NBA傳奇球星Derrick Rose睽違12年再度訪港 — GOAT LAB主辦「Derrick Rose 香港粉絲見面會2025」

5月1日灣仔修頓場館締造歷史性時刻

Derrick Rose 香港粉絲見面會 2025 及位置圖

香港 - 2025年4月23日 - 國際籃壇矚目活動即將登陸香港！主辦單位GOAT LAB隆重宣布，NBA史上最年輕MVP得主傳奇巨星 Derrick Rose 將於2025年5月1日假灣仔修頓場館舉行「Derrick Rose 香港粉絲見面會 2025 」。此次活動不僅是羅斯時隔12年再度造訪香港，更將透過深度互動環節，為球迷打造獨一無二的沉浸式體驗。Derrick Rose以22歲之齡榮膺2011年NBA最有價值球員，締造聯盟史上最年輕MVP紀錄，其卓越表現更促使聯盟設立「羅斯條款」以表揚潛力新秀球員。縱橫職業生涯，Derrick Rose屢創佳績，包括 NBA 狀元、最佳新秀、3次 NBA 全明星、NBA 年度第一隊、籃球世錦賽金牌以及男籃世界盃冠軍。不要錯過這個與傳奇 Derrick Rose 相遇的絕佳機會！日期：2025年5月1日時間：7 – 9 pm地點：灣仔修頓場館劃分座位 : VIP/ Premium/ Standard主辦機構：GOAT LAB查詢熱線：60496955本次見面會將於5月1日晚間7時至9時在灣仔修頓場館舉行，活動特別規劃「籃球故事及人生經歷分享」與「籃球比試」兩大核心環節。球迷除可近距離聆聽Derrick Rose分享NBA生涯重要時刻與人生體悟外，主辦單位更開放現場參與者穿上籃球鞋，與這位傳奇後衛進行限時技術切磋。由4月24日至5月1日期間，在GOAT Lab官網（www.goatlab.net）上註冊成為會員，即可參加Derrick Rose見面會，詳情如下：1. 標準級會員 $480贈送標準 Standard 入場劵一張贈送活動紀念Tee 一件 ( 任選一款）2. 優越級會員 A $780贈送優越 Premium 入場劵一張贈送活動紀念Tee 一件 ( 任選一款）活動紀念襪 一對3. 優越級會員 B $980贈送優越 Premium 入場劵一張贈送活動紀念Tee 一件 ( 任選一款）活動紀念帽 一件4. 尊貴級會員 $1480贈送尊貴 VIP 入場劵一張贈送活動紀念Tee 兩件 ( 任選二款）活動紀念襪 一對活動紀念帽 一件※入場券同贈品數量有限，送完即止※取券方法:取券日期：2025年4月27日起取券時段：11am - 8pm取券地點：香港九龍廣東道188號港景匯1樓,115及117A鋪 GOAT Lab※如有任何爭議，大會保留最終決定權。