商評中心第十屆執委會宣誓就職 2024卓越商業品牌大獎新鮮出爐

香港商業專業評審中心(商評中心)早前舉辦第十屆執委會就職典禮暨2024卓越商業品牌大獎頒獎典禮。商評中心擁有46個商會會員，涵蓋批發零售界及服務業等多個界別。中心成立目的是為加強各商業服務行業的凝聚力，建立標準，協助業界從業員透過持續進修，自我増值，獲得專業的認可資格。
當晚在新任商評中心會長文德榮，第10屆執行委員會就職典禮籌委會主席麥美儀女士、2024商評卓越商業品牌大獎籌委會主席蘇增慰先生帶領下。大會並邀請了香港特別行政區政府海關關長何珮珊女士,CDSM,CMSM；全國政協委員,批發及零售界立法會議員邵家輝太平紳士；香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP，以及中央駐港聯絡辦公室九龍工作部鄧愛萍副處長四位嘉賓作為就職典禮主禮及頒發各類型獎項。
到埸嘉賓包括陸瀚民、何敬康、郭玲麗、陳仲尼、葛𤦍帆、郭玲麗、陳紹雄、周浩鼎、李鎮強、周文港等多位立法會議員，還有得利學院執行院長王錫堯教授、香港恒生大學創業管理碩士課程主任鄺家麒博士、香港恒生大學協理副校長(知識交流)及專業進修學院總監梁偉強博士、大灣區商學院陳志輝教授，以及理工大學專業進修學院鄒兆鵬博士。
商評中心於2014年由個人專業資歷認證推廣至企業層面，創辦「商評卓越商業大獎」，鼓勵企業自我增值，與時並進，在「創意策劃」、「環保」、「社會愛心服務」、「服務真誠」等四大範疇，將爭取表現，提升專業水平。為嘉許推動更多企業參加、令年特設商會會員推薦獎項反應非常熱烈。今年獲「商評卓越商業大獎」７家，單項大獎6家，8個會員商會推薦其公司會員共38家。