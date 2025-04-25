「路在腳下·戈峻2025谷雨演講」 圓滿落幕 天九企服賦能民企 開啟破局新征程

香港 - 2025年4月25日 - 4月20日，由中國商業聯合會、中國產業發展促進會聯合主辦，天九企服承辦的「路在腳下·戈峻2025谷雨演講」在成都金融城演藝中心成功舉行。本次演講聚焦「經濟深水區」下民營企業的突圍路徑，吸引逾2000位民營企業家、政府機構代表、專家和學者、海內外主流媒體代表出席，共同探索民營企業的高質量發展之路。





賦能民企發展 破解民企五大難題



此次演講中，天九企服董事長兼CEO戈峻綜合當前民營企業面對的五大核心問題，包括宏觀經濟應對、國際行業競爭、企業轉型升級及企業家精神塑造與傳承。



戈峻通過走訪全球知名經濟學者，探訪中國各行業企業家,深入走訪歐洲、中東、東南亞、中國等幾十家國內外企業,通過訪談和挖掘真實案例、梳理和提煉,分享了針對上述五大難題的解題思路。



在演講中，戈峻指其中一個困難之處，就是中國傳統企業普遍面臨創新能力不足的問題，在市場競爭中處於劣勢。經營成本不斷攀升，市場卻逐漸萎縮，企業陷入激烈「內捲」競爭，利潤空間被嚴重壓縮。在這樣的難題之下，出海「反內捲」，找準切口雙向並行等就是很好的解題思路。



在演講尾段,戈峻還特別提到「相信」的力量，相信心向光明，相信夢想；相信路在腳下，相信我們邁出的每一步，一切終將繁花緊簇陽光燦爛，鼓舞聽眾需要繼續相信未來會變得更為美好。



國際化視野賦能 成民企發展重要參考



作為曾任職英特爾（Intel）、蘋果（Apple Inc.）、英偉達（Nvidia）等國際科技巨頭的全球副總裁，戈峻深諳全球化經營之道。戈峻於2019年投身民營經濟領域後，他致力於推動中國企業向獨角獸/準獨角獸方向發展，並賦能企業家成長。



數據顯示，截至2024年底，中國登記註冊民營企業已超過5600萬家，入圍世界500強的中國民營企業已達34家。民營企業已成為推動中國經濟社會發展不可或缺的力量，並正在成為中國經濟全球化崛起重要推動力。



戈峻指出，中國國家經濟制度優勢與市場潛力，是民營經濟快速發展的重要條件。面對新舊發展動能轉換的關鍵窗口期，面對「融資難，轉型累」的現實挑戰，企業家更應看到的是困難伴隨著的機遇，而谷雨演講，就是要協助更多民營企業找到機遇，令他們在複雜多變市場中穩健前行，實現可持續發展。



延續谷雨演講IP 打造企業家交流平台



繼2024年深圳首次開講並取得廣泛好評，戈峻谷雨演講今年已步入第二屆。去年首屆谷雨演講主題為「再出發」，戈峻圍繞民企再出發、企業出海、跨代傳承等業界關注議題，與廣大企業家分享他的重要探索成果。



今年谷雨演講主題換成「路在腳下」，旨在聚焦企業如何在「經濟深水區」、即發展進入關鍵轉型階段，卻面臨市場環境複雜、轉型升級阻力加大等挑戰，陷入增長乏力、難以持續健康發展的困境下破局，為廣大民營企業關鍵發展期給予良性賦能及指引。從主辦方收到的參與者反應顯示，成都谷雨演講獲得國內眾多企業家群體關注及垂詢，進一步印證谷雨演講正在逐漸成為民營企業發展、轉型、突圍的重要思想交流平台。



戈峻表示，已圓滿結束的兩屆谷雨演講得到普遍認可及關注，令他對持續將谷雨演講品牌延續下去有更堅定信心，「兩年來，谷雨演講一直在嘗試貼近民企發展痛處，以深度換位思考為廣大企業尋求戰略出路。演講的價值，不在於給出標準答案，而是提供『方法論』——如何將複雜市場內外因素和條件，轉化為企業自身的增長動力，幫助它們實現成長。」

