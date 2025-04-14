NoBedBugs-HK 榮獲香港最佳滅蟲服務公司 獨家技術： 熱能殲滅床蝨 安全高效傲視群雄

香港 - 2025年4月14日 - NoBedBugs-HK滅蟲服務公司的床蝨殺滅解決方案，經科研實證對人和環境安全，100%有效。深受顧客信賴的服務和產品，令公司榮獲公眾投選的「香港最佳滅蟲服務公司」殊榮。
NoBedBugs-HK 在第八屆Expat Living's Readers' Choice Awards 2025 中獲選為本港五間「最佳滅蟲服務公司」之一，乃連續第四年在此大獎中得獎。獎項由數千網民在網上投票選出，彰顯出NoBedBugs-HK不遺餘力在滅蟲服務業內追求卓越和全心全意服務顧客。
NoBedBugs-HK 總監Francisco Pazos 對獲獎表示欣喜，他說：「公司一直為住宅和商業客戶提供傲視同儕的方案所付出的努力得到認許，贏得服務對象和社會人士的信任和嘉許。」
床蝨殺滅： 熱能處理技術
科學家指出全球各地再現床蝨之患，而且有跡象顯示，床蝨對殺蟲劑的抗藥反應愈來愈大，而香港亦出現床蝨恐慌。科研報告指出，熱力是殺滅床蝨的最佳方法，文獻發表的科學證據顯示，熱力配合二氧化矽的應用，能夠100%殺滅床蝨和床蝨卵。目前尚未有其他床蝨治理方案能夠達100% 殺絕的效果。 [1]
NoBedBugs-HK由2013年起提供熱能處理床蝨解決方案，是本港最先及唯一採用該技術的公司。其核心技術是自家研發的加熱器，它能夠安全地達到攝氏 60度的高溫，並將熱力維持三小時。「專業熱能處理床蝨解決方案，乃我們努力不懈進行研發和竭誠服務的成果，除了加熱器，我們用作封殺床蝨退路的二氧化矽凝膠，也是自製的。我們的二氧化矽凝膠目前供應至澳洲、歐洲、杜拜和新加坡等地。
NoBedBugs-HK： 唯一熱能滅床蝨的服務供應商
Francisco Pazo 提醒消費者須選用可靠，且具科學實證的床蝨滅絕服務。「我們採用獨家的熱能處理技術。許多滅蟲公司稱聲的『熱能處理』都名不符實，他們實際上提供的是熱蒸汽服務，只能夠殺死蒸汽所及位置的床蝨，如床墊，但蒸汽無法觸及有床蝨匿藏的裂紋、縫隙和隱閉空間，而且一些床蝨遇到蒸汽的熱流會逃跑，因此蒸汽熱並非全面和有效的殺滅床蝨方法。」
他強調「NoBedBugs-HK的熱能處理令整個空間的溫度增至一定水平，令生命周期不同階段的床蝨，包括蟲卵都無法存活，從而保證徹底有效殲滅整個睡房和受影響範圍的床蝨。
NoBedBugs-HK早前在多個重要的國際科會議上，包括阿拉伯聯盟防治蟲害及環境服務的大會和 2024年在京都舉行的國際昆蟲學大會發表有關其熱能處理床蝨的創新方案。多項科研報告皆證實，採用熱能處理，再配合二氧化矽凝膠滅蟲劑的應用，可有效對治床蝨。[2]專家建議用家在熱力不及的地方放置二氧化矽凝膠，如牆腳、櫃裡的底板、電掣箱裡，以及有衣物堆疊的空間。[3]
國際著名的床蝨專家、NoBedBugs-HK顧問Richard Naylor 博士在《Journal of Economic Entomology》發表的論文指出，適當運用熱力 (56°C)， 可殺滅95%至100% 的床蝨，而使用二氧化矽凝膠可封鎖床蝨的逃生路徑，以提升殺滅率。
嶄新治鼠產品
NoBedBugs-HK 是香港防治蟲害和鼠害的市場先導者，提供的一系列有效解決方案皆以顧客和環境的安全為首要考慮。該公司的防治蟲害服務和產品得到不同機構以及刊物（包括《紐約時報》）的認許。
NoBedBugs-HK 的產品目錄最近增添一項創新的治鼠解決方案------ ContraPest® 液態節育鼠餌，該產品透過令老鼠不育而從源頭控制老鼠的數目，達致人道減低鼠患的效果，是符合道德倫理及可持續發展原則的長遠治鼠方法。本港的食物及環境衛生署和信和集團的物業管理部門是該產品的用家。
(3/2/2025)
NoBedBugs-HK 蟲害防治服務
NoBedBugs-HK是香港領先的蟲害防治服務供應商，提供功能強大、創新且毒性最低的住宅及工商業滅蟲及防蟲解決方案。NoBedBugs-HK 亦提供專業的環境清潔服務和治鼠服務。公司憑藉十多年的專業經驗，其卓越的品質，以客為先的方針獲廣泛認同。 瀏覽網站： www.nobedbugs-hk.com