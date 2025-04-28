HOFEX 2025 呈現歐洲地道美饌，春啟味蕾馥郁流傳

香港 - 2025年4月28日 - 值此春季聚會及節慶之際，「盡享正宗歐洲滋味」推廣活動誠邀廣大的香港美食饕客，盡情品嚐一系列誘人的傳統歐洲美食。是次推廣活動帶來四款歐洲經典醃肉產品，包括包括擁有 PGI 認證的波隆那莫爾塔德拉香腸 (Mortadella Bologna PGI)、摩德納贊波尼香腸(Zampone Modena PGI)、摩德納哥齊諾香腸 (Cotechino Modena PGI)，以及榮獲 PDO 認證的意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸 (Salamini Italiani alla Cacciatora PDO)， 盡展歐洲風味與傳統精髓。





作為推廣活動的一部分，這些優質醃肉將於 2025 年 5 月 14 至 16 日，於亞洲頂尖國際食品餐飲及酒店設備展 HOFEX 2025 中亮相，展位為 3D-D20。



屆時，無論是美食愛好者或業內人士，皆可藉此機會親身感受一系列獲歐盟權威 PGI (受保護地理標誌) 及 PDO (受保護原產地名稱) 認證的優質醃肉，體驗其卓越品質與正宗風味。



