「澳門銀河」再掀巨「浪」 天浪淘園即將盛大開園 引領一站式奢玩度假體驗 來銀河 一起浪

澳門特別行政區 - 2025年3月27日 -「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城提供精彩全面的一站式度假配套,從4月18日開始,澳門最大戶外水上玩樂勝地——天浪淘園煥新開園,全球最大的空中衝浪池再掀巨「浪」。除了一系列令人腎上腺素飆升的水上活動,度假城內還推出藝術展覽、熱門明星演唱會、米芝蓮盛宴與奢華品牌購物狂歡,更有「童」樂坊聯動打造寓教於樂的親子體驗,假期來襲,最「浪」遊玩體驗盡在「澳門銀河」!





全球最大空中水上綠洲——天浪淘園4月18日激浪回歸



總面積超過75,000平方米的天浪淘園是備受歡迎的戶外玩樂勝地,賓客可體驗全球最長的575米空中激流,還可在面積達8,000平方米的空中衝浪池,衝進1.5米高的人造海浪,自由漂流於澳門首個空中激流及透明滑水道,挑戰驚險刺激高達9米的滑水天梯,給衝天體驗帶來無限樂趣。此外,這裏還設有兒童水上遊戲專區和兒童池,全家人盡情享受自由放浪的一天。



全球最長的575米空中激流,在空中透明滑水道自由漂流。

高達9米的滑水天梯,給衝天體驗帶來無限樂趣。

今年,天浪淘園首度延長開放時間至晚上8時,呈現日夜潮玩新體驗。白天挑戰刺激的水上活動,傍晚時分則在150米長的白沙灘上浪漫散步,欣賞浪漫晚霞,夜晚享受DJ打碟和衝浪吧的特調飲品,音浪洶湧,衝擊心房。尤其在復活節及五一黃金周期間,每天下午2時至5時,「澳門銀河」特別為家庭旅客準備豐富多彩的親子限定嘉年華活動,勝出家庭將贏取限量禮物,還有復活兔面部彩繪和兒童紋身貼紙,讓孩子們盡情創意裝扮。



在150米長的白沙灘上隨手拍出絕美度假照

八大世界知名豪華酒店的尊榮體驗



為提供完美優質的度假體驗,全球領先的空中水上綠洲——天浪淘園僅限酒店住客尊享免費暢玩。「澳門銀河」匯聚8家世界知名豪華酒店,包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、百老匯酒店、澳門銀河 萊佛士及澳門安達仕酒店,共提供約5,000間豪華客房、奢華套房及別墅,連續三年蟬聯「全球最多《福布斯旅游指南》五星酒店評級的奢華綜合度假城」。



「澳門銀河」匯聚8家世界知名豪華酒店,酒店住客尊享免費暢玩天浪淘園。

兒童專屬「童」樂坊 激發創意自由釋放



專為「澳門銀河」酒店小客人而設的「童」樂坊提供繽紛多彩的創意玩樂工作坊,體驗課程包括彩繪、沙畫、拼圖製作、STEAM課程、春日花環製作、烹飪工作坊以及「童」趣園一系列的活動,讓小住客也會收穫大驚喜。「童」樂坊亦是為孩子舉辦派對的完美之選,以孔雀「小淘淘」為主題的可愛裝飾和派對禮物深受小朋友喜愛。



「童」樂坊為孩子們提供了繽紛多彩的創意玩樂工作坊

4月每周五至周日及5月1至5日下午12時至3時30分,小淘淘將換上春日造型驚喜現身澳門悅榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店及澳門安達仕酒店大堂,與現場賓客合影互動。下午5時至6時30分,小淘淘將會開啟歡樂巡遊之旅,這個春季,讓孩子們在小淘淘的陪伴下,盡情探索創意與樂趣!



舌尖上的海浪:春日環球海鮮盛宴



「澳門銀河」旗下米芝蓮星級體驗及地道美食超過120個選項,賓客既可以在米芝蓮星級餐廳——風味居、8½ Otto e Mezzo BOMBANA、麗軒、鮨吉祥 宫川,以及米芝蓮入選餐廳——尚坊、庭園意大利餐廳和麗思咖啡廳完成一場摘星之旅,還可以在「山里」體驗福布斯五星餐廳評級的卓越餐飲體驗。



「澳門銀河」旗下米芝蓮星級體驗及地道美食超過120個選項,美饌佳餚,包羅萬象。

春季是海鮮當造的季節,星際酒店和「澳門銀河」旗下多家星級餐廳為海鮮愛好者們打造豐盛的味蕾海洋之旅。從泰國虎蝦、印度洋的斯里蘭卡大肉蟹,到北太平洋的阿拉斯加帝王蟹,一次性品嚐來自世界各地的海鮮珍饈。風味居的斯里蘭卡大肉蟹,肉質飽滿,獨特的南亞風情和鮮美令人難以抗拒。品味坊的芝士野菌焗泰國虎蝦,每一口都是海洋與森林的完美邂逅。尚品海鮮火鍋的美國阿拉斯加帝王蟹,咬下去是最純粹的海洋鮮甜。「澳門銀河」的花悅庭本季菜單調整了鮮活海鮮的做法,增加了更多的海味美饌。莆田在閩菜傳統之上,別樹一格烹調本土海鮮和山珍,以「我的食材,你的味道」炮製出讓人喜出望外的獨家珍味。



現憑Visa於星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯」16間臻選餐廳包括米芝蓮食府、中式地方菜及環球佳餚簽賬滿澳門幣800元即享澳門幣150元現金立減及高達澳門幣600元餐飲優惠券!為你帶來精彩絕倫的美食禮遇及極致體驗。



三大頂尖舞台製造澳門最強音浪



從復活節至五一黃金周期間,在澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館,南韓男子組合NCT 127將於4月26至27日舉辦他們自出道以來的第四次世界巡迴演唱會——《NCT 127 4TH TOUR 'NEO CITY : MACAU - THE MOMENTUM》。5月3日,「澳門銀河」榮譽呈獻-周華健【少年俠客】巡迴演唱會五一限定篇-澳門站,將引領觀眾踏上音樂之旅。



而在百老匯舞台,4月19日,YENA將舉辦《從NEMO開始的異世界旅行》演唱會,帶領觀眾感受一場特別且難忘的旅行。4月20日,溫流將帶來《2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : CONNECTION] IN MACAU》,用獨特的歌唱力為觀眾帶來希望和安慰。5月4日,台灣復古浪漫樂團icyball將攜帶「早安 晚安 好喜歡」2025 Day By Day演唱會迎來澳門首演。與百老匯舞台相連的百老匯酒店,推出門票連住宿優惠,住得更近表演場地,助力追星。現憑Visa預訂此住宿優惠,每個預訂可享澳門幣200元立減,更包括免費客房升級及人氣品牌禮品套裝。



雲集全球熱捧的奢華品牌的銀河時尚匯,是春季時尚煥新的首選地。

即日起至2025年5月5日,持天浪淘園門票、「童」樂坊門票或「澳門銀河」旗下酒店房卡的賓客,尊享蒼蘭訣VR沉浸體驗7折優惠(立省澳門幣80元)、漢服文化體驗享9折優惠(最高省澳門幣78元),若訂購家庭套餐可額外獲贈5張專業精修照片。



在銀河時尚匯尋覓春季時尚「浪」潮



作為全球奢華品牌的匯聚地,銀河時尚匯致力於打造非凡的時尚購物體驗。今年春季,3月21日至4月6日,每周五至周日,來銀河時尚匯搶先選購國際大牌新品,同時尊享高達9%購物返現、大牌時尚造型指導及春日時尚攝影體驗。由專業造型師打造個人專屬時尚風格,並在影棚內拍攝時尚大片,感受明星級的尊貴待遇。此外,銀河時尚匯持續呈獻豐富的購物優惠及時尚活動,為賓客提供精彩全面的一站式購物體驗。



銀河時尚匯1樓的銀河藝萃是展示當代藝術作品及舉辦藝術互動的空間。4月4至25日,由銀河藝萃與澳門理工大學藝術及設計學院合辦的《星漢繪卷——澳門理工大學藝術展》將於此展出,展覽結合視覺藝術與媒體藝術,呈現一場傳統與現代結合的藝術作品。同場加映的《萬象繆斯——Cristina Vinhas藝術珠寶展》,由居澳葡籍女藝術家李詠雅將自然的形態斑斕作為靈感,創作出多個別具個性的藝術珠寶系列作品。本次展覽將展出近二十年來的珍貴作品,機會難得,切勿錯過。



這個春天,「澳門銀河」以「浪」為脈——白天在空中激流追風逐浪,夜晚用演唱會點燃熱血。無論是家庭出遊、朋友聚會,還是浪漫假期,「澳門銀河」度假城都能為港澳賓客締造無需遠行的沉浸式奢華度假體驗。趕快預訂酒店計劃行程,享受這個春季假期。即刻出發,浪湧春日的每個瞬間!