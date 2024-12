Hypefest Hong Kong 2024 : 一個集合音樂、藝術和社群的難忘週末

香港首個由 Hypebeast 主辦、為期兩天的戶外音樂及文化節匯聚了 24 個音樂表演單位、多個品牌活動、藝術裝置和互動體驗。

香港 - 2024年12月3日 - 全球領先的當代文化和生活方式平台 Hypebeast 於 2024 年 11 月 9 日 至 10 日舉辦的 Hypefest Hong Kong 2024 已畫上圓滿句號。在香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的「文化藝術盛事(文藝盛事)基金」的資助及 iMe Entertainment Group 的支持下,Hypefest Hong Kong 2024 成為 Hypebeast 在香港迄今為止最大型的活動。儘管受到3號強風及天雨影響,這個為期兩天的週末活動仍吸引了超過 28,000 名參加者齊聚中環海濱活動空間,在全港最大的戶外場地體驗 Hypebeast 所呈現的當代及多元文化。Hypebeast 集團董事會主席兼行政總裁馬柏榮先生表示:「Hypefest Hong Kong 2024 是我們在香港歷來舉辦過最大規模的活動。我們非常高興可以邀請來自世界各地的旅客,共同慶祝一個充滿時尚、藝術、音樂、文化和凝聚社群的精彩週末。Hypebeast 的使命很簡單 —— 我們以別具意義的方式將人們聚集在一起,致力於創造能夠激發每個人靈感的真實體驗。最重要的是,我們希望每個人都有機會表達他們的創造力、熱情和夢想。Hypefest Hong Kong 2024 是實現這一切的最佳地方。」iMe 娛樂集團行政總裁周嘉海先生表示:「我們很高興能支持 Hypefest Hong Kong 2024 ,這是一個與我們擴展願景完全一致的關鍵活動。我們致力於擴大地區演出,包括音樂節,反映了我們促進豐富文化體驗的承諾。我們與 Hypebeast 的目標一致,就是希望創造難忘的時刻,共同慶祝創意和社群。」在為期兩天的活動中,Hypefest Hong Kong 2024 共舉辦了 24 場音樂表演。首日由國際知名韓裔 DJ Peggy Gou 領銜表演,第二天則由法國電音組合 JUSTICE 壓軸演出。除了壓軸表演外,音樂舞台上還匯聚了各種不同的音樂風格,精心策劃的國際和亞洲地區表演者如 ADOY、Awich、ONE OR EIGHT、Rich The Kid、sunkis 等。除了現場表演,活動還充滿了多種前所未有的獨特體驗 —— 其中獨家聯乘系列成為了一大亮點,如 Jiyong Kim 的限量版「Sun Bleach」產品、PIET x Oakley 和 Prodip Leung 的合作、Wing Shya 的膠囊系列、全新 Hypefest 獨家的 BE@RBRICK Audio 便攜式藍牙音箱以及在跳蚤市場上發售的音樂表演單位的周邊商品,包括 Peggy Gou 的 PEGGY GOODS 及 JUSTICE 的商品。活動節目豐富多彩,如 Coin Parking Delivery 的大型充氣藝術裝置、SIMON 的現場藝術創作、ASICS SportStyle 的快閃體驗,讓觀眾體驗沉浸式數碼裝置、Timberland 的「TIMBS it YOURSELF」定製工作坊,提供 Hypefest 專屬鞋履配飾、Mercedes-Benz G-Class 系列展示等。品牌快閃活動包括 432hz、LeeeeeeToy、PabePabe、Raw Emotions、Ballaholic 及 COSTS 都通過互動嘉年華遊戲重新詮釋,確保觀眾於整個週末無時無刻都感受到樂趣及啟發。此外,包括 JUSTICE 的 T 恤、Peggy Gou 設計的 Hypefest 獨家 PEGGY GOODS 系列,以及 Kasing Lung 與 432hz 合作創作的限量版 LABUBU 均在兩天內迅速售罄。美食村內提供的 Hypefest Hong Kong 2024 獨家美食也令參加者留下了深刻印象。參與的食店包括 BaseHall 呈獻:Draftland、Bengal Brothers、Devil's Tea、酒虎詩龍、Honbo、Jeonpo Meat Shop 田浦食肉、Snack Baby 和 SONNY's,每家均提供其招牌菜和活動專屬菜單,讓觀眾在活動中得到充分的能量和活力補給。Hypefest Hong Kong 2024 得以順利舉行,有賴香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的「文藝盛事基金」全力支持。在亞洲領先的娛樂公司 iMe 娛樂集團的支持下,這次活動為所有參加者提供了一次難忘且創新的體驗,同時慶祝香港多元文化的豐富融合。欲獲取更多有關 Hypefest Hong Kong 2024 的資訊,請瀏覽 hypebeast.com 網站,並關注其社交媒體頻道以獲取更多消息。網站: hypebeast.com Instagram: @hypebeasthk