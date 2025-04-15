仁愛堂YES護理體驗日 助大眾探索職場新方向

仁愛堂YES培訓學院於2025年4月12日（星期六）成功舉辦了一場多元化的護理體驗日活動，吸引眾多對護理行業感興趣的人士參與。活動以「探索護理新方向」為主題，透過三場行業講座及四個實用示範環節，讓參加者深入了解護理、寵物護理及中醫行業的不同發展前景，並親身體驗相關技能展示。活動當日氣氛熱烈，參加者不僅獲取最新行業資訊，更有機會與招聘機構即場交流，盼開拓事業新路向。 多元講座與示範 聚焦行業趨勢 護理行業近年來因工種多元、人力需求殷切，成為不少人轉職或晉升的熱門選擇。為此，YES培訓學院精心策劃是次體驗日，設有3場專題講座，分別涵蓋護理、寵物護理及中醫行業的職位概況。講座由資深行業人士主講，深入剖析各領域的發展趨勢及就業前景，為參加者提供清晰的職業藍圖。 除了講座，活動更安排了4個示範環節，包括中醫技巧、抽血技術、寵物護理實操及醫務化驗展示，讓參加者近距離觀摩專業技能的實際應用。當中，寵物護理示範尤其受到關注，不少參加者表示透過示範更了解如何照顧毛孩；而抽血及中醫示範則讓參加者有機會一睹課堂上的實務操作。

即場諮詢 助參加者踏上新旅程 是次體驗日不僅是知識分享的平台，更是連接人才與機會的橋樑。活動現場設有課程諮詢區，YES培訓學院的專業團隊逐一解答參加者對課程的疑問，例如寵物助護、醫護支援人員及中醫診所助護等課程的內容與出路。無論是已關注學院課程一段時間、希望轉職，還是尋求行業最新資訊的參加者，均表示活動幫助他們更明確未來的方向。

此外，多間合作機構，包括瑞安護老院集團、鈞溢護老集團以及 Pet Space 獸醫集團、於同場進行即場招聘，提供不少護理前線人員相關職位空缺。不少參加者更把握機會與招聘人員交流，了解職位詳情及入行要求，為轉職或晉升做好準備。 行業前景廣闊 YES 助您實現潛能 仁愛堂YES培訓學院經理黃愛稀於活動尾聲表示：「護理行業的發展潛力無限，不論是傳統醫護、寵物護理還是中醫領域，都需要更多專業人才。我們希望透過體驗日，讓更多人認識行業的多元性，並找到適合自己的發展方向。」她強調，學院的課程設計會持續緊貼市場需求，旨在為學員提供實用技能，提升自我增強競爭力。

展望未來 持續推動行業發展 參加者之一May表示，「當初在網上看到體驗日的宣傳，覺得活動是一個了解行業的好機會。經過今天，我覺得此活動沒有辜負我的期望，不僅示範活動有趣，亦令我對行業有了更深入的體會及了解。」另外亦有參加者Joe認為，講座為中年人士提供了進修及就業的新方向，對想重新投入職場的人士非常有幫助。 是次體驗日的成功舉辦，不僅讓參加者收穫滿滿，更進一步展現了YES培訓學院在護理教育領域的承諾。學院未來將繼續與不同機構合作，舉辦更多活動，幫助有志之士投身護理行業，並為業界注入新血。