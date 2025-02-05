TUMI 2025 春季系列洋溢活力氣息 彰顯秘魯風采

香港 - 2025年2月5日 - 國際旅遊、生活時尚及配飾領導品牌 TUMI，以活力氣息迎接 2025 年春季的到來。適逢 TUMI 50 週年紀念的重大時刻，品牌將再造一系列融合豐富傳承、創新精神和卓越表現的時尚典範。從卓越工藝到劃時代的突破，TUMI 完美詮釋經典永恆的奢華格調。在 2025 春季系列中，該品牌將古典與現代完美結合，全面展現祕魯作為品牌發源地的獨特魅力與生動活力。該系列體現出品牌對創新設計、品質和性能的承諾，確保每一件產品不僅時尚，更能滿足 TUMI 顧客充滿動感的生活方式。

(由左至右)Alpha Bravo Navigation 背包 (紅/青檸變色龍款)、Voyageur Celina 背包 (丹寧藍)

TUMI本季推出的春季限量系列，向秘魯的壯麗景色，以及熱鬧市集中充滿活力的色彩致敬。該系列精選 Voyageur、Georgica、Alpha Bravo、19 Degree 以及 TUMI 旅行配件系列的部分精品，結合時尚與功能，以丹寧布、紅/青檸變色和自然/沙色等多種鮮明設計，並搭配多樣化的季節性飾品，彰顯祕魯的自然美學。



以卓越性能著稱的 Alpha Bravo 系列，適用於辦公、戶外及各種日常場景，在本次春季推出活力十足的全新面貌。此多功能系列涵蓋背包、托特包及旅行套件等多種單品，並推出醒目的紅/青檸變色龍新款設計。此外，專為戶外冒險設計的 Nomadic Expedition 春季限量系列亦將推出全新的黑瑩石配色，兼具時尚美學與耐用性，成為探索之旅的不二之選。

(由左至右)Georgica Lima 中型手提包 (自然/沙色) 和 Valorie 手提包 (百合柔粉)

本季的女裝款式迎來令人耳目一新的全新感受，帶來鮮明的全新剪裁和色彩搭配。以其靈活百搭而深受青睞的 Voyageur 系列，專為滿足女性的日常需求而設計。2025 年春季系列特別推出時尚的 Evora Hobo 款式，以及湖藍、薰衣草色和丹寧藍等清新的季節性色調。此外，女裝 Georgica 系列煥新亮相，新增百合柔粉等迷人新色。新推出的 Lima 中號托特包則以經典的「T」標誌圖案作為點綴，並以雅致的自然/沙色搭配，增添高級質感。

(由左至右)19 Degree 國際版可擴展四輪登機箱 (湖藍及薰衣草色)

經典款 19 Degree 系列本季強勢回歸，帶來多款令人驚艷的全新色彩，包括湖藍和薰衣草色。該系列還特別以安第斯織物中充滿活力的色調為靈感，推出全新的「炫彩暮光」季節限定色，以充滿未來感的色調搭配光滑的槍金屬裝飾。此外，TUMI 自豪呈現全新的 Rolling Trunk 旅行箱，內部設計寬敞，採用分隔式空間和整合隔板，為長途旅行和人生冒險提供完美的收納方案。

(由左至右)Voyageur Evora 迷你 Hobo 包 (黑色/淺金色)、19 Degree 系列 Rolling Trunk 旅行箱 (黑色紋理)

為致敬本季的祕魯主題，TUMI 另推出一系列充滿活力的包用吊飾，成為旅行者造型的完美點綴。這些吊飾的靈感源自於安第斯山脈富饒的文化遺產和非凡工藝。每一件作品皆精心打造，充分展現冒險精神與獨特個性。



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