城市景昔App擴展至大坑 借AR穿越時空 365日睇舞火龍

置身銅鑼灣和天后之間的大坑，是一個充滿歷史和人文氣息的社區，更以每年中秋著名的國家級非物質文化遺產舞火龍活動聞名中外。旅遊事務署已正式擴展文化創意旅遊項目「城市景昔」至大坑5個指定地點，更借擴充實景(AR)「親身欣賞」技術、由歷史照片或本地藝術家畫作整合而成的「城市景昔」，讓旅客和市民沉浸式體驗大坑的今昔變遷和文化特色。
新設五個指定地點 還原昔日大坑歷史風貌
「城市景昔」由旅遊事務署委託香港城市大學創意媒體學院研發及製作，製作團隊的項目經理梁偉倫表示，五個新設置的「AR 時鐘」分別位於大坑的火龍徑、銅鑼灣道、蓮花宮西街、浣紗街和大坑火龍文化館，串連成一條歷史漫步路線。市民和旅客只需透過手機應用程式掃描這些認真當眼的「AR 時鐘」，便可欣賞由歷史照片或本地藝術家畫作整合而成的昔日街景。每個場景中的地標建築均配有根據歷史資料和街坊口述歷史撰寫的文字描述。
梁偉倫表示，「我哋搵左90歲嘅老街坊荃伯口述當年嘅大坑歷史，找出當年大坑明渠（現為火龍徑）嘅真實位置。」 原來市民或旅客可站在昔日的大坑明渠上，了解檔區居民在20世紀初以洗衣業為生，污水順流而下，下游匯集洗衣池的污水，從而得出「大坑」的地名的歷史。
藝術家結合AR技術 百年火龍文化躍然眼前
今次「城市景昔」的一大特色是透過動畫與360度影片，立體展現大坑舞火龍這項百年非遺傳統習俗。本地藝術家包括動畫藝術家李鈺淇、插畫家吳嘉敏及水墨藝術家沈君怡都參與其中，參考歷史資料，創作出生動細緻的動畫，再透過AR技術將其融入場景，讓市民和旅客從嶄新視角欣賞這項極具代表性的節慶活動。
此外，「城市景昔」也採用 360 度全景鏡頭拍攝，在中秋節期間捕捉了大坑舞火龍點睛和巡遊表演時的熱鬧畫面，將火光閃耀、鑼鼓喧天的氛圍重新呈現，讓市民和旅客猶如置身其中，一年365日全天候都能親身感受這項非物質文化遺產的魅力。
「城市景昔」自2021年推出以來，已於中環、山頂、尖沙咀、深水埗、油麻地、 佐敦及鯉魚門等地區設置「AR 時鐘」，讓市民和旅客透過科技感受香港的文化與歷史的變遷。