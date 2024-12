PMQ 元創方主辦香港年度設計盛事 為設計業界培養人才

deTour 2024 設計節圓滿結束 來年繼續凝聚創意力量

香港 - 2024年12月30日 - 自2014年起,由PMQ元創方主辦、文創產業發展處(前稱「創意香港」)資助的deTour設計節已發展成一項香港年度設計盛事,每年匯聚多位本地及國際設計精英,向本地公眾及旅客展示他們的創作及設計理念,主辦方亦為設計師們提供跨領域合作的機會,幫助他們把奇思妙想轉化為實際的設計方案,以推廣香港創意發展。deTour 2024設計節在歷時17天後於PMQ元創方完滿結束,本年度設計節以「擁有 → 存有:內在的設計」為題,匯聚了17件本地及海外設計師創作的裝置和展覽、40多場工作坊、13場設計對話、超過100場導賞團,以及今年首次推出的親子活動體驗「童遊 deTour」,從外至內向公眾展現了設計的內在價值,深入探討了設計與內在連結的深層含義。今年設計節吸引超過14萬名參與者前來,包括眾多設計愛好者、學生、家庭和公眾,現場氣氛熱烈。deTour 2024打造了一個共享和交流設計思想的平台,為本地設計界帶來新的活力!今年設計節不乏設計亮點。例如:前輩級香港平面設計師蔡楚堅(Sandy Choi)的作品《從「擁有」到「存有」》,展出對他有特別意義的 33件物品,以及相應的Instagram帖文頁面。Sandy首次參與deTour,他表示能夠與公眾分享他擁有的東西,以及當中的回憶和經驗,體驗非常新鮮!另外,今年deTour與四組海外設計單位合作,呈現了一系列具有國際視野和獨特風格的設計作品,包括首爾裝置藝術工作室Kimchi and Chips 的《REWORLD Type 2》、韓國設計師 Yoojin Chung的《Capturing Qi (氣)》與Moon Seop Seo的《Passage to the Lake》,以及日本設計師矢後直規的《模仿之旅:追隨女兒們的足跡。》,他更表示參與deTour 2024是本年最有趣的經驗。deTour融合了不同文化的設計理念,為觀眾帶來一場跨界的設計饗宴。PMQ元創方作為香港標誌性的設計創意地標,為本地創意企業家及設計師提供了建立聯繫和分享資源的機會。過去十年間,許多本地及境外設計人才透過deTour這個舞台嶄露頭角,以具實驗性的作品向本地和國際觀眾展示他們的想法,為個人職業生涯開啟了新的可能性,隨後發展成為更成熟的設計師。deTour設計節在提升各界的設計素養、激發創新思維和培養設計人才方面,也發揮了重要作用,同時也提升了公眾欣賞文創設計作品的興趣。PMQ元創方誠摯邀請香港本地及境外更多具潛力和熱情的設計師與創作者參與未來的deTour設計節,展現創意、分享想法和與其他設計同好交流,攜手建立一個充滿活力和創意的設計社群,為香港的設計業界注入新的動力和靈感,期待在deTour 2025年與您相見。