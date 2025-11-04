全港首屆人寵時裝展暨頒獎典禮PET-SION 2025 於11月7至9日閃耀星光大道

由超過800個寵物商家入駐、集合5,400+寵物友善商戶、全港寵主必備的一站式手機應用程式PET-A-HOOD主辦的全港首屆人寵時裝展「PET-SION 2025」， 將於11月7日在尖沙咀海旁星光大道隆重開幕。本次「PET-SION 2025」活動結合「Pet 寵物」與「Passion 熱情」，打造香港首個以寵物為主角的大型嘉年華會，市民可攜親友及愛寵免費入場，共創很多很多難忘的回憶！
為期3天的活動，將舉辦多項寵物主題活動，包括PET-SION MARKET維港市集，精選來自世界各地的寵物服飾、食品、用品、保險、以及玩具等，供所有寵物愛好者揀選心儀之物。其中本港大型培育鑽石珠寶品牌The Future Rocks的首個寵物系列珠寶首飾，亦將在本次活動閃亮登場，令人寵間的「親子風尚」有了兼具情感與藝術品味的全新定義。
另外，3款PET-SION活動期間限定禮品包，將以優惠價$99起出售，內含超過十份的豐富禮品，例如Whiskers N Paws購物現金劵、360°維港環景動態人寵拍攝、位您寵100%蟲草Cs-4 配方等。其中尊享典藏禮包更有海洋公園全年通行證，一套禮包集門票、禮品和體驗於一身，相當超值得。把握機會，於11月6日前網上以優惠價預訂，便可於活動現場換領。
同時，現場設有360°互動體驗區，參加者可在多個精心設計的打卡位留下美好回憶，有機會獲取神秘禮物，可謂驚喜不絶，歡樂氣氛滿溢！
而11月9日的活動更是精彩浪接浪，5大焦點活動不容錯過，包括:
1) PET-SION WALK人寵時裝秀: 香港首個以人+ 貓和狗為主題的親子寵物時裝展，以世界級美景的維港做背景，在星光大道閃爍上演。多隊參賽者攜同愛寵，穿上香港設計師創意十足的親子服踏上T台，展示休閒、運動、時尚等不同風格的造型。而是次時裝展的部份收益，將捐予Hong Kong Dog Rescue，幫助更多有需要的動物，令活動增添多一份意義。
2) PET-SION CEREMONY 頒獎典禮: 早前舉辦的「寵物特工獎」反應熱爆，主辦單位已在過千名的候選者當中挑選最後20强，並於當日進行頒獎典禮，以嘉許一班勞苦功高的寵物 KOL。屆時得獎者將盛裝出席，和愛寵踏上星光紅地毯，享受鎂光燈之餘，也共同接受這份榮譽和獎品。
3) PET-SION PAW-PRINT 愛寵星光掌印牆: 由香港寵物洗護品牌Petal全力支持的寵物掌印現場征集活動，讓你的愛寵儼如巨星般，在星光大道的掌印打卡牆上留下光榮的印記。Petal 專為香港濕熱天氣研發植物基配方寵物護理產品，涵蓋寵物洗護、家居清潔、及日常護理三大系列，從愛寵沐浴到居家環境，提供全方位天然呵護。所有產品採用植物萃取成分、無酒精、無毒無害，溫柔守護每一位寵物，展現愛與關懷。
4) GlocalMe PetPhone Challenge最Smart狗狗 - 寵寵Pet瘋比賽: 由GlobalMe PetPHone協辦的寵物挑戰賽，招募50隊狗狗參加打電話比賽，限時內用Pet Phone「打出」最多電話給主人的狗狗，可以贏得雙人來回香港大阪的機票。
5) Busking /與狗共舞表演: 為了進一步帶動現場熱鬧的氣氛，主辦單位邀請了多個人氣歌手和組合，包括Zwing & Mia¸ One Take-off以充滿感染力的音樂，為現場注入迷人和輕快等不同的節奏氛圍。而曾代表香港出戰「與狗共舞世界盃」的Howard和Olivia攜同愛犬Sonic和Aelia齊齊亮相，為大家表演爆萌和默契十足的狗狗舞蹈。