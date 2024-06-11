商評中心第十屆執委會宣誓就職 2024卓越商業品牌大獎新鮮出爐

香港商業專業評審中心(商評中心)早前舉辦第十屆執委會就職典禮暨2024卓越商業品牌大獎頒獎典禮。商評中心擁有46個商會會員，涵蓋批發零售界及服務業等多個界別。中心成立目的是為加強各商業服務行業的凝聚力，建立標準，協助業界從業員透過持續進修，自我増值，獲得專業的認可資格。

當晚在新任商評中心會長文德榮，第10屆執行委員會就職典禮籌委會主席麥美儀女士、2024商評卓越商業品牌大獎籌委會主席蘇增慰先生帶領下。大會並邀請了香港特別行政區政府海關關長何珮珊女士,CDSM,CMSM；全國政協委員,批發及零售界立法會議員邵家輝太平紳士；香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP，以及中央駐港聯絡辦公室九龍工作部鄧愛萍副處長四位嘉賓作為就職典禮主禮及頒發各類型獎項。