Hypefest Hong Kong 2024 : 一個集合音樂、藝術和社群的難忘週末

香港首個由 Hypebeast 主辦、為期兩天的戶外音樂及文化節匯聚了 24 個音樂表演單位、多個品牌活動、藝術裝置和互動體驗。香港 - 2024年12月3日 - 全球領先的當代文化和生活方式平台 Hypebeast 於 2024 年 11 月 9 日 至 10 日舉辦的 Hypefest Hong Kong 2024 已畫上圓滿句號。在香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的「文化藝術盛事（文藝盛事）基金」的資助及 iMe Entertainment Group 的支持下，Hypefest Hong Kong 2024 成為 Hypebeast 在香港迄今為止最大型的活動。儘管受到3號強風及天雨影響，這個為期兩天的週末活動仍吸引了超過 28,000 名參加者齊聚中環海濱活動空間，在全港最大的戶外場地體驗 Hypebeast 所呈現的當代及多元文化。
Hypebeast 集團董事會主席兼行政總裁馬柏榮先生表示：「Hypefest Hong Kong 2024 是我們在香港歷來舉辦過最大規模的活動。我們非常高興可以邀請來自世界各地的旅客，共同慶祝一個充滿時尚、藝術、音樂、文化和凝聚社群的精彩週末。Hypebeast 的使命很簡單 —— 我們以別具意義的方式將人們聚集在一起，致力於創造能夠激發每個人靈感的真實體驗。最重要的是，我們希望每個人都有機會表達他們的創造力、熱情和夢想。Hypefest Hong Kong 2024 是實現這一切的最佳地方。」
iMe 娛樂集團行政總裁周嘉海先生表示：「我們很高興能支持 Hypefest Hong Kong 2024 ，這是一個與我們擴展願景完全一致的關鍵活動。我們致力於擴大地區演出，包括音樂節，反映了我們促進豐富文化體驗的承諾。我們與 Hypebeast 的目標一致，就是希望創造難忘的時刻，共同慶祝創意和社群。」
在為期兩天的活動中，Hypefest Hong Kong 2024 共舉辦了 24 場音樂表演。首日由國際知名韓裔 DJ Peggy Gou 領銜表演，第二天則由法國電音組合 JUSTICE 壓軸演出。除了壓軸表演外，音樂舞台上還匯聚了各種不同的音樂風格，精心策劃的國際和亞洲地區表演者如 ADOY、Awich、ONE OR EIGHT、Rich The Kid、sunkis 等。
除了現場表演，活動還充滿了多種前所未有的獨特體驗 —— 其中獨家聯乘系列成為了一大亮點，如 Jiyong Kim 的限量版「Sun Bleach」產品、PIET x Oakley 和 Prodip Leung 的合作、Wing Shya 的膠囊系列、全新 Hypefest 獨家的 BE@RBRICK Audio 便攜式藍牙音箱以及在跳蚤市場上發售的音樂表演單位的周邊商品，包括 Peggy Gou 的 PEGGY GOODS 及 JUSTICE 的商品。
活動節目豐富多彩，如 Coin Parking Delivery 的大型充氣藝術裝置、SIMON 的現場藝術創作、ASICS SportStyle 的快閃體驗，讓觀眾體驗沉浸式數碼裝置、Timberland 的「TIMBS it YOURSELF」定製工作坊，提供 Hypefest 專屬鞋履配飾、Mercedes-Benz G-Class 系列展示等。品牌快閃活動包括 432hz、LeeeeeeToy、PabePabe、Raw Emotions、Ballaholic 及 COSTS 都通過互動嘉年華遊戲重新詮釋，確保觀眾於整個週末無時無刻都感受到樂趣及啟發。此外，包括 JUSTICE 的 T 恤、Peggy Gou 設計的 Hypefest 獨家 PEGGY GOODS 系列，以及 Kasing Lung 與 432hz 合作創作的限量版 LABUBU 均在兩天內迅速售罄。
美食村內提供的 Hypefest Hong Kong 2024 獨家美食也令參加者留下了深刻印象。參與的食店包括 BaseHall 呈獻：Draftland、Bengal Brothers、Devil's Tea、酒虎詩龍、Honbo、Jeonpo Meat Shop 田浦食肉、Snack Baby 和 SONNY's，每家均提供其招牌菜和活動專屬菜單，讓觀眾在活動中得到充分的能量和活力補給。
Hypefest Hong Kong 2024 得以順利舉行，有賴香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的「文藝盛事基金」全力支持。在亞洲領先的娛樂公司 iMe 娛樂集團的支持下，這次活動為所有參加者提供了一次難忘且創新的體驗，同時慶祝香港多元文化的豐富融合。
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關於 Hypebeast
創立於二零零五年，Hypebeast 為領先的當代時尚潮流平台，透過以編採主導的新聞和特輯展示精心挑選的品牌和新興生活方式。Hypebeast 對文化探索不遺餘力，造就其躋身時尚和潮流生活的熱選新聞網站主流之列。Hypebeast 至今於十五多個市場經營業務，讓讀者能時刻獲取引領潮流的最新男裝消息和發展資訊。更多資訊，請參閱 Hypebeast.com。
關於文化藝術盛事（文藝盛事）基金
文化體育及旅遊局設立的「文藝盛事基金」旨在吸引和支持國際和大型文化藝術活動落戶香港，資助由私營或非政府機構在港舉辦的大型文化藝術盛事，以打造香港成為文化藝術之都，為文化藝術界提供發揮機會，促進香港發展成為中外文化藝術交流中心。
項目計劃資助
香港特別行政區政府僅為 Hypefest Hong Kong 2024 提供撥款資助，並無參與其中。在刊物／活動內（或獲資助者轄下計劃小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，純屬 Hypefest Hong Kong 2024 的推行機構的觀點，並不代表香港特別行政區政府的觀點。
關於 iMe 娛樂集團
iMe 娛樂集團是亞洲娛樂業的領航者。自 2006 年以音樂會推廣及藝人管理公司起步以來，iMe 娛樂集團已成為亞洲領先的娛樂公司。集團業務遍及 10 個國家，並在亞太地區超過 50 個主要城市成功舉辦了多場大型活動。
在過去 16 年的發展中，iMe 逐步建立了涵蓋音樂會及現場活動、藝人管理、推廣及營銷、以及粉絲互動平台的全面娛樂內容。這些業務範疇已成為公司的核心。iMe 致力於透過高效的管理團隊策略，持續擴大業務規模，並為各業務單位提供創新方案和最佳成果。