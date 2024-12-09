「中國版」國際醫院標準「貫通」健康灣區 東區醫院成本港首家通過認證醫院

評價一家醫院，美國有JCI，澳大利亞有ACHS，中國有什麽？CIHA！這是中國首個國際醫院評審認證標準。

香港 - 2024年12月9日 - 2024年12月8日，CIHA(《國際醫院評審認證標準（中國）》)首次來到香港，香港東區尤德夫人那打素醫院獲得授牌，成為香港特別行政區第一家通過《國際醫院評審認證標準（中國）》認證的醫院，這也標誌著CIHA正式走出境外，為粵港澳大灣區醫療的跨境融合搭建橋梁。同日，深圳市衞健醫院評審評價研究中心香港辦事處亦同步揭牌，地址位於香港中環花園道1號中銀大廈63樓前海國際聯絡服務投資有限公司，其目標是方便更多香港乃至境外醫院參加CIHA評審，助力CIHA逐步走向「一帶一路」國家和地區。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室常務副主任周霽，香港中聯辦副主任尹宗華，香港醫務衞生局局長盧寵茂，澳門衞生局局長羅奕龍，深圳市衞生健康委主任吳紅艷，深圳前海管理局常務副局長黃曉鵬，前海合作區黨工委副書記梁珂，香港衞生署署長林文健，香港醫院管理局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞等代表出席揭牌儀式。深圳市衞生健康委主任吳紅艷表示，香港東區尤德夫人那打素醫院作為香港首家醫院通過CIHA認證並獲得授牌，標誌著標準正式在香港落地，對推動粵港澳三地醫療深度融合、衞生健康事業高質量發展具有重要的意義。前海合作區黨工委副書記梁珂表示，前海肩負「支持港澳醫療機構集聚發展，建立與港澳接軌的開放便利管理體系」的重要使命，《國際醫院評審認證標準（中國）》在前海正式發布不到兩年，香港東區尤德夫人那打素醫院獲正式授牌，將有利於各類國際醫療服務要素在粵港澳大灣區內高效便捷流動，助力大灣區醫療服務質量同質同標。香港醫務衞生局局長盧寵茂表示，《國際醫院評審認證標準（中國）》可促進大灣區醫療質量一體化，為大灣區居民帶來國際化和同質化醫療服務，標誌著這套由我國製定與國際接軌的醫院評審《國際標準》，正式「走出境外」、「走向國際」。過去，「三級甲等」是中國內地最高的醫院級別，在老百姓眼中，「三甲」就是醫院的金字招牌。但內地醫院如果想獲得境外認可，往往需要尋求「國際版」醫療標準認證，比如美國JCI、澳大利亞ACHS，以方便與境外交流、接受國際商業保險支付。2019年起，中央、國務院支持深圳探索建立與國際接軌的醫院評審認證標準體系，作為深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」的一項改革任務。2020年12月，深圳市衞健醫院評審評價研究中心成立，吸納境內外資深認證專家，組建評審專家庫。基於香港大學深圳醫院同時取得內地「三甲」標準和ACHS國際標準「雙認證」的經驗，深港兩地的專家萌生了將「三甲」標準國際化的想法，並得到國家及省、市的支持。隨後，該中心通過對內地「三甲」標準的升級和與國際標準的融合，編製出《國際醫院評審認證標準（中國）》（CIHA）。2022年2月，CIHA上升為「國際標準」，它以97%的得分率獲得國際醫療質量協會外部評審會（ISQua EEA）的權威認證，成為中國首個經國際認證的醫院評審標準，同年在深圳前海發布。2023年3月起，CIHA在全國啟動醫院評審認證，目前已有香港、北京、浙江、安徽、廣州、深圳、佛山、東莞、珠海及海南省30多家醫院參加評審。首批通過評審的是3家內地醫院，已於2024年6月5日獲授牌，分別為南方醫科大學深圳醫院、廣州市第一人民醫院、香港大學深圳醫院。CIHA評審員的「含港量」也相當高，170名境內外評審員中，有44人來自香港；189名國際醫院評審認證內審員中，有73人來自香港。2024年4月，CIHA評審員培訓以96%得分率獲國際醫療質量協會外部評審會（IEEA）認證。2024年9月，深圳市衞健醫院評審評價研究中心製定《認證操作指引》（香港區域1.0版），並在香港開展2家公立醫院的認證。2024 年 12月，東區尤德夫人那打素醫院拔得「頭籌」，成為香港特別行政區第一家獲CIHA認證的醫院。香港東區尤德夫人那打素醫院（簡稱東區醫院）成立於1993 年10月15日，是香港醫管局成立後啟用的首家公立醫院，是醫管局港島東醫院聯網轄下的七間醫院之一，也是港島東區最大的急癥全科醫院，成立了香港首間微創外科訓練中心。東區醫院設有超過1900張病床，包括日間、急癥、復康和精神科病床，員工超過5000人。東區醫院於2010年9月通過ACHS（澳洲醫療服務標準委員會）評審，成為香港首間獲得此國際認證的公營醫院。 2023 年，東區醫院再次作為香港醫管局首批參與《國際醫院評審認證標準（中國）》（CIHA）認證的試點醫院之一，於 2024年10月進行了深圳市衞健醫院評審評價研究中心評審專家組的現場評審，成為全港首家獲CIHA認證的醫院。香港醫管局港島東醫院聯網行政總監蘇潔瑩表示，在參加CIHA評審的過程中，東區醫院已經開始發展單病種和臨床路徑，並建立各方面的診療規範，提升醫療質量，醫院亦已實行院、科兩級的質素安全管理製度，同時加強了應急管理。香港醫管局行政總裁高拔陞表示，香港醫管局組織醫院參加CIHA認證的目的，是以該標準為參照，推動各醫院建立更安全更高質量的體系。香港首批參加CIHA認證的醫院有2間，即東區尤德夫人那打素醫院、威爾斯親王醫院，已分別於2024年10月、12月進行了現場評審。香港醫管局計劃在2025-2026年度推動另外3間醫院參加國際醫院評審認證標準 (中國)的認證，分別為瑪麗醫院、基督教聯合醫院、屯門醫院。深圳市衞健醫院評審評價研究中心香港辦事處於2024年12月8日在香港中環地標——中銀大廈正式揭幕。前海作為國家改革開放重大戰略平台和對外開放門戶樞紐，大力支持評審中心的發展及國際醫院評審認證標準的推廣。評審中心已於2024年9月正式入駐前海。此次，評審中心運用前海平台在香港設立辦事處，將推動CIHA更快更廣地走向國際，在標準製定與規則銜接上發揮「前海作用」。深圳市衞健醫院評審評價研究中心理事長徐小平介紹，作為CIHA的首個境外分支，香港辦事處是CIHA「出海」的橋頭堡，以國際化視角、專業化服務，在健全認證體系、搭建培訓平台、推廣認證標準三方面發力，為香港及海外醫療機構參加CIHA評審搭建橋梁，推動「中國標準」在「一帶一路」沿線及全球範圍內布局，在全球打響中國醫院標準的品牌。