HOFEX 2025 呈現歐洲地道美饌，春啟味蕾馥郁流傳

香港 - 2025年4月28日 - 值此春季聚會及節慶之際，「盡享正宗歐洲滋味」推廣活動誠邀廣大的香港美食饕客，盡情品嚐一系列誘人的傳統歐洲美食。是次推廣活動帶來四款歐洲經典醃肉產品，包括包括擁有 PGI 認證的波隆那莫爾塔德拉香腸 (Mortadella Bologna PGI)、摩德納贊波尼香腸(Zampone Modena PGI)、摩德納哥齊諾香腸 (Cotechino Modena PGI)，以及榮獲 PDO 認證的意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸 (Salamini Italiani alla Cacciatora PDO)， 盡展歐洲風味與傳統精髓。
作為推廣活動的一部分，這些優質醃肉將於 2025 年 5 月 14 至 16 日，於亞洲頂尖國際食品餐飲及酒店設備展 HOFEX 2025 中亮相，展位為 3D-D20。
屆時，無論是美食愛好者或業內人士，皆可藉此機會親身感受一系列獲歐盟權威 PGI (受保護地理標誌) 及 PDO (受保護原產地名稱) 認證的優質醃肉，體驗其卓越品質與正宗風味。
為春日盛宴添上歐洲醃肉風味迎接春回大地，這些優質且適用廣泛的醃肉可輕鬆融入各式節慶料理，必定能讓賓客留下深刻印象。誠獻四道靈感十足的食譜，讓正宗的歐洲美味在春日餐桌上盡情綻放：
- 沙律配莫爾塔德拉香腸 PGI：這道食譜將柔嫩芳香的莫爾塔德香腸片與爽脆鮮嫩的沙律菜完美結合，帶來鹹香與清新交融的理想平衡。
- 意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸 PDO 與扁豆沙律佐黑醋油：這道健康又飽足的沙律，將意大利佳詩雅托樂薩拉米細膩甘甜的風味，與大地風味的扁豆及酸香的黑醋油醬結合，口感豐富。
- 釀節瓜配摩德納哥齊諾香腸 PGI這道食譜以摩德納哥齊諾釀入嫩滑節瓜中，營造出一款溫暖療癒、適合春日享用的美味佳餚。
- 摩德納贊波尼香腸 PGI 擔擔醬燴稻庭烏冬：摩德納贊波尼香腸搭配彈牙烏冬，拌以四川風味醬汁，辛香濃郁，為你的晚餐增添獨特的歐亞融合風情。
歐洲醃肉的傳承擁有 PGI 認證的波隆那莫爾塔德拉香腸 (Mortadella Bologna PGI)、摩德納贊波尼香腸(Zampone Modena PGI)、摩德納哥齊諾香腸 (Cotechino Modena PGI)，以及榮獲 PDO 認證的意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸 (Salamini Italiani alla Cacciatora PDO) 均採用最優質的原料與傳承數世紀的製作工藝，代表了歐洲工藝的極致精髓。
波隆那莫爾塔德拉香腸以精細絞碎的豬肉及香料混合製成，並常以開心果點綴。這款歷史悠久的歐洲醃肉質地細滑，風味帶有微甜，無論是入饌或作為傳統意式開胃拼盤的一部分單獨品嚐，皆相當合適。
意大利佳詩雅托樂薩拉米香腸體型迷你，呈寶石紅色，以優質豬肉製成，加入蒜、胡椒與鹽調味。源於獵人攜帶的行糧，風味甘甜細緻，適合搭配芝士與水果，也可加入沙律或濃湯中增添風味。
摩德納哥齊諾及贊波尼香腸分別以豬皮與豬腳皮為腸衣包裹豬肉，再以傳統香料調味，風味濃郁而不失細膩。雖本為迎新年之節慶佳餚，現今亦被廣泛享用於日常餐桌，成為令人垂涎的經典之選。
HOFEX 2025：亞洲通往歐洲精緻美食的大門
HOFEX 2025 將於香港會議展覽中心隆重舉行，現場將全面展示四款歐洲經典醃肉的歷史傳承與精湛工藝。參觀 3D-D20 展位的訪客將可品嚐由專業廚師即場製作的試食，並參與每日工作坊，深入了解這些世界級產品的製作過程與獨家特色。來自本次推廣活動三大醃肉協會的代表亦將親臨現場。
歡迎報名參加一場或多場工作坊！請點擊此處報名。
「盡享正宗歐洲滋味」推廣活動由三大歐洲著名協會攜手舉辦，包括 Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna、Consorzio Cacciatore Italiano 及 Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP，並獲歐盟資助支持。這些非牟利機構致力於保護及推廣其地區的飲食傳統，確保所有獲 PGI 與 PDO 認證的產品均符合最高品質、真實性及營養價值的標準。
誠邀您於 2025 年 5 月 14 至 16 日蒞臨 HOFEX 2025，親身體驗歐洲頂級美食的豐富風味與文化傳承。
有興趣的消費者亦可瀏覽活動官網 https://www.enjoytheauthenticjoy.co/ 或關注其 Instagram 和 Facebook 專頁，以獲取最新資訊及後續消息。
本推廣活動內容僅代表作者個人觀點，並由作者全權負責。歐洲委員會及歐洲研究執行機構 (REA) 對其中所載資料的任何使用概不承擔任何責任。
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