大腸癌發病率趨升 手術前後輔助治療助增存活率

美國疾病控制及預防中心（CDC）將每年3月定為「大腸癌關注月」，香港醫護聯盟特別聯同仁安腫瘤中心主辦「大腸直腸癌治療及新進展專題健康講座」，為注重健康的市民及腸癌患者提供最新資訊，齊齊對抗腸癌。 大腸癌是香港第二位最常見的癌症，2021年佔癌症新症總數15.3%，合共5,899宗，並於39年來均呈上升趨勢，備受各界關注，當日參加講座的人士十分踴躍，細心聆聽主講嘉賓臨床腫瘤科專科楊善如醫生的講解。

臨床腫瘤科專科楊善如醫生

楊善如醫生在講座上指出，約75%的大腸癌沒有明顯病因，惟肥胖、吸煙，以及酒精和肉類的攝入量增加，被認為是許多亞洲國家癌症發病率和死亡率趨升的原因。

大腸癌是一種源自結腸或直腸的癌症，多數是結腸或直腸出現異常的組織生長（稱為瘜肉）而形成，楊善如醫生稱早期大腸癌未必有明顯症狀，導致發現率偏低，超過50%個案在確診時已屬3至4期，出現大便帶血/呈黑色/帶黏液、下腹持續不適（腹脹和絞痛）、感覺疲倦和虛弱等徵狀，這時候癌細胞已有轉移狀況，被根治的機會較低，4期患者的5年存活率僅9.3%。 治療方面，0至3期均採取切除腫瘤手術，以根治為目標，其中2至3期大腸癌部份患者需要配合術後輔助化療，以減低復發風險。第3期大腸癌患者單獨使用化療藥5-氟尿嘧啶（5-FU）可減低10%至15%死亡風險；使用含奧沙利鉑的組合治療可進一步降低4%至5%死亡風險。至於低風險3期大腸癌患者，選用3個月的卡培他濱加奧沙利鉑化療藥組合治療（CAPOX），與6個月療程相比有相約療效。此外，於高風險直腸癌術前輔助治療（放射治療（電療）和化療）亦有助提高存活率及疾病控制率。