全港首屆人寵時裝展暨頒獎典禮PET-SION 2025 於11月7至9日閃耀星光大道

由超過800個寵物商家入駐、集合5,400+寵物友善商戶、全港寵主必備的一站式手機應用程式PET-A-HOOD主辦的全港首屆人寵時裝展「PET-SION 2025」， 將於11月7日在尖沙咀海旁星光大道隆重開幕。本次「PET-SION 2025」活動結合「Pet 寵物」與「Passion 熱情」，打造香港首個以寵物為主角的大型嘉年華會，市民可攜親友及愛寵免費入場，共創很多很多難忘的回憶！ 為期3天的活動，將舉辦多項寵物主題活動，包括PET-SION MARKET維港市集，精選來自世界各地的寵物服飾、食品、用品、保險、以及玩具等，供所有寵物愛好者揀選心儀之物。其中本港大型培育鑽石珠寶品牌The Future Rocks的首個寵物系列珠寶首飾，亦將在本次活動閃亮登場，令人寵間的「親子風尚」有了兼具情感與藝術品味的全新定義。 另外，3款PET-SION活動期間限定禮品包，將以優惠價$99起出售，內含超過十份的豐富禮品，例如Whiskers N Paws購物現金劵、360°維港環景動態人寵拍攝、位您寵100%蟲草Cs-4 配方等。其中尊享典藏禮包更有海洋公園全年通行證，一套禮包集門票、禮品和體驗於一身，相當超值得。把握機會，於11月6日前網上以優惠價預訂，便可於活動現場換領。

同時，現場設有360°互動體驗區，參加者可在多個精心設計的打卡位留下美好回憶，有機會獲取神秘禮物，可謂驚喜不絶，歡樂氣氛滿溢！ 而11月9日的活動更是精彩浪接浪，5大焦點活動不容錯過，包括: 1) PET-SION WALK人寵時裝秀: 香港首個以人+ 貓和狗為主題的親子寵物時裝展，以世界級美景的維港做背景，在星光大道閃爍上演。多隊參賽者攜同愛寵，穿上香港設計師創意十足的親子服踏上T台，展示休閒、運動、時尚等不同風格的造型。而是次時裝展的部份收益，將捐予Hong Kong Dog Rescue，幫助更多有需要的動物，令活動增添多一份意義。

7 場cat walk及dog walk各具特色。提早到場，免費搶盡最佳觀賞位置！