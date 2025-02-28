城市景昔App擴展至大坑 借AR穿越時空 365日睇舞火龍

置身銅鑼灣和天后之間的大坑，是一個充滿歷史和人文氣息的社區，更以每年中秋著名的國家級非物質文化遺產舞火龍活動聞名中外。旅遊事務署已正式擴展文化創意旅遊項目「城市景昔」至大坑5個指定地點，更借擴充實景(AR)「親身欣賞」技術、由歷史照片或本地藝術家畫作整合而成的「城市景昔」，讓旅客和市民沉浸式體驗大坑的今昔變遷和文化特色。

新設五個指定地點 還原昔日大坑歷史風貌

「城市景昔」由旅遊事務署委託香港城市大學創意媒體學院研發及製作，製作團隊的項目經理梁偉倫表示，五個新設置的「AR 時鐘」分別位於大坑的火龍徑、銅鑼灣道、蓮花宮西街、浣紗街和大坑火龍文化館，串連成一條歷史漫步路線。市民和旅客只需透過手機應用程式掃描這些認真當眼的「AR 時鐘」，便可欣賞由歷史照片或本地藝術家畫作整合而成的昔日街景。每個場景中的地標建築均配有根據歷史資料和街坊口述歷史撰寫的文字描述。