Appier 助力 L’Oréal 以行銷 AI 加速 SkinCeuticals 電商業績成長

香港 - 2025年4月28日 - AI 原生廣告與行銷科技公司 Appier（TSE: 4180）今日宣布，成功賦能全球知名美妝品牌 L'Oréal ，協助旗下專業醫美保養品牌 SkinCeuticals 電商平台進行 AI 轉型，成效卓越，榮獲 2025 香港 Loyalty & Engagement Awards「最佳客戶洞察／數據分析應用獎」。
這項肯定，突顯了 Appier AI 驅動的廣告與行銷科技解決方案的價值。為了提供消費者更好、更個人化的體驗， L'Oréal 與 Omnicom Media Group（OMG）合作，採用 Appier 的廣告雲與個人化雲，為 SkinCeuticals 電商帶來顯著成效，包括廣告投資報酬率（ROAS）季增152%、猶豫型用戶的轉換率（CVR）提升 400%，整體官網營收成長 48%。
L'Oréal SkinCeuticals & Kérastase 電商經理 Maggie Hui 表示：「Appier 協助我們加速廣告與行銷的 AI 轉型，不僅推升營收貢獻，更強化整體營運效率。從根據用戶行為觸發行銷活動、在最佳時機提供最適合的限時優惠，到用戶分群與顧客旅程優化，Appier 的技術是我們在整體行銷流程中，實現數據驅動決策的核心關鍵。」
Appier 透過其廣告雲的再行銷解決方案（Retargeting），協助 L'Oréal 運用 AI 驅動的用戶分群、用戶行為分析，精準識別與觸及高價值用戶，並傳遞個人化廣告訊息，有效提升購買意圖與極大化廣告投資報酬率（ROAS）。Appier 個人化雲的 AI 轉換優化解決方案，則能協助鎖定猶豫型用戶，以個人化優惠促動購買、提高轉換率，並最大化優惠券兌換成效，也降低過度折扣造成的獲利結構及品牌經營損害。此外，Appier 亦結合其數據驅動的促銷策略，協助 L'Oréal 在六月夏日購物節與雙 11 等高需求時段與其他淡季等不同時期，策略性減緩或強化優惠方案與顧客互動，增加轉換動能並維持穩健成長與獲利能力。
Appier 全球業務資深副總涂正廷表示：「我們很高興能透過 Appier AI 驅動的解決方案，協助 L'Oréal 以 AI 串連數據，加速落實橫跨行銷漏斗的數據策略，並帶來可量化的業績成長；這也正是 Appier 持續實踐『Turn AI into ROI』使命的最佳體現。」
隨著 AI 已成為品牌策略的重要核心，本次合作與獲獎殊榮展現了顧客洞察深化結合智慧自動化的能為企業品牌帶來的永續成長，為 AI 驅動的行銷應用立下全新里程碑。
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關於 SkinCeuticals
修麗可 SkinCeuticals 為 L'Oréal 旗下護膚品牌，於1997年在美國紐約成立，與全球皮膚科醫師/醫美醫師合作開發，從科學角度打造頂級產品，超過 25 篇皮膚研究發表，擁有超過 8 項美國專利，全球超過 60 場品牌學術研討會，提供各種最先進的科學學術研究，為獨步全球的抗氧化保養權威。產品經過精心研發與完整可信的臨床實證，不僅適合用於日常保養，亦可與科學美容結合延長效果，預防未來肌膚老化、精準改善問題肌膚、全面防護肌膚健康。 修麗可的產品哲學建立於三大科學護膚概念：預防（Prevent）、改善（Correct）、防護（Protect），透過這三大系列產品的專屬結合，幫助肌膚狀態達到極致嫩亮，賦予自信光彩。
關於 Appier
做為 AI 原生的跨國 SaaS 公司，Appier 致力於透過最先進的廣告科技（AdTech）與行銷科技（MarTech）解決方案，幫助企業創造價值。秉持「讓 AI 更簡單，讓軟體更智能（Making AI Easy by Making Software Intelligent）」的願景，Appier 的使命是賦能企業，將 AI 轉化為可衡量的商業價值（Turn AI into ROI）。
Appier 成立於 2012 年，並在 東京證券交易所 Prime 版上市（股票代碼：4180），據點遍及全球 17+ 個城市，賦能超過 1,800 家領先企業，透過堅實的 AI 技術，為企業提升行銷成效。作為 AI 時代的推動者，Appier 持續提供創新解決方案，幫助企業實現可衡量的業務增長。
Appier 的產品服務涵蓋 三大核心領域：廣告雲（Ad Cloud）、個人化雲（Personalization Cloud) 及數據雲（Data Cloud）。這些核心產品皆搭載 Appier 先進的 AI 技術，包括生成式 AI，助力企業更有效率地推動行銷與廣告策略。