「童趣護齒工作坊」 攜手培育兒童口腔健康好習慣

香港 - 2025年4月25日 - 為推動兒童建立正確口腔護理觀念，護齒先鋒團隊將於2025年7月1日（星期一）舉辦「童趣護齒工作坊」，透過趣味互動活動，讓4至10歲兒童輕鬆學習正確刷牙技巧，從小養成良好口腔衛生習慣。活動費用全免，名額有限，歡迎家長及早報名。



早期教育預防牙科問題 互動學習提升兒童興趣

蛀牙及牙齒問題對兒童健康影響深遠，本地研究指出，早期接受口腔衛生教育能有效降低未來牙科疾病風險。是次工作坊結合遊戲與專業指導，讓孩子透過輕鬆方式掌握護齒知識。護齒先鋒團隊隊長表示：「培養正確習慣需從小開始，我們希望透過寓教於樂的活動，讓孩子主動愛上刷牙，同時為家長提供實用建議。」



活動亮點：手腦並用 親子共學

- 趣味刷牙遊戲：包括「繽紛刷牙接力賽」及「動物牙齒清潔挑戰」，讓孩子於遊戲中練習正確刷牙手法。

- 個性化刷牙記錄表：參加兒童可設計專屬刷牙記錄圖表，帶回家中持續追蹤習慣。

- 家長互動環節：牙科醫生現場解答口腔護理疑問，分享兒童飲食建議、蛀牙預防等實用知識。

- 護齒禮品包：每位參加者獲贈「護齒小達人禮包」，含兒童牙刷、牙膏及口腔護理指南。



活動詳情

日期：2024年7月1日（星期一）

時間：上午11:00至下午1:00

地點：中環診所（地址：中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心1901室）

對象：4至10歲兒童（須由家長陪同）

費用：全免

報名方式：致電 2636 6733 或登入官網 http://www.nixondental.com 登記



名額有限，額滿即止！家長可把握機會，讓孩子透過趣味活動奠定健康基礎，擁抱自信笑容。











https://nixondental.com