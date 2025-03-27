「澳門銀河」再掀巨「浪」 天浪淘園即將盛大開園 引領一站式奢玩度假體驗 來銀河 一起浪

澳門特別行政區 - 2025年3月27日 -「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城提供精彩全面的一站式度假配套，從4月18日開始，澳門最大戶外水上玩樂勝地——天浪淘園煥新開園，全球最大的空中衝浪池再掀巨「浪」。除了一系列令人腎上腺素飆升的水上活動，度假城內還推出藝術展覽、熱門明星演唱會、米芝蓮盛宴與奢華品牌購物狂歡，更有「童」樂坊聯動打造寓教於樂的親子體驗，假期來襲，最「浪」遊玩體驗盡在「澳門銀河」！
全球最大空中水上綠洲——天浪淘園4月18日激浪回歸
總面積超過75,000平方米的天浪淘園是備受歡迎的戶外玩樂勝地，賓客可體驗全球最長的575米空中激流，還可在面積達8,000平方米的空中衝浪池，衝進1.5米高的人造海浪，自由漂流於澳門首個空中激流及透明滑水道，挑戰驚險刺激高達9米的滑水天梯，給衝天體驗帶來無限樂趣。此外，這裏還設有兒童水上遊戲專區和兒童池，全家人盡情享受自由放浪的一天。
今年，天浪淘園首度延長開放時間至晚上8時，呈現日夜潮玩新體驗。白天挑戰刺激的水上活動，傍晚時分則在150米長的白沙灘上浪漫散步，欣賞浪漫晚霞，夜晚享受DJ打碟和衝浪吧的特調飲品，音浪洶湧，衝擊心房。尤其在復活節及五一黃金周期間，每天下午2時至5時，「澳門銀河」特別為家庭旅客準備豐富多彩的親子限定嘉年華活動，勝出家庭將贏取限量禮物，還有復活兔面部彩繪和兒童紋身貼紙，讓孩子們盡情創意裝扮。
八大世界知名豪華酒店的尊榮體驗
為提供完美優質的度假體驗，全球領先的空中水上綠洲——天浪淘園僅限酒店住客尊享免費暢玩。「澳門銀河」匯聚8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、百老匯酒店、澳門銀河 萊佛士及澳門安達仕酒店，共提供約5,000間豪華客房、奢華套房及別墅，連續三年蟬聯「全球最多《福布斯旅游指南》五星酒店評級的奢華綜合度假城」。
兒童專屬「童」樂坊 激發創意自由釋放
專為「澳門銀河」酒店小客人而設的「童」樂坊提供繽紛多彩的創意玩樂工作坊，體驗課程包括彩繪、沙畫、拼圖製作、STEAM課程、春日花環製作、烹飪工作坊以及「童」趣園一系列的活動，讓小住客也會收穫大驚喜。「童」樂坊亦是為孩子舉辦派對的完美之選，以孔雀「小淘淘」為主題的可愛裝飾和派對禮物深受小朋友喜愛。
4月每周五至周日及5月1至5日下午12時至3時30分，小淘淘將換上春日造型驚喜現身澳門悅榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店及澳門安達仕酒店大堂，與現場賓客合影互動。下午5時至6時30分，小淘淘將會開啟歡樂巡遊之旅，這個春季，讓孩子們在小淘淘的陪伴下，盡情探索創意與樂趣！
舌尖上的海浪：春日環球海鮮盛宴
「澳門銀河」旗下米芝蓮星級體驗及地道美食超過120個選項，賓客既可以在米芝蓮星級餐廳——風味居、8½ Otto e Mezzo BOMBANA、麗軒、鮨吉祥 宫川，以及米芝蓮入選餐廳——尚坊、庭園意大利餐廳和麗思咖啡廳完成一場摘星之旅，還可以在「山里」體驗福布斯五星餐廳評級的卓越餐飲體驗。
春季是海鮮當造的季節，星際酒店和「澳門銀河」旗下多家星級餐廳為海鮮愛好者們打造豐盛的味蕾海洋之旅。從泰國虎蝦、印度洋的斯里蘭卡大肉蟹，到北太平洋的阿拉斯加帝王蟹，一次性品嚐來自世界各地的海鮮珍饈。風味居的斯里蘭卡大肉蟹，肉質飽滿，獨特的南亞風情和鮮美令人難以抗拒。品味坊的芝士野菌焗泰國虎蝦，每一口都是海洋與森林的完美邂逅。尚品海鮮火鍋的美國阿拉斯加帝王蟹，咬下去是最純粹的海洋鮮甜。「澳門銀河」的花悅庭本季菜單調整了鮮活海鮮的做法，增加了更多的海味美饌。莆田在閩菜傳統之上，別樹一格烹調本土海鮮和山珍，以「我的食材，你的味道」炮製出讓人喜出望外的獨家珍味。
現憑Visa於星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯」16間臻選餐廳包括米芝蓮食府、中式地方菜及環球佳餚簽賬滿澳門幣800元即享澳門幣150元現金立減及高達澳門幣600元餐飲優惠券！為你帶來精彩絕倫的美食禮遇及極致體驗。
三大頂尖舞台製造澳門最強音浪
從復活節至五一黃金周期間，在澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館，南韓男子組合NCT 127將於4月26至27日舉辦他們自出道以來的第四次世界巡迴演唱會——《NCT 127 4TH TOUR 'NEO CITY : MACAU - THE MOMENTUM》。5月3日，「澳門銀河」榮譽呈獻－周華健【少年俠客】巡迴演唱會五一限定篇－澳門站，將引領觀眾踏上音樂之旅。
而在百老匯舞台，4月19日，YENA將舉辦《從NEMO開始的異世界旅行》演唱會，帶領觀眾感受一場特別且難忘的旅行。4月20日，溫流將帶來《2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : CONNECTION] IN MACAU》，用獨特的歌唱力為觀眾帶來希望和安慰。5月4日，台灣復古浪漫樂團icyball將攜帶「早安 晚安 好喜歡」2025 Day By Day演唱會迎來澳門首演。與百老匯舞台相連的百老匯酒店，推出門票連住宿優惠，住得更近表演場地，助力追星。現憑Visa預訂此住宿優惠，每個預訂可享澳門幣200元立減，更包括免費客房升級及人氣品牌禮品套裝。
即日起至2025年5月5日，持天浪淘園門票、「童」樂坊門票或「澳門銀河」旗下酒店房卡的賓客，尊享蒼蘭訣VR沉浸體驗7折優惠（立省澳門幣80元）、漢服文化體驗享9折優惠（最高省澳門幣78元），若訂購家庭套餐可額外獲贈5張專業精修照片。
在銀河時尚匯尋覓春季時尚「浪」潮
作為全球奢華品牌的匯聚地，銀河時尚匯致力於打造非凡的時尚購物體驗。今年春季，3月21日至4月6日，每周五至周日，來銀河時尚匯搶先選購國際大牌新品，同時尊享高達9%購物返現、大牌時尚造型指導及春日時尚攝影體驗。由專業造型師打造個人專屬時尚風格，並在影棚內拍攝時尚大片，感受明星級的尊貴待遇。此外，銀河時尚匯持續呈獻豐富的購物優惠及時尚活動，為賓客提供精彩全面的一站式購物體驗。
銀河時尚匯1樓的銀河藝萃是展示當代藝術作品及舉辦藝術互動的空間。4月4至25日，由銀河藝萃與澳門理工大學藝術及設計學院合辦的《星漢繪卷——澳門理工大學藝術展》將於此展出，展覽結合視覺藝術與媒體藝術，呈現一場傳統與現代結合的藝術作品。同場加映的《萬象繆斯——Cristina Vinhas藝術珠寶展》，由居澳葡籍女藝術家李詠雅將自然的形態斑斕作為靈感，創作出多個別具個性的藝術珠寶系列作品。本次展覽將展出近二十年來的珍貴作品，機會難得，切勿錯過。
這個春天，「澳門銀河」以「浪」為脈——白天在空中激流追風逐浪，夜晚用演唱會點燃熱血。無論是家庭出遊、朋友聚會，還是浪漫假期，「澳門銀河」度假城都能為港澳賓客締造無需遠行的沉浸式奢華度假體驗。趕快預訂酒店計劃行程，享受這個春季假期。即刻出發，浪湧春日的每個瞬間！
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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