系列美妝優惠:額滿即減活動,即買即減,超過800款精選產品低至四折,讓您以超值價格購買心儀的美妝產品。無論想獲得神秘禮品,還是挑選心儀的美妝產品,都將為您帶來難忘的機場購物體驗!DUTY ZERO by cdf於香港機場開啟「威士忌藝術」獨特體驗,由即日起至5月6日,每個週末DUTY ZERO by cdf將有不同的品牌大使在店內分享品牌歷史及威士忌獨特魅力。同時更可免費品嚐各種威士忌,享受精彩禮遇,其中更包括高端尊貴的酒款、全球限量發售系列,以及旅遊零售獨家和新品威士忌。此外,剛榮獲穆迪報告「最具創新性技術應用」獎項的ZERObot亦將推出威士忌雞尾酒,完美結合創新科技與傳統威士忌藝術。 按此 了解最新購物賞活動。驚喜加碼!由即日起至 2025 年 3 月 31 日, HKairportShop.com 機場網上商店帶來一系列春季購物禮遇,助您綻放自信光采,迎接美好春日!現於 HKairportShop.com 單一消費滿港幣 $800 即享 9 折,滿港幣 $2,500 更可享 85 折優惠。購物滿港幣$300,即享免費本地送貨服務。 按此 了解最新「綻放春日購物賞」活動。即看以下精選產品推介: