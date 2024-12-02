「桑梓嶺南：饒宗頤在大灣區」學生比賽頒獎禮

作品多元多彩 展現傳統文化與創意

附錄：饒宗頤教授簡介



饒教授在中國文學、文字學、歷史學、語言學、宗教學、哲學、藝術研究，乃至中外文化交流等人文科學領域，均有卓越的成就和貢獻，備受海內外同儕和後輩尊崇。



饒教授在中國傳統文化中的文學、藝術、音樂均有所成。文學方面，不單是詩人，更精通古體、律詩、絕句；亦善於填詞，包括騷、賦、駢、散。音樂方面，善於古琴，亦精研樂譜。在書畫創作方面，饒教授可謂承先啟後，從書法、人物、山水畫，到自成一家的饒荷、西北宗。



饒教授雖然長期定居香港，但是因教研而任職的學校散佈全球，如印度班達伽東方研究所、法國科學研究中心、新加坡國立大學、香港大學、香港中文大學、美國耶魯大學、法國巴黎高等研究院、澳門東亞大學等。饒教授藝術展覽的足跡也散佈全球各地區，中國、香港、澳門和大灣區外，北京、上海、寧波、潮州、日本、韓國、法國、馬來西亞、新加坡、澳洲等地。更屢獲學術與文化領域的殊榮，如法國法蘭西學院的漢學儒林特賞、遠東學院院士、巴黎亞洲學會榮譽會員、俄羅斯國際歐亞科學院院士；香港大學、香港科技大學、香港中文大學、山東大學、日本創價大學等十多餘所大學的榮譽文學或人文科學博士銜；法國索邦高等研究院的首位人文科學榮譽國家博士學位；法國文化部的藝術及文學軍官勳章；香港特別行政區政府的大紫荊勳章；中國中央文史研究館館員；西泠印社社長；天一閣博物館榮譽館長；法蘭西學院美文與銘文學院外籍院士；香港大學首位桂冠學人等。





獎項

學校名稱 / 得獎學生

評語

初級冠軍

南島中學



黃凱澤

（港大李焯芬教授評）



文章從西泠印社著手，旁及書法研究。作者敘事手法流暢，首先講述自己認識國學大師饒宗頤的經過，然後介紹饒教授的成就，特別是對大灣區的貢獻。文章緊扣主題，文從字順，顯出青少年對傳承中國文化的擔當。

中級冠軍

中華基督教會銘基書院



馬晞敏．馬君頤．李秄簃

（澳大彭執中先生評）



文章就饒教授於敦煌學、香港史、香港教育的貢獻展開詳實的介紹，文筆順暢、內容引人。文稿排版和設計也別有心思。

高級冠軍

香港浸會大學



張子璇

（浸大陳致教授評）



本文材料豐贍，分析妥帖，文字清通，時有警語，論述層次亦井然。尤善於藉助題跋文字，與《長洲集》具體作品相印證發明，遂能有力辨析饒公詩歌字面、典故、思想各層面與古典詩學傳統之聯繫，可見作者對饒公的詩學研究頗有見地。文章結構精巧，針對《長洲集》這一獨特個案深入研究並有所闡發，惟限於篇幅，其中「憂患」之情的具體內涵及其詩歌的文學史地位仍待深入詮解。



獎項

學校名稱 / 得獎學生

評語

初級冠軍

聖保羅男女中學



房恩臨

（孫燕華博士）



畫作主要使用水彩繪畫，結合國畫和夢幻的感覺，展示中式畫法和西方畫的技巧。以饒教授穿著西裝在樹下彈奏古琴，突顯中西古今文化藝術的融合，成就可傳承的創新元素。



獎項

學校名稱 / 得獎學生

評語

中級冠軍

澳門濠江中學



鄧芷喬

（葉楊詩明女士）



作品內容和色彩非常豐富，在整合與融會之間取得平衡；畫作從饒教授畫像，到維多利亞港，以及書畫、紫荊花、荷花等，呈現奪目的五彩斑爛，彰顯作者對饒教授藝術多元認知與欣賞，每筆都獨俱匠心。



獎項

學校名稱 / 得獎學生

評語

高級冠軍

香港都會大學



鄭昂琪

（劉鳳霞博士）



作者以饒教授書寫的動態為重心，細緻地將大灣區的各地特色建築融合並環繞在教授身邊，從遠到近漸次分層；整體顏色柔和，突顯饒教授溫潤如玉的性格。





得獎學生

學校名稱

獎項

初級

房恩臨

聖保羅男女中學

冠軍



黃婧炘

拔萃女書院

亞軍



陳樂晴

匡智獅子會晨崗學校

季軍



黃凱彤

南島中學

優異獎



黃凱澤

南島中學

優異獎



陳一寯

景嶺書院

優異獎

中級

鄧芷喬

澳門濠江中學

冠軍



黃灝

澳門濠江中學

亞軍



梁俊欣

澳門濠江中學

季軍



吳宇施

澳門濠江中學

季軍



林心瑜．區愷迎．黃心言

澳門濠江中學

優異獎



黃淑茵

澳門濠江中學

優異獎



朱詠錡

澳門濠江中學

優異獎



吳思婷．馬曉晴．何潔欣

澳門濠江中學

優異獎



黃曼茜．謝怡晴．廖一鳴

澳門濠江中學

優異獎



黃敏家．賴卓堯．吳禮安

澳門培正中學

優異獎



黎可盈

澳門濠江中學

優異獎



尤鉑霖．梁錦進．尹智成

澳門濠江中學

優異獎



袁曉萱．寧晨．曾嘉晴

澳門濠江中學

優異獎



陳曉瀅．張佳晴．肖靖愃

庇理羅士女子中學

優異獎



周浩然

匡智獅子會晨崗學校

優異獎



王清晨．劉恬序

澳門濠江中學

優異獎



龐宏俊

澳門濠江中學

優異獎



李錦才

匡智獅子會晨崗學校

優異獎

高級

鄭昂琪

香港都會大學

冠軍



張文濤

澳門大學

亞軍



Bilal Muhammad Hamza

香港城市大學

優異獎



彭珊珊

澳門大學

優異獎



廖嘉怡

香港中文大學

優異獎





得獎學生

學校名稱

獎項

初級

黃凱澤

南島中學

冠軍



梁煒昕

澳門濠江中學

亞軍



何冠達

澳門濠江中學

季軍



施海鈺

澳門濠江中學

優異獎



黃靜茹

澳門濠江中學

優異獎



江佳磊

澳門濠江中學

優異獎

中級

馬晞敏．馬君妍．李秄簃

中華基督教會銘基書院

冠軍



蔡世篪

澳門濠江中學

亞軍



郭沁雪

澳門培正中學

季軍



陳子晴

澳門濠江中學

優異獎



黃柏源

澳門濠江中學

優異獎



梁詠詩．梁語倩

澳門濠江中學

優異獎



張正鋒

澳門濠江中學

優異獎



范永淇

澳門濠江中學

優異獎



史雅欣．黃靜妍．詹蕾

澳門濠江中學

優異獎



康昊明

澳門濠江中學

優異獎



林志洵

澳門濠江中學

優異獎



蕭家熹．區嘉蕙．陸亭谷

澳門濠江中學

優異獎



藍田．許啓晟

澳門濠江中學

優異獎



李泳桐．梁嘉晞．陳若微

澳門濠江中學

優異獎



尹霖．鄭嘉怡

澳門濠江中學

優異獎



陳夢婷．梁碧怡．吳曉寧

澳門濠江中學

優異獎



許佳瑩

澳門濠江中學

優異獎



蔡佳宜

澳門濠江中學

優異獎



何亦琳

澳門濠江中學

優異獎



施心娃

澳門濠江中學

優異獎



石子伊

澳門濠江中學

優異獎



譚俊杰

澳門濠江中學

優異獎



梁梓豪

澳門濠江中學

優異獎



許章琳．周倩若

澳門濠江中學

優異獎



曾韋祥

澳門濠江中學

優異獎

高級

張子璇

香港浸會大學

冠軍



郭倩夢

香港浸會大學

亞軍



羅智偉

香港都會大學

優異獎



馮佩兒

香港浸會大學

優異獎



香港學校：

聖保羅男女中學

拔萃女書院

匡智獅子會晨崗學校

南島中學

景嶺書院

庇理羅士女子中學

中華基督教會銘基書院

香港都會大學

香港城市大學

香港浸會大學

香港中文大學

澳門學校：

澳門濠江中學

澳門培正中學

澳門大學



香港 - 2024年12月2日 - 由香港大學饒宗頤學術館、香港浸會大學饒宗頤國學院和澳門大學合辦「桑梓嶺南：饒宗頤在大灣區」學生比賽，旨在鼓勵香港和澳門的全日制中學生及大專院校學生參與；讓港澳兩地學生透過饒宗頤教授在大灣區的學術及藝術成就，認識中國傳統文化的各個方面，並加強對嶺南文化的自覺與認同。比賽分為文章組和創意藝術組，頒獎禮於周六（30日）於香港浸會大學逸夫校園夏利萊博士演講廳舉行，向師生頒發獎項，與獲獎師生共慶。是次比賽於三月展開，為配合比賽，香港大學饒宗頤學術館首次開放公眾參觀，參觀者可欣賞饒宗頤教授所捐贈之繪畫、書法，及其他與饒教授相關之文玩，並有機會欣賞從未曝光的饒教授珍藏。此外，比賽曾於五月邀請香港學生前往澳門大學和饒宗頤學藝館進行交流和實地考察，為參加「饒宗頤的故事」學生比賽做好準備。比賽收到來自兩地約70組參賽作品，共有130位師生參與。參賽作品涵蓋文章、影片、音樂錄像、書法、水彩畫、電子繪圖、穿越劇本、小說及手工藝品等多種形式。參賽的九所中學和五所大學，包括本地學校、國際學校以及特殊學校，其中特殊學校的作品在創意藝術組別中獲得優秀成績。是次比賽派發的獎學金總額約港幣25萬多元，全數由饒學研究基金和李俊鳴先生支持。為鼓勵參與的港澳學生，獲獎學生的老師和學校將獲得嘉許獎狀。比賽邀請港澳饒學專家進行評審，各組冠軍作品的評語請見附錄：「桑梓嶺南：饒宗頤在大灣區」學生比賽頒獎禮評審評語。表示：「很高興香港和澳門有十多間學校、一百三十多位師生參與比賽，作品從散文、小說、戲劇、傳統書畫、電子繪圖、紀錄片、泥塑、工藝品，以至影音錄像作品等，多元多彩各俱特色，能從多角度、多元呈展饒教授在大灣區各地的事蹟，又彰顯青年學生的無限創意與想像，展現傳統文化與創意的完美結合。其中論文組冠軍研究饒教授的《長洲集》詩集，選題有見地，能發現饒教授詩學的重要特色，實屬難得。再次祝願獲獎學生在可見未來百尺竿頭更進一步，成就非凡。」表示：「饒宗頤教授在大灣區的學術遺產不僅承載著厚重的文化記憶，更孕育著一種持續生長、勇於創新的文化基因。此次比賽充分展現了年輕一代學生對中華傳統文明的深刻文化自覺，並將這些珍貴的文化資源轉化為當代語境下的創意表達。」讚揚：「『桑梓嶺南：饒宗頤在大灣區』由香港、澳門三所大學主辦，獲兩地一百多位師生參與，既促進青年學生認識中國傳統文化的學習機會，亦加強大灣區內教育、文化的交流互通。就參賽學生能透過認識、了解饒宗頤教授及其學術、藝術足跡，並發揮個人的創意和想像力去呈現灣區內的特色和文化內涵，實在值得讚賞和鼓勵，希望同學在未來能繼續學習和傳承傳統文化，取得更豐碩成果。」表示：「澳門大學與香港兩所大學合辦是次學生比賽，既是響應促進青年學生認識中國傳統文化的教育需要，亦是增進大灣區內教育、文化藝術交流的機遇。是次澳門的同學們積極參與，主動了解和認識饒教授在大灣區內的學術、藝術足跡，遞交多元多樣的文章和創意藝術作品，實在令評審團欣喜雀躍。希望同學們繼續傳承和發揚傳統文化，取得更多成果。」表示：「十分欣喜創意藝術組的參賽作品種類特別多元，學生透過蒐集饒教授在大灣區的足跡，運用藝術語言展示自己心中的饒教授，同時連繫大灣區內的特色和文化內涵。現以饒教授的名句『萬古不磨意，中流自在心』送予獲奬者，希望他們保持積極的人生態度，堅持多元發展。」比賽獲獎作品名單請見附錄，有關作品展示請見影片：李焯芬教授 GBM香港大學饒宗頤學術館館長彭執中先生澳門大學學生事務長黃定發教授香港浸會大學常務副校長周偉立博士香港浸會大學副校長(教與學)饒清芬女士饒學研究基金永遠會長孫少文博士 BBS JP饒宗頤學術館之友創會會長李俊鳴先生饒宗頤學術館之友會長陳 致教授香港浸會大學饒宗頤國學院院長葉楊詩明女士大華銀行大中華區行政總裁孫燕華博士孫少文基金會主席蔡 晉博士星島集團行政總裁許崇標先生饒宗頤學術館之友會長謝錦鵬先生饒宗頤學術館之友會長高佩璇博士 BBS JP饒宗頤學術館之友會長余國樑先生 BBS JP饒宗頤學術館之友會長孫蔡吐媚女士 MH孫少文伉儷人文中國研究所榮譽所長張宏生教授孫少文伉儷人文中國研究所所長黃景強博士饒宗頤文化館管理委員會副主席劉鳳霞博士一新美術館總監黃文江教授香港浸會大學中文、歷史、宗教及哲學學部總監史亞當博士香港浸會大學饒宗頤國學院副院長吳秀華博士香港大學人文學院講師羅樂然博士香港都會大學人文社會科學院助理教授姚錫安博士香港大學饒宗頤學術館副館長鄧偉雄博士傑出饒宗頤學術館院士張圓瑛女士饒學聯匯創會副會長林瑋源博士饒學聯匯名譽顧問澳門濠江中學張育增老師