Appier 助力 L’Oréal 以行銷 AI 加速 SkinCeuticals 電商業績成長

香港 - 2025年4月28日 - AI 原生廣告與行銷科技公司 Appier（TSE: 4180）今日宣布，成功賦能全球知名美妝品牌 L'Oréal ，協助旗下專業醫美保養品牌 SkinCeuticals 電商平台進行 AI 轉型，成效卓越，榮獲 2025 香港 Loyalty & Engagement Awards「最佳客戶洞察／數據分析應用獎」。



【新聞圖說】L’Oréal 採用 Appier 廣告雲與個人化雲，為旗下 SkinCeuticals 電商業績帶來顯著成效。

這項肯定，突顯了 Appier AI 驅動的廣告與行銷科技解決方案的價值。為了提供消費者更好、更個人化的體驗， L'Oréal 與 Omnicom Media Group（OMG）合作，採用 Appier 的廣告雲與個人化雲，為 SkinCeuticals 電商帶來顯著成效，包括廣告投資報酬率（ROAS）季增152%、猶豫型用戶的轉換率（CVR）提升 400%，整體官網營收成長 48%。



L'Oréal SkinCeuticals & Kérastase 電商經理 Maggie Hui 表示：「Appier 協助我們加速廣告與行銷的 AI 轉型，不僅推升營收貢獻，更強化整體營運效率。從根據用戶行為觸發行銷活動、在最佳時機提供最適合的限時優惠，到用戶分群與顧客旅程優化，Appier 的技術是我們在整體行銷流程中，實現數據驅動決策的核心關鍵。」



Appier 透過其廣告雲的再行銷解決方案（Retargeting），協助 L'Oréal 運用 AI 驅動的用戶分群、用戶行為分析，精準識別與觸及高價值用戶，並傳遞個人化廣告訊息，有效提升購買意圖與極大化廣告投資報酬率（ROAS）。Appier 個人化雲的 AI 轉換優化解決方案，則能協助鎖定猶豫型用戶，以個人化優惠促動購買、提高轉換率，並最大化優惠券兌換成效，也降低過度折扣造成的獲利結構及品牌經營損害。此外，Appier 亦結合其數據驅動的促銷策略，協助 L'Oréal 在六月夏日購物節與雙 11 等高需求時段與其他淡季等不同時期，策略性減緩或強化優惠方案與顧客互動，增加轉換動能並維持穩健成長與獲利能力。



Appier 全球業務資深副總涂正廷表示：「我們很高興能透過 Appier AI 驅動的解決方案，協助 L'Oréal 以 AI 串連數據，加速落實橫跨行銷漏斗的數據策略，並帶來可量化的業績成長；這也正是 Appier 持續實踐『Turn AI into ROI』使命的最佳體現。」



隨著 AI 已成為品牌策略的重要核心，本次合作與獲獎殊榮展現了顧客洞察深化結合智慧自動化的能為企業品牌帶來的永續成長，為 AI 驅動的行銷應用立下全新里程碑。







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