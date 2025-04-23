NBA傳奇球星Derrick Rose睽違12年再度訪港 — GOAT LAB主辦「Derrick Rose 香港粉絲見面會2025」

5月1日灣仔修頓場館締造歷史性時刻香港 - 2025年4月23日 - 國際籃壇矚目活動即將登陸香港！主辦單位GOAT LAB隆重宣布，NBA史上最年輕MVP得主傳奇巨星 Derrick Rose 將於2025年5月1日假灣仔修頓場館舉行「Derrick Rose 香港粉絲見面會 2025 」。此次活動不僅是羅斯時隔12年再度造訪香港，更將透過深度互動環節，為球迷打造獨一無二的沉浸式體驗。
籃壇傳奇締造歷史 榮耀軌跡再現香江
Derrick Rose以22歲之齡榮膺2011年NBA最有價值球員，締造聯盟史上最年輕MVP紀錄，其卓越表現更促使聯盟設立「羅斯條款」以表揚潛力新秀球員。縱橫職業生涯，Derrick Rose屢創佳績，包括 NBA 狀元、最佳新秀、3次 NBA 全明星、NBA 年度第一隊、籃球世錦賽金牌以及男籃世界盃冠軍。不要錯過這個與傳奇 Derrick Rose 相遇的絕佳機會！
粉絲見面會詳情：
日期：2025年5月1日
時間：7 – 9 pm
地點：灣仔修頓場館
劃分座位 : VIP/ Premium/ Standard
主辦機構：GOAT LAB
查詢熱線：60496955
深度互動體驗塑造球迷專屬記憶 亮點搶先曝光
本次見面會將於5月1日晚間7時至9時在灣仔修頓場館舉行，活動特別規劃「籃球故事及人生經歷分享」與「籃球比試」兩大核心環節。球迷除可近距離聆聽Derrick Rose分享NBA生涯重要時刻與人生體悟外，主辦單位更開放現場參與者穿上籃球鞋，與這位傳奇後衛進行限時技術切磋。
分級會員專享多重禮遇 限量席位即日開放預訂
由4月24日至5月1日期間，在GOAT Lab官網（www.goatlab.net）上註冊成為會員，即可參加Derrick Rose見面會，詳情如下：
1. 標準級會員 $480
贈送標準 Standard 入場劵一張
贈送活動紀念Tee 一件 ( 任選一款）
2. 優越級會員 A $780
贈送優越 Premium 入場劵一張
贈送活動紀念Tee 一件 ( 任選一款）
活動紀念襪 一對
3. 優越級會員 B $980
贈送優越 Premium 入場劵一張
贈送活動紀念Tee 一件 ( 任選一款）
活動紀念帽 一件
4. 尊貴級會員 $1480
贈送尊貴 VIP 入場劵一張
贈送活動紀念Tee 兩件 ( 任選二款）
活動紀念襪 一對
活動紀念帽 一件
※入場券同贈品數量有限，送完即止
※取券方法:
取券日期：2025年4月27日起
取券時段：11am - 8pm
取券地點：香港九龍廣東道188號港景匯1樓,115及117A鋪 GOAT Lab
※如有任何爭議，大會保留最終決定權。
https://www.goatlab.net/
https://www.facebook.com/goatlabhk/
https://www.instagram.com/goatlabmvp/
GOAT Lab
GOAT Lab 從美國、日本、歐洲、台灣和中國多方面引入最新最優籃球訓練系統。因著籃球員的體質、天賦和籃球經歷，我們可以從各國訓練系統中，取材訓練效果最理想的訓練方式，藉以將訓練效果最大化，向 GOAT 走近一步。