香港設計中心「大灣區創意雙周」推出「What’s NE(X)T」主題展

創新活動彰顯大灣區非凡合作設計力量 為創意新時代奠定基礎 展覽將於 12 月 3 日至 16 日假DX 設計館舉行 公眾免費入場參觀香港 - 2024年11月29日 -「大灣區創意雙周」由香港設計中心（HKDC）主辦，香港特別行政區政府轄下文創產業發展處作主要贊助機構和提供策略指導及支援，將於12月3日假DX設計館舉行預展活動，正式展開序幕。展覽並將於12月4日向公眾開放。而DX設計館亦於同日對外開放，銳意打造深水埗區内成設計及時尚樞紐，歡迎市民參觀。
去年活動獲得空前成功，今年將以「What's NE(X)T」為主題，繼續透過多元化的展覽，深入探討大灣區創意產業的現況和潛力，進一步發揮區內的合作設計力量。展覽重點介紹大灣區内不同城市的設計師、藝術家和企業家，展示他們的最新作品和創新意念，提供體驗、發掘和交流的平台。
突破展覽既有形式：What's NE(X)T – 體驗、發掘和交流
「大灣區創意雙周」旨在推動大灣區的的商業合作，釋放區內蘊藏的龐大機遇，積極融入國家發展大局。展覽運用城市景觀光影投射等多媒體技術、以廣東飲食文化為題材的動畫來敍述環境故事，以及源自粵港澳和客家文化的創作靈感，從多角度探討藝術文化、數碼領域和生活品味不同範疇。
2024 年「大灣區創意雙周」並不止於展覽，更是透過展覽、講座和引人入勝的互動體驗，讓參觀人士投入大灣區的創意設計活力之中。「大灣區創意雙周」透過圍繞主題「What's NE(X)T」的元素，從體驗、發掘和交流三大方向展現設計力量。
三大展區打造觀展體驗
展覽分為三大展區，帶來精心設計的觀展體驗：
- 「體驗長廊」透過創新的設計理念和沉浸式裝置呈獻感官之旅。
- 「共創共享」推動設計師互相合作和交流想法，締造創新文化。
- 「交流專區」為創意人才、業界人士和設計愛好者提供平台，彼此交流互動、分享見解並展開合作，以推動大灣區未來的設計產業發展。
走過充滿城市元素的隧道，來到分為兩個部分的「共創共享」展區，其中之一是香港時裝設計師協會呈獻的「時裝設計」。本地時裝設計師林春菊將展出12件時裝藝術作品，以珍貴的圖畫娓娓道來粵港澳文化歷史，一同穿越古今和未來，從中互相交流和學習。
緊隨「時裝設計」展區之後，便是由享譽國際的設計大師陳幼堅先生、香港動畫業及文化協會、謝謝設計、香港出口商會、香港傢俬裝飾廠商總會及香港工業設計師協會共同創作的「生活設計」部分。
陳幼堅獨具匠心設計出的「思路」(SILKROAD Collection) 椅子系列率先呈現眼前，該系列以「絲綢之路」命名，創作靈感源自歐式經典S型椅子(S Chair) ，將西方文化及現代東方美學的元素相結合，呈現出融匯古今、貫通中西的現代傢俱設計。香港動畫業及文化協會邀得來自廣州的《BIG HEART》創作人梁洪瑋及《MicBraining》創作人Mickey Mic展出藝術玩具，而來自東莞的謝謝設計則會展示視覺藝術案例。香港出口商會帶來2023/2024年「香港智營設計大賞」獲獎產品，包括經特別設計的家具和文具。香港工業設計師協會將展示梁昆剛設計的得獎家具Laputa拉普塔梳化，體現設計與科技如何完美融合。香港工業設計師協會將與10個香港夥伴品牌參加是次展覽，呈現設計如何提升生活質素。
「大灣區創意雙周」詳情：
日期：2024年12月3日（僅限受邀嘉賓預覽）
2024年12月4日至16日 （歡迎公眾人士參與）
時間：上午11時至晚上7時
地址：九龍深水埗通州街280號DX設計館
關於DX設計館
由香港設計中心負責營運位處深水埗的DX 設計館，是為新晉設計人才及時裝設計師提供培育的地方，以促進創意和業界之間的協作交流。DX設計館提供讓社區人士及旅客可參與的創意平台，並展示各種設計領域之間的協同效應。DX設計館備有展覽空間、活動空間及零售專區，讓設計師從中獲得實踐經驗。作為香港設計中心和設計業界的工作站，將積極推廣時裝和其他不同設計的項目和活動。通過精心設計的區域包括前館、快閃館、展覽廳、體驗館、設計博物館、別館、展台、滙館、物料館以及時尚焦點，我們期望打造DX設計館成為香港的創意樞紐。
DX設計館由市區重建局負責興建，並由香港特別行政區政府的文創產業發展處負責策略制定、協調和監督，指導DX設計館各項舉措以符合行業需求和期望。
關於香港設計中心（www.hkdesigncentre.org）
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：
- 培養設計的創意文化
- 為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能
- 推動各個設計領域的卓越發展
關於文創產業發展處 (www.ccidahk.gov.hk)
文創產業發展處於2024 年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為香港設計中心多個活動／項目提供資助，除此之外並無參與該等資助活動／項目。在本刊物及相關資料／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。