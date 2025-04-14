NoBedBugs-HK 榮獲香港最佳滅蟲服務公司 獨家技術： 熱能殲滅床蝨 安全高效傲視群雄



[1] Desen Wang, Determination of Lethal Effects of ChinChex Aerosol Spray on Tropical Bed Bug Cimex hemipterus (Hemiptera: Cimicidae), Department of Entomology, South China Agricultural University

(3/2/2025)



[2] Abbar, S.; Wang, C.; Cooper, R. Evaluation of a Non-Chemical Compared to a Non-Chemical Plus Silica Gel Approach to Bed Bug Management. Insects 2020, 11, 443.



Abbar, S.; Wang, C.; Cooper, R. Evaluation of a Non-Chemical Compared to a Non-Chemical Plus Silica Gel Approach to Bed Bug Management. Insects 2020, 11, 443. https://doi.org/10.3390/insects11070443 [3] Bed Bug Heat Treatments – What you need to know!Authored by Dini Miller, Professor and Urban Pest Management Specialist, Department of Entomology, Virginia Tech; Dakotah Todd, Master's Student, Department of Entomology, Virginia Tech, and Morgan Wilson, Research Specialist Department of Entomology, Virginia Tech





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