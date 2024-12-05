MIPIM Asia 2024 晚宴揭曉亞太區得獎者

香港 - 2024年12月5日 - MIPIM Asia 2024 大獎於12月4日在香港君悅酒店舉行的晚宴中揭曉本年度得獎名單，表彰亞洲地產業界的卓越成就與創新精神。



這項享譽盛名的大獎共吸引眾多來自各地的提名，展示了業界的多元化與蓬勃發展。這些廣泛的提名不僅反映出區內日益湧現的創新與創意，更突顯了這些項目日益增強的韌性及其在國際上的認可度。



由香港地產行政師學會會長蔡宏興先生領導的評審團，包括來自亞太區16位業界領袖，對所有參賽作品進行了嚴謹的評審，最終挑選出本年度的優秀項目。



評審團成員包括：



蔡宏興先生，香港地產行政師學會（香港）主席 （香港）（評審團主席） George AGETHEN先生，CDPQ亞太區及拉丁美洲房地產執行董事（新加坡） 鄭秉澤先生，中國崇邦集團首席執行官兼執行董事（中國） 程志強先生，中信資本控股香港高級董事總經理、管理合夥人兼房地產主管 （香港） 鄒志強先生，領盛投資管理高級董事總經理（香港） Harvey COE先生，香港安永會計師事務所高級顧問（香港） Alison COOKE女士，Starr International Investment Advisors (Asia) Limited 董事總經理 - 房地產（香港） 侯迅，冠君產業信託（香港）行政總裁兼執行董事（香港） Alexandre HERIARD-DUBREUIL，LCatterton Real Estate Partner 首席投資官（香港及倫敦） 王國龍先生，香港領展資產管理有限公司執行董事兼行政總裁（香港） Nicholas J. LOUP先生，Chelsfield集團副主席兼亞洲區首席執行官（香港） Laurent JACQUEMIN先生，日本AXA IM Alts不動產亞太區主管（日本） 鄧志豪先生，香港湯森集團合夥人（香港） Shuji TOMIKAWA先生，Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc. (MFIA) 總裁（日本） Richard YUE先生，Arch Capital Management Company Limited 首席執行官兼首席投資官（香港） 周靜女士，Nuveen另類投資和戰略交易高級總監（香港）

MIPIM Asia 2024 大獎得獎名單如下：

最佳文化、體育及教育項目 (BEST CULTURAL, SPORTS AND EDUCATION PROJECT)

金獎

鴻壽坊 | HONG SHOU FANG （上海 - 中國）

發展商 : 瑞安房地產

其他 : Plus 8 Consulting Limited / 上海天華建築設計有限公司



銀獎

領展可持續發展實驗室 | Link Sustainability Lab （香港 - 中國）

發展商 : 領展資產管理有限公司

其他 : Kingsmen Hong Kong Limited (總承建商)



銅獎

幾何奇妙動物園，秀茂坪購物中心 | GEOMETRIC WONDERZOO, Sau Mau Ping Shopping Centre （香港 - 中國）

發展商 : 領展資產管理有限公司

建築師 : Groundwork Architects & Associates Ltd

其他 : 領展資產管理有限公司 (客戶及項目管理); Groundwork Architects & Associates Ltd. (設計師); 新豪建築有限公司 (總承建商); 建樂康體設備有限公司 (遊戲設備供應商); 英滙建築顧問有限公司 (項目管理)



最佳酒店、旅遊和休閒項目 (BEST HOSPITALITY, TOURISM AND LEISURE PROJECT)

金獎

TOWNPLACE 西九龍 | TOWNPLACE West Kowloon （香港 - 中國）

發展商 : 新鴻基地產發展有限公司

建築師 : Aedas (設計建築師)

其他 : 巴馬丹拿集團 (執行建築師); 新鴻基建築設計有限公司 機電工程師及結構工程師); 駿輝建築有限公司 (總承建商); 新鴻基建築設計有限公司及New Office Works Limited (園景設計師); Ove Arup & Partners Hong Kong Limited (燈光顧問); Allied Environmental Consultants Limited (Beam Plus 顧問); Consultant: LAAB, Conran and Partners (室內設計)



銀獎

寶軒酒店及服務式住宅 | Bauhinia Hotel & Apartments （香港 - 中國）

發展商 : 漢國置業有限公司

建築師 : AGC

其他 : 雅比駿工程顧問有限公司 (土木及結構工程師); 一眾集思機電有限公司 (屋宇裝備工程師); 利比有限公司 (工料測量師); AGC Design Ltd. (項目設計師); 金紫荊酒店管理有限公司 (管理公司); 域合顧問有限公司 (可持續發展設計顧問)



銅獎

廣州南站麗笙紅酒店 | Radisson RED Guang Zhou South Railway Station （廣州 - 中國）

發展商 : Guangzhou Lu Fu Real Estate Development Co.

建築師 : 楊家聲建築師事務所



最佳綜合用途項目 (BEST MIXED-USE PROJECT)

金獎

太古坊二期 | Two Taikoo Place （香港 - 中國）

發展商 : 太古地產有限公司

建築師 : NBBJ建築事務所及王歐陽(香港)有限公司

其他 : Eckersley O'Callaghan (Specialist Facade 設計工程師); Hugh Dutton Associes (高架行人道設計師); Gustafson Porter + Bowman (戶外景觀設計師); 雅邦規劃設計有限公司 (戶外景觀建築師); Adrien L. Norman (室內景觀建築師); Stanley KC 室內設計公司 (執行室內設計師); Speirs + Major (燈光設計師)



銀獎

One Dojima Project （大阪 - 日本）

發展商 : Tokyo Tatemono Co., Ltd. Hotel Properties Limited Four Seasons Hotel and Resorts

建築師 : Nikken Sekkei Ltd, Nikken Housing System Ltd

其他 : Studio Piet Boon (住宅共用空間室內設計師); CURIOSITY, SIMPLICITY, DESIGN STUDIO SPIN (酒店室內設計師)



銅獎

成都環球中心 | The Ring, Chengdu （成都 - 中國）

發展商 : 置地控股有限公司

建築師 : Benoy



最佳辦公及商業項目 (BEST OFFICE & BUSINESS PROJECT)

金獎

恒基大廈 | The Henderson （香港 - 中國）

發展商 : 恒基兆業地產集團

建築師 : 札哈·哈蒂建築事務所 (倫敦) 及 呂元祥建築師事務所 (香港)

其他 : 札哈·哈蒂建築事務所 (室內設計); PWP Landscape Architecture (園景設計), 協興建築 (總承建商)



銀獎

KTR350 （香港 - 中國）

發展商 : 羅氏集團

建築師 : 馬梁建築師事務所(香港)有限公司; 奥雅纳工程顧問有限公司 (策劃顧問); WSP Hong Kong Ltd (機電顧問); WSP Hong Kong Ltd. (結構顧問)



銅獎

TP Link總部 | TP Link Headquarters （深圳 - 中國）

發展商 : TP Link

建築師 : Kohn Pedersen Fox (KPF)



銅獎

景臨街83號 | 83 KING LAM STREET （香港 - 中國）

發展商 : 新世界發展有限公司

建築師 : 嚴迅奇建築師事務所有限公司 (大樓設計建築師); Collective Studio Limited (平台設計建築師); 嚴迅奇建築師事務所有限公司 (執行建築師)

其他 : 艾奕康有限公司 (結構、土木及幕墙工程師); 澧信工程顧問有限公司 (機電工程師); ARUP (可持續發展顧問); Collective Studio Limited (室內及指示牌設計師); Collective Studio Limited (平台園景設計師); Axxa Group Limited (園景設計師); 協盛建築有限公司 (總承建商)



最佳翻新建築 (BEST REFURBISHED BUILDING)

金獎

新加坡樟宜機場二號航站樓擴建 | Singapore Changi Airport Terminal 2 Expansion（新加坡）

發展商 : Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd

建築師 : RSP Architects Planners & Engineers (Pte) Ltd

其他 : Boiffils Architectures (室內設計); PhA Concepteurs Lumiere (燈光顧問); Patrick Blanc (園景顧問); J Roger Preston (S) Pte Ltd (機電工程顧問); Rider Levett Bucknall Consultancy Pte Ltd (工料測量師); Takenaka Corporation (總承建商); Moment Factory (多媒體設計及製作)



銀獎

啟田購物中心翻新工程 | Kai Tin Shopping Centre Refurbishment （香港 - 中國）

發展商 : 領展資產管理有限公司

建築師 : Aedas / 呂元祥建築師事務所



銅獎

翻新的懷舊風情：建生購物中心 | The Refurbished Nostalgia: Kin Sang Shopping Centre （香港 - 中國）

發展商 : 領展資產管理有限公司

建築師 : 永昇顧問有限公司 (建華集團)

其他 : 霆鋒設計及營造有限公司 (建華集團) (總承建商); 永昇顧問有限公司 (建華集團) (機電工程顧問); 永昇顧問有限公司 (建華集團) (室內設計師)



最佳住宅項目 (BEST RESIDENTIAL PROJECT)

金獎

大和住宅世田谷千川 |Oukas Setagaya Sengawa （東京 - 日本）

發展商 : Nomura Real Estate Development Co.,Ltd

建築師 : NIKKEN HOUSING SYSTEM LTD + Kumagai Gumi Co., Ltd.



銀獎

Riverville （上海 - 中國）

發展商 : 瑞安房地產有限公司

建築師 : 日清設計

其他 : Shanghai ZF Architectural Design Co. LTD; Z+T CO，LTD; studio MH A.RK Interior Design Pte Ltd; TS lighting; Corlette design Inhablt (Beijing) Ltd 卜市分部 (項目設計)



銅獎

Laurel at Navapark （BSD City - 印尼）

發展商 : 置地控股有限公司及金光集團 (聯營公司)

建築師 : Nataneka



最佳零售項目 (BEST RETAIL PROJECT)

金獎

南京國金中心 | Nanjing ifc （南京 - 中國）

發展商 : 新鴻基地產發展有限公司

建築師 : KPF



銀獎

蘇州仁恒倉街 |Suzhou Yanlord Cangjie（蘇州 - 中國）

發展商 : 仁恆置地集團有限公司

建築師 : 伍茲貝格



銅獎

Lovi Center （西安 - 中國）

發展商 : Xi'an Yan Cheng Investment Company Limited

建築師 : Aedas



最佳購物體驗 (BEST SHOPPING EXPERIENCE)

金獎

AIRSIDE （香港 - 中國）

發展商 : 南豐發展有限公司



銀獎

Shoppes at Londoner – The Londoner Macao （澳門特別行政區 - 中國）

發展商 : 金沙中國有限公司



銅獎

#URBANHOOD at Hysan Place （香港 - 中國）

發展商 : 希慎興業有限公司

其他 : 伍茲貝格 (室內設計師)



最佳新建項目 (BEST NEW DEVELOPMENT)

金獎

蘇州中心 | Suzhou Central （蘇州 - 中國）

發展商 : 置地控股有限公司及新建元控股集团

建築師 : Benoy

其他 : 雅視光學集團 (LDI); RFR (幕墻顧問); JATO (室內); SWA (園景); Change (園景); WSP (機電顧問); Tungsten (燈光顧問)



銀獎

吉寶南中心 | Keppel South Central （新加坡）

發展商 : 吉寶置業

建築師 : NBBJ

其他 : Architects 61 (執行建築師); 伍茲貝格 (室內設計師); EcoPlan (園景建築師); 邁進集團 (結構顧問); Alpha Consulting Engineers (機電); Arup (外殼顧問); G-Energy (可持續發展顧問); Lightbox (燈光顧問) THERE (指示牌顧問); Obayashi Corporation (總承建商); LHL (幕墻承建商); Fastflow (雨水管埋顧問)



銅獎

Atrium Place （古爾岡 - 印度）

發展商 : Atrium Place Developers Private Limited

建築師 : Pelli Clarke & Partners

其他 : Shapoorji Pallonji (幕墻承建商); Pelli Clarke & Partners (設計建築師); DesignPlus Architecture (執行建築師)​; SWA Group / Integral Designs International Studio (園景設計師)​; ME Engineers / ME Engineers Design India (機會顧問)​; Colaco Engineers / Optimal Consultancy Services​ (結構顧問); Van Deusen & Associates (垂直運輸系統); BES Consultants (幕墻)



最佳大型新建項目 (BEST NEW MEGA DEVELOPMENT)

金獎

西岸中心 | West Bund Financial Hub （上海 - 中國）

發展商 : 置地控股有限公司

建築師 : Kohn Pedersen Fox (KPF)

其他 : KPF (整體設計建築師), Heatherwick Studio Ltd. (Lot C設計建築師), HKS ARCHITECTS (CHINA) LTD. (Lot C設計建築師), KPF (Lot D設計建築師), Benoy Limited (Lot D零售設計建築師), Zhejiang Greentown Architectural Design Co. (Lot D建築設計), The SWA Group Inc (Lots D/F 園景設計), Shanghai Daoyue architectural design office (Lot E園景設計), RONALD LU & PARTNERS (Lots E/F辦公處設計建築師), TEN DESIGN GROUP LIMITED (Lots E/F商用物業設計), Goettsch Partners (Lot F辦公處設計); Zhejiang Greentown Architectural Design Co. (LotF 住宅及商用物業設計), Elephant Architectural Design Ltd. (Lot G住宅及商用物業設計), 10 Design (天文館設計)



銀獎

華發雪世界 | Huafa Snow World （深圳 - 中國）

發展商 : 華發集團

建築師 : 10 Design

其他 : Beijing Victory Star Architectural & Civil Engineering Design CO., LTD. (本地建築師及興建構圖設計師); DPH (零售室內設計師); CCD (酒店室內設計師); Lab D+H (園景設計師); CAUPD (SHENZHEN) PLANNING & Design Consultants (詳細藍圖設計顧問); TEDA (防火顧問); Qingdao Tengyuan Design (BIM顧問); MVA (交通顧問); CABR Construction Research Institute (幕墻顧問); J+B Studios Architecture Lighting (幕墻燈光顧問); EternalStar Ice & Snow (人造雪顧問)



銅獎

上海多倫路城市更新 | Shanghai Duolun Road Urban Regeneration （上海 - 中國）

發展商 : CSCEC Dongfu

建築師 : 伍茲貝格

其他 : Shanghai TIANHUA Architecture Planning & Engineering Ltd., Shanghai Zhang Ming Architectural Design Firm



評審特別大獎

蘇州仁恒倉街 |Suzhou Yanlord Cangjie（蘇州 - 中國）

發展商 : 仁恆置地集團有限公司

建築師 : 伍茲貝格



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（上海 - 中國）: 瑞安房地產Plus 8 Consulting Limited / 上海天華建築設計有限公司（香港 - 中國）: 領展資產管理有限公司: Kingsmen Hong Kong Limited (總承建商)（香港 - 中國）: 領展資產管理有限公司: Groundwork Architects & Associates Ltd: 領展資產管理有限公司 (客戶及項目管理); Groundwork Architects & Associates Ltd. (設計師); 新豪建築有限公司 (總承建商); 建樂康體設備有限公司 (遊戲設備供應商); 英滙建築顧問有限公司 (項目管理)（香港 - 中國）: 新鴻基地產發展有限公司: Aedas (設計建築師): 巴馬丹拿集團(執行建築師); 新鴻基建築設計有限公司 機電工程師及結構工程師); 駿輝建築有限公司 (總承建商); 新鴻基建築設計有限公司及New Office Works Limited (園景設計師); Ove Arup & Partners Hong Kong Limited (燈光顧問); Allied Environmental Consultants Limited (Beam Plus 顧問); Consultant: LAAB, Conran and Partners (室內設計)（香港 - 中國）: 漢國置業有限公司: AGC: 雅比駿工程顧問有限公司 (土木及結構工程師); 一眾集思機電有限公司 (屋宇裝備工程師); 利比有限公司 (工料測量師); AGC Design Ltd. (項目設計師); 金紫荊酒店管理有限公司 (管理公司); 域合顧問有限公司 (可持續發展設計顧問)（廣州 - 中國）: Guangzhou Lu Fu Real Estate Development Co.: 楊家聲建築師事務所（香港 - 中國）: 太古地產有限公司: NBBJ建築事務所及王歐陽(香港)有限公司: Eckersley O'Callaghan (Specialist Facade 設計工程師); Hugh Dutton Associes (高架行人道設計師); Gustafson Porter + Bowman (戶外景觀設計師); 雅邦規劃設計有限公司 (戶外景觀建築師); Adrien L. Norman (室內景觀建築師); Stanley KC 室內設計公司 (執行室內設計師); Speirs + Major (燈光設計師)（大阪 - 日本）: Tokyo Tatemono Co., Ltd. Hotel Properties Limited Four Seasons Hotel and Resorts: Nikken Sekkei Ltd, Nikken Housing System Ltd: Studio Piet Boon (住宅共用空間室內設計師); CURIOSITY, SIMPLICITY, DESIGN STUDIO SPIN (酒店室內設計師)（成都 - 中國）: 置地控股有限公司: Benoy（香港 - 中國）: 恒基兆業地產集團: 札哈·哈蒂建築事務所 (倫敦) 及 呂元祥建築師事務所 (香港): 札哈·哈蒂建築事務所 (室內設計); PWP Landscape Architecture (園景設計), 協興建築 (總承建商)（香港 - 中國）: 馬梁建築師事務所(香港)有限公司; 奥雅纳工程顧問有限公司 (策劃顧問); WSP Hong Kong Ltd (機電顧問); WSP Hong Kong Ltd. (結構顧問)（深圳 - 中國）: TP Link: Kohn Pedersen Fox (KPF)（香港 - 中國）: 新世界發展有限公司: 嚴迅奇建築師事務所有限公司 (大樓設計建築師); Collective Studio Limited (平台設計建築師); 嚴迅奇建築師事務所有限公司 (執行建築師)艾奕康有限公司 (結構、土木及幕墙工程師); 澧信工程顧問有限公司 (機電工程師); ARUP (可持續發展顧問); Collective Studio Limited (室內及指示牌設計師); Collective Studio Limited (平台園景設計師); Axxa Group Limited (園景設計師); 協盛建築有限公司 (總承建商)（新加坡）: Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd: RSP Architects Planners & Engineers (Pte) Ltd: Boiffils Architectures (室內設計); PhA Concepteurs Lumiere (燈光顧問); Patrick Blanc (園景顧問); J Roger Preston (S) Pte Ltd (機電工程顧問); Rider Levett Bucknall Consultancy Pte Ltd (工料測量師); Takenaka Corporation (總承建商); Moment Factory (多媒體設計及製作)啟田購物中心翻新工程 |（香港 - 中國）: 領展資產管理有限公司: Aedas / 呂元祥建築師事務所（香港 - 中國）: 領展資產管理有限公司: 永昇顧問有限公司 (建華集團): 霆鋒設計及營造有限公司 (建華集團) (總承建商); 永昇顧問有限公司 (建華集團) (機電工程顧問); 永昇顧問有限公司 (建華集團) (室內設計師)（東京 - 日本）: Nomura Real Estate Development Co.,Ltd: NIKKEN HOUSING SYSTEM LTD + Kumagai Gumi Co., Ltd.（上海 - 中國）: 瑞安房地產有限公司: 日清設計: Shanghai ZF Architectural Design Co. LTD; Z+T CO，LTD; studio MH A.RK Interior Design Pte Ltd; TS lighting; Corlette design Inhablt (Beijing) Ltd 卜市分部 (項目設計)（BSD City - 印尼）: 置地控股有限公司及金光集團 (聯營公司): Nataneka（南京 - 中國）: 新鴻基地產發展有限公司: KPF（蘇州 - 中國）: 仁恆置地集團有限公司: 伍茲貝格（西安 - 中國）: Xi'an Yan Cheng Investment Company Limited: Aedas（香港 - 中國）: 南豐發展有限公司（澳門特別行政區 - 中國）: 金沙中國有限公司（香港 - 中國）: 希慎興業有限公司: 伍茲貝格 (室內設計師)（蘇州 - 中國）: 置地控股有限公司及新建元控股集团: Benoy: 雅視光學集團 (LDI); RFR (幕墻顧問); JATO (室內); SWA (園景); Change (園景); WSP (機電顧問); Tungsten (燈光顧問)（新加坡）: 吉寶置業: NBBJ: Architects 61 (執行建築師); 伍茲貝格 (室內設計師); EcoPlan (園景建築師); 邁進集團 (結構顧問); Alpha Consulting Engineers (機電); Arup (外殼顧問); G-Energy (可持續發展顧問); Lightbox (燈光顧問) THERE (指示牌顧問); Obayashi Corporation (總承建商); LHL (幕墻承建商); Fastflow (雨水管埋顧問)（古爾岡 - 印度）: Atrium Place Developers Private Limited: Pelli Clarke & Partners: Shapoorji Pallonji (幕墻承建商); Pelli Clarke & Partners (設計建築師); DesignPlus Architecture (執行建築師)​; SWA Group / Integral Designs International Studio (園景設計師)​; ME Engineers / ME Engineers Design India (機會顧問)​; Colaco Engineers / Optimal Consultancy Services​ (結構顧問); Van Deusen & Associates (垂直運輸系統); BES Consultants (幕墻)（上海 - 中國）: 置地控股有限公司: Kohn Pedersen Fox (KPF): KPF (整體設計建築師), Heatherwick Studio Ltd. (Lot C設計建築師), HKS ARCHITECTS (CHINA) LTD. (Lot C設計建築師), KPF (Lot D設計建築師), Benoy Limited (Lot D零售設計建築師), Zhejiang Greentown Architectural Design Co. (Lot D建築設計), The SWA Group Inc (Lots D/F 園景設計), Shanghai Daoyue architectural design office (Lot E園景設計), RONALD LU & PARTNERS (Lots E/F辦公處設計建築師), TEN DESIGN GROUP LIMITED (Lots E/F商用物業設計), Goettsch Partners (Lot F辦公處設計); Zhejiang Greentown Architectural Design Co. (LotF 住宅及商用物業設計), Elephant Architectural Design Ltd. (Lot G住宅及商用物業設計), 10 Design (天文館設計)（深圳 - 中國）: 10 Design: Beijing Victory Star Architectural & Civil Engineering Design CO., LTD. (本地建築師及興建構圖設計師); DPH (零售室內設計師); CCD (酒店室內設計師); Lab D+H (園景設計師); CAUPD (SHENZHEN) PLANNING & Design Consultants (詳細藍圖設計顧問); TEDA (防火顧問); Qingdao Tengyuan Design (BIM顧問); MVA (交通顧問); CABR Construction Research Institute (幕墻顧問); J+B Studios Architecture Lighting (幕墻燈光顧問); EternalStar Ice & Snow (人造雪顧問)（上海 - 中國）: CSCEC Dongfu: 伍茲貝格: Shanghai TIANHUA Architecture Planning & Engineering Ltd., Shanghai Zhang Ming Architectural Design Firm（蘇州 - 中國）: 仁恆置地集團有限公司: 伍茲貝格請按 此 瀏覽有關 MIPIM Asia 2024 大獎得獎項目照片及詳細資料。如需更多峰會及頒獎典禮資訊，請瀏覽 mipim-asia.com。即時更新請關注 MIPIM： Facebook

關於MIPIM Asia Summit (亞太區房地產高峰會) MIPIM Asia Summit 是由RX France主辦的亞太地區年度房地產領袖峰會。這是高層決策者齊聚一堂，探索新的商業夥伴關係和投資機會的重要聚會。它包括專家主導的會議會議、高級網路加速器和為期兩天的獨家頒獎晚宴。來自世界各地的傑出演講者、高級管理人員、高級商業專業人士和行業專家將討論房地產和零售行業的最新發展和流行趨勢。MIPIM - 世界房地產市場 - 是全球領先和最大的房地產盛會。這項為期四天的活動每年三月在戛納舉行。2023 年有 22,500+ 代表參加，超過 2,000 家投資和金融公司，以及 90 多個不同的國家/地區。



關於RX RX是全球領先的活動與展覽公司，透過產業專業知識、數據和技術，為個人、社群和組織打造商業機會。RX於25個國家涵蓋42個產業領域，每年舉辦約350場活動。RX致力於為所有員工創造包容的工作環境，並通過數據驅動的洞察和數位解決方案賦能企業成長。RX隸屬於RELX集團，RELX是一家為專業和商業客戶提供基於信息的分析和決策工具的全球供應商。如需更多資訊，請訪問： http://www.rxglobal.com。



RX France 創建了領先業界的高水準會議場所，涵蓋15個行業領域，包括MIPIM、MAPIC、Batimat、Pollutec、EquipHotel、SITL、IFTM、Big Data & AI Paris、MIPCOM、Paris Photo、Maison&Objet*等。RX France的活動於法國、香港、意大利和墨西哥舉行。詳情請訪問： www.rxglobal.fr



*Maison&Objet由RX France的子公司Safi和法國工藝師協會Ateliers d'Art de France共同組織。

