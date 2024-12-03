Hypefest Hong Kong 2024 : 一個集合音樂、藝術和社群的難忘週末

關於 Hypebeast

創立於二零零五年，Hypebeast 為領先的當代時尚潮流平台，透過以編採主導的新聞和特輯展示精心挑選的品牌和新興生活方式。Hypebeast 對文化探索不遺餘力，造就其躋身時尚和潮流生活的熱選新聞網站主流之列。Hypebeast 至今於十五多個市場經營業務，讓讀者能時刻獲取引領潮流的最新男裝消息和發展資訊。更多資訊，請參閱 Hypebeast.com。



關於文化藝術盛事（文藝盛事）基金

文化體育及旅遊局設立的「文藝盛事基金」旨在吸引和支持國際和大型文化藝術活動落戶香港，資助由私營或非政府機構在港舉辦的大型文化藝術盛事，以打造香港成為文化藝術之都，為文化藝術界提供發揮機會，促進香港發展成為中外文化藝術交流中心。



項目計劃資助

香港特別行政區政府僅為 Hypefest Hong Kong 2024 提供撥款資助，並無參與其中。在刊物／活動內（或獲資助者轄下計劃小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，純屬 Hypefest Hong Kong 2024 的推行機構的觀點，並不代表香港特別行政區政府的觀點。

