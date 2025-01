「澳門銀河」熠熠華彩迎新春 創新演繹傳統年俗 轉動「金」喜好運

澳門特別行政區 – Media OutReach Newswire - 2025年1月16日 - 農曆新年舞躍而來,「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城(下稱「澳門銀河」)、「澳門百老匯™」及星際酒店已然裝扮上節慶裝飾,處處洋溢着「世遺名城」澳門獨有的中國年味,預示新春序章正式開啟。即日起至2月16日,在度假城開啟為期33天的如意新春之旅。有精心布置的大型打卡裝置、滿載祝福的團圓盛宴,還有匠心獨運的連串「轉好運」活動,以及尊貴奢華的購物體驗和總價值高達澳門幣888萬元的獎賞,讓賓客在「澳門銀河」一站集齊全年好運,開啟無限「金」喜。



走進「澳門銀河」鑽石大堂如意之門,搖出「金」喜上上籤,有機會贏得大獎。

新春裝置特設沉浸式數字互動



值此中國春節被列入「聯合國教科文組織人類非物質文化遺產」之際,「澳門銀河」、「澳門百老匯™」及星際酒店以中國傳統民間的工藝、非物質文化遺產「如意結」為靈感,精心布置每個角落,帶來好運如意的美好祝願。今年的新春裝飾特別融合了數字科技與傳統中國建築風格,用創新理念詮釋傳統吉祥象徵。



年初一至初五財神爺將連同金童玉女駕臨「澳門銀河」及星際酒店,為大家派福添財送好運!

首站蒞臨鑽石大堂,置身於璀璨奪目的巨型如意結裝置下打卡,搖出「金」喜上上籤有機會贏得大獎,獎品包括由周大福贊助的白色黃金美鑽首飾、豐厚購物賞、蒼蘭訣VR 全感劇場優惠以及餐飲禮遇等,總價值高達澳門幣888萬元。再走進如意之門,開啟數字互動。同時,新年期間參與「銀河致尚」有獎打卡互動,領取精美限量版褔滿如意結,寓意新一年褔氣滿滿。



位於明珠大堂的「如意大宅」是今年新春的亮點之一,以中國傳統「四合院」為設計靈感,外牆展示福滿如意結,內部則融合了數字沉浸式體驗。翡翠大堂的「福滿亭」糅合了揮春互動體驗,賓客可透過數字科技書寫揮春,感受傳統與現代的趣味融合。在時尚大道中的「迎福花園」打造一座數字花園,爛漫嫣紅的桃花競相綻放,美不勝收,巨型如意結高懸其上,象徵好運降臨。度假城中的每一處新春都蘊含着招財迎福的美好寓意。



除了線下參與,「澳門銀河」首次推出的「金喜好運雨」小遊戲火熱上線。2月16日前,進入「澳門銀河綜合度假城」微信小程式並成為「銀河致尚」會員即可參加,不定時的「金」喜空降。透過遊戲積分搶大咖演唱會門票、明星同款安達仕酒店、各大餐飲購物優惠券,還有專屬紅包封面。無論身在何處,都可以線上參與拼手速,點好運,拆封專屬新春禮物。



奢牌限定新春單品美麗加持



佳節臨近,正是重拾自信、寵愛自己的最佳時機。「銀河時尚匯」匯聚了國際頂尖奢華品牌,成為搜羅最新款高端時尚系列的首選之地。今年,各大奢侈品牌推出的新春限定系列單品及2025早春系列,穿上煥然一新的裝扮,以引領時尚潮流的姿態迎接新一年的喜悅及好運。同時於1月24日至2月9 日期間購物可享高達7%返現。



1月15日至2月7日,位於明珠大堂的迪斐世新春限時店精心準備了人氣美妝品牌的限定新春禮品套裝及賀年禮遇,每周五至周日更設有化妝演示秀,購物更可享高達澳門幣860元禮券,收穫美麗與好運雙重加持。



最具儀式感的春節特別版表演



自1月15日至2月16日期間,度假城內將呈現運財銀鑽表演和水晶蓮花表演的特別版。高達3米的璀璨巨鑽在水幕中央緩緩旋轉而下,配合耀眼的燈光與震撼的音樂。由380,000顆精確切割水晶及146,000個獨立調控光源精心打造的「水晶蓮花」,更將尖端科技與奢華格調完美結合,在傳統賀年樂曲及喜慶的紅色與金色元素襯托下,讓賓客沉浸在福運之中。



運財銀鑽春節期間呈現特別版表演

年初一至初五,財神爺將攜金童玉女駕臨「澳門銀河」及星際酒店,派福添財送好運,寓意着新的一年財運亨通。年初三至初五,特別邀請專業醒獅隊帶來舞獅巡遊表演,以令人拍案叫絕的精彩演出,弘揚醒獅文化,送去吉祥福運。



以纷繁演繹開啟藝術新視野



銀河國際會展中心和銀河綜藝館將迎來精彩絕倫的演出有《銀河聲薈:鋼琴巨星郎朗與澳門樂團》、《TF家族「2025新年音樂會——熱愛」》、《張信哲【未來式終極版】世界巡迴演唱會-澳門站春節限定場》,以及《TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN MACAU》。更會有神秘國際音樂大師於1月19日下午12時30分至13時30分驚喜現身明珠大堂,加入《限定音樂會系列: 年輕獲獎音樂家》演出,與年輕音樂家們共同演繹大師的傳世名作。「百老匯舞台」亦將有豐富多元的表演節目及音樂盛會矚目登場。



在銀河時尚匯1樓的銀河藝萃打卡充滿創新與趣味的的潮流互動藝術展——《盤滿缽滿:願望Boom and Bloom》,欣賞潮流藝術家陳睿「搖錢樹」與劉欣珏「祈願娃娃」兩大人氣IP聯名創作;「銀河影院」上映賀歲大片;財神小淘淘特別為小朋友帶來新年驚喜,酒店小住客更可到「童」樂坊免費參加以春節為主題的手藝工作坊,度過充滿智趣的新年。



團圓佳餚升溫愛意



「澳門銀河」傳承盆菜文化,重現香港元朗圍村情懷,今年更以中華百味為盆菜注入川辣風味。本年度精心呈現的鴻運黑糖年糕及瑤柱珍味蘿蔔糕,選用上等的食材演繹傳統風味。多間餐廳同時推出應節佳餚,由包羅萬有的盛宴套餐,到單點美饌、精緻點心等,滿足親朋好友團聚的所有口味需求。期間憑Visa於指定餐廳簽賬滿澳門幣800元即享澳門幣150元現金立減及高達澳門幣600元的餐飲優惠券。位於澳門繁華中心區的星際酒店特別呈獻新春佳餚,有米芝蓮二星「風味居」的吉祥開運菜及其他餐廳的團年盛宴,以星級滋味觸發新年味蕾。



星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯」旗下多間餐廳同時推出應節佳餚。

好運之旅從銀河啟程



「澳門銀河」蒼蘭訣VR 沉浸式體驗館在春節期間助賓客度過一個「國風中國年」。賓客可在超過200套精美漢服中任選一套,換上由專業古裝化妝與造型師打造的絕美國風妝,在「澳門銀河」以及澳門各大景點隨意暢遊,體驗這傳統與現代完美交融的旅程,由專業古裝攝影師捕捉每一個動人時刻。



走出度假城,賓客還可以登上開篷觀光巴士,在星空下欣賞路氹城璀璨的賀年燈飾,體驗澳門流光溢彩的年味。或者到煥新開放的荔枝碗船廠片區體驗繽紛吸睛的新春裝飾,荔枝碗船廠片區春日市集自1月18日至2月2日逢周末及1月31日(農曆正月初三)開市,可在18個攤位上挑選富有本地特色的新年伴手禮,下午時段更有現場音樂表演烘托節慶氣氛,手工愛好者還可報名參加市集開設的春節飾品手作工作坊;另外荔枝碗船廠片區在1月31日(農曆正月初三)至2月2日(農曆正月初五)均有新春賀年活動,有財神巡遊表演和福袋派送,與市民恭賀新年。



銀河娛樂集團片區活化項目——荔枝碗船廠片區春日市集活動安排

更多精彩體驗和禮遇詳情,可瀏覽「澳門銀河」官方網站:www.galaxymacau.com,或追蹤Facebook、Instagram、微信、抖音及小紅書等社交媒體發布的最新消息。預訂及查詢:+853 8883 2221。