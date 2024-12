MIPIM Asia 2024 晚宴揭曉亞太區得獎者

蔡宏興先生,香港地產行政師學會(香港)主席 (香港)(評審團主席) George AGETHEN先生,CDPQ亞太區及拉丁美洲房地產執行董事(新加坡) 鄭秉澤先生,中國崇邦集團首席執行官兼執行董事(中國) 程志強先生,中信資本控股香港高級董事總經理、管理合夥人兼房地產主管 (香港) 鄒志強先生,領盛投資管理高級董事總經理(香港) Harvey COE先生,香港安永會計師事務所高級顧問(香港) Alison COOKE女士,Starr International Investment Advisors (Asia) Limited 董事總經理 - 房地產(香港) 侯迅,冠君產業信託(香港)行政總裁兼執行董事(香港) Alexandre HERIARD-DUBREUIL,LCatterton Real Estate Partner 首席投資官(香港及倫敦) 王國龍先生,香港領展資產管理有限公司執行董事兼行政總裁(香港) Nicholas J. LOUP先生,Chelsfield集團副主席兼亞洲區首席執行官(香港) Laurent JACQUEMIN先生,日本AXA IM Alts不動產亞太區主管(日本) 鄧志豪先生,香港湯森集團合夥人(香港) Shuji TOMIKAWA先生,Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc. (MFIA) 總裁(日本) Richard YUE先生,Arch Capital Management Company Limited 首席執行官兼首席投資官(香港) 周靜女士,Nuveen另類投資和戰略交易高級總監(香港)

MIPIM Asia 2024 大獎得獎名單如下:

(上海 - 中國): 瑞安房地產Plus 8 Consulting Limited / 上海天華建築設計有限公司(香港 - 中國): 領展資產管理有限公司: Kingsmen Hong Kong Limited (總承建商)(香港 - 中國): 領展資產管理有限公司: Groundwork Architects & Associates Ltd: 領展資產管理有限公司 (客戶及項目管理); Groundwork Architects & Associates Ltd. (設計師); 新豪建築有限公司 (總承建商); 建樂康體設備有限公司 (遊戲設備供應商); 英滙建築顧問有限公司 (項目管理)(香港 - 中國): 新鴻基地產發展有限公司: Aedas (設計建築師): 巴馬丹拿集團(執行建築師); 新鴻基建築設計有限公司 機電工程師及結構工程師); 駿輝建築有限公司 (總承建商); 新鴻基建築設計有限公司及New Office Works Limited (園景設計師); Ove Arup & Partners Hong Kong Limited (燈光顧問); Allied Environmental Consultants Limited (Beam Plus 顧問); Consultant: LAAB, Conran and Partners (室內設計)(香港 - 中國): 漢國置業有限公司: AGC: 雅比駿工程顧問有限公司 (土木及結構工程師); 一眾集思機電有限公司 (屋宇裝備工程師); 利比有限公司 (工料測量師); AGC Design Ltd. (項目設計師); 金紫荊酒店管理有限公司 (管理公司); 域合顧問有限公司 (可持續發展設計顧問)(廣州 - 中國): Guangzhou Lu Fu Real Estate Development Co.: 楊家聲建築師事務所(香港 - 中國): 太古地產有限公司: NBBJ建築事務所及王歐陽(香港)有限公司: Eckersley O'Callaghan (Specialist Facade 設計工程師); Hugh Dutton Associes (高架行人道設計師); Gustafson Porter + Bowman (戶外景觀設計師); 雅邦規劃設計有限公司 (戶外景觀建築師); Adrien L. Norman (室內景觀建築師); Stanley KC 室內設計公司 (執行室內設計師); Speirs + Major (燈光設計師)(大阪 - 日本): Tokyo Tatemono Co., Ltd. Hotel Properties Limited Four Seasons Hotel and Resorts: Nikken Sekkei Ltd, Nikken Housing System Ltd: Studio Piet Boon (住宅共用空間室內設計師); CURIOSITY, SIMPLICITY, DESIGN STUDIO SPIN (酒店室內設計師)(成都 - 中國): 置地控股有限公司: Benoy(香港 - 中國): 恒基兆業地產集團: 札哈·哈蒂建築事務所 (倫敦) 及 呂元祥建築師事務所 (香港): 札哈·哈蒂建築事務所 (室內設計); PWP Landscape Architecture (園景設計), 協興建築 (總承建商)(香港 - 中國): 馬梁建築師事務所(香港)有限公司; 奥雅纳工程顧問有限公司 (策劃顧問); WSP Hong Kong Ltd (機電顧問); WSP Hong Kong Ltd. (結構顧問)(深圳 - 中國): TP Link: Kohn Pedersen Fox (KPF)(香港 - 中國): 新世界發展有限公司: 嚴迅奇建築師事務所有限公司 (大樓設計建築師); Collective Studio Limited (平台設計建築師); 嚴迅奇建築師事務所有限公司 (執行建築師)艾奕康有限公司 (結構、土木及幕墙工程師); 澧信工程顧問有限公司 (機電工程師); ARUP (可持續發展顧問); Collective Studio Limited (室內及指示牌設計師); Collective Studio Limited (平台園景設計師); Axxa Group Limited (園景設計師); 協盛建築有限公司 (總承建商)(新加坡): Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd: RSP Architects Planners & Engineers (Pte) Ltd: Boiffils Architectures (室內設計); PhA Concepteurs Lumiere (燈光顧問); Patrick Blanc (園景顧問); J Roger Preston (S) Pte Ltd (機電工程顧問); Rider Levett Bucknall Consultancy Pte Ltd (工料測量師); Takenaka Corporation (總承建商); Moment Factory (多媒體設計及製作)啟田購物中心翻新工程 |(香港 - 中國): 領展資產管理有限公司: Aedas / 呂元祥建築師事務所(香港 - 中國): 領展資產管理有限公司: 永昇顧問有限公司 (建華集團): 霆鋒設計及營造有限公司 (建華集團) (總承建商); 永昇顧問有限公司 (建華集團) (機電工程顧問); 永昇顧問有限公司 (建華集團) (室內設計師)(東京 - 日本): Nomura Real Estate Development Co.,Ltd: NIKKEN HOUSING SYSTEM LTD + Kumagai Gumi Co., Ltd.(上海 - 中國): 瑞安房地產有限公司: 日清設計: Shanghai ZF Architectural Design Co. LTD; Z+T CO,LTD; studio MH A.RK Interior Design Pte Ltd; TS lighting; Corlette design Inhablt (Beijing) Ltd 卜市分部 (項目設計)(BSD City - 印尼): 置地控股有限公司及金光集團 (聯營公司): Nataneka(南京 - 中國): 新鴻基地產發展有限公司: KPF(蘇州 - 中國): 仁恆置地集團有限公司: 伍茲貝格(西安 - 中國): Xi'an Yan Cheng Investment Company Limited: Aedas(香港 - 中國): 南豐發展有限公司(澳門特別行政區 - 中國): 金沙中國有限公司(香港 - 中國): 希慎興業有限公司: 伍茲貝格 (室內設計師)(蘇州 - 中國): 置地控股有限公司及新建元控股集团: Benoy: 雅視光學集團 (LDI); RFR (幕墻顧問); JATO (室內); SWA (園景); Change (園景); WSP (機電顧問); Tungsten (燈光顧問)(新加坡): 吉寶置業: NBBJ: Architects 61 (執行建築師); 伍茲貝格 (室內設計師); EcoPlan (園景建築師); 邁進集團 (結構顧問); Alpha Consulting Engineers (機電); Arup (外殼顧問); G-Energy (可持續發展顧問); Lightbox (燈光顧問) THERE (指示牌顧問); Obayashi Corporation (總承建商); LHL (幕墻承建商); Fastflow (雨水管埋顧問)(古爾岡 - 印度): Atrium Place Developers Private Limited: Pelli Clarke & Partners: Shapoorji Pallonji (幕墻承建商); Pelli Clarke & Partners (設計建築師); DesignPlus Architecture (執行建築師)​; SWA Group / Integral Designs International Studio (園景設計師)​; ME Engineers / ME Engineers Design India (機會顧問)​; Colaco Engineers / Optimal Consultancy Services​ (結構顧問); Van Deusen & Associates (垂直運輸系統); BES Consultants (幕墻)(上海 - 中國): 置地控股有限公司: Kohn Pedersen Fox (KPF): KPF (整體設計建築師), Heatherwick Studio Ltd. (Lot C設計建築師), HKS ARCHITECTS (CHINA) LTD. (Lot C設計建築師), KPF (Lot D設計建築師), Benoy Limited (Lot D零售設計建築師), Zhejiang Greentown Architectural Design Co. (Lot D建築設計), The SWA Group Inc (Lots D/F 園景設計), Shanghai Daoyue architectural design office (Lot E園景設計), RONALD LU & PARTNERS (Lots E/F辦公處設計建築師), TEN DESIGN GROUP LIMITED (Lots E/F商用物業設計), Goettsch Partners (Lot F辦公處設計); Zhejiang Greentown Architectural Design Co. (LotF 住宅及商用物業設計), Elephant Architectural Design Ltd. (Lot G住宅及商用物業設計), 10 Design (天文館設計)(深圳 - 中國): 10 Design: Beijing Victory Star Architectural & Civil Engineering Design CO., LTD. (本地建築師及興建構圖設計師); DPH (零售室內設計師); CCD (酒店室內設計師); Lab D+H (園景設計師); CAUPD (SHENZHEN) PLANNING & Design Consultants (詳細藍圖設計顧問); TEDA (防火顧問); Qingdao Tengyuan Design (BIM顧問); MVA (交通顧問); CABR Construction Research Institute (幕墻顧問); J+B Studios Architecture Lighting (幕墻燈光顧問); EternalStar Ice & Snow (人造雪顧問)(上海 - 中國): CSCEC Dongfu: 伍茲貝格: Shanghai TIANHUA Architecture Planning & Engineering Ltd., Shanghai Zhang Ming Architectural Design Firm(蘇州 - 中國): 仁恆置地集團有限公司: 伍茲貝格請按 此 瀏覽有關 MIPIM Asia 2024 大獎得獎項目照片及詳細資料。如需更多峰會及頒獎典禮資訊,請瀏覽 mipim-asia.com。即時更新請關注 MIPIM: Facebook