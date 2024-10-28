戴德梁行 勇奪皇家特許測量師學會 | RICS 香港 2024 年度兩項大奬

年度最佳成交大獎

年度估價團隊大奬

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香港 - 2024 年 10 月 28 日 - 全球領先的房地產服務諮詢顧問公司戴德梁行 | Cushman & Wakefield 憑著勝人一籌的優質專業服務，再次勇奪皇家特許測量師學會 | RICS 2024 年度最佳成交大獎及最佳估價團隊大奬。戴德梁行資本市場部團隊成功促成了李寧有限公司從恒基地產收購位於北角電器道 218 號的港匯東，已更名為香港李寧大廈。即使本港市場面臨多重挑戰，我們仍然充分發揮了戰略洞察和嚴謹規劃的優勢，將李寧公司從租賃人轉變為物業持有人，成功為這個中國領先的體育品牌企業收購在港的總部。表示：「這項殊榮肯定了我們團隊一直秉持的專業精神。我們很高興能在複雜的市場背景下促成這宗如此重要的交易，並將繼續致力為客戶提供卓越的服務和創新的解決方案。我們的成功源於對客戶需求的了解，及以銳變應萬變的思維模式。」戴德梁行在數據中心估價領域擁有超過 20 年的經驗，建立創新平台，緊跟 RICS 的專業標準，使估值及諮詢服務團隊能夠為數字資產提供卓越服務。我們服務的宗旨是為協助投資者作出穩健決策、建立成功商業模式和訂製最佳資產管理策略。作為高瞻遠矚的專業人士，我們的團隊通過氣候、環境、社會和管治顧問工作並引用 RICS 的相關估值準則，引導客戶了解氣候帶來的相關物業風險，為資產降本增效，提升物業價值，並實現資產持續性和協作市場負責任投 資。同時透過善用科技促進及支持香港數字經濟轉型，並邁向可持續和數字化未來。表示：「我們很榮幸再次獲頒此項殊榮，引證了團隊一直以來的卓越成就。自 1993 年在香港創立以來，我們承諾追求卓越和創新，在行業上奠定領先地位。公司致力培育年輕人才，與時並進，業務推陳出新，深受業界高度認可。」表示：「祝賀各專業團隊再次展現我們與時並進，及以客為本的服務精神。憑著堅持理念，戴德梁行進一步鞏固我們的品牌形象和行業地位。展望未來，我們將繼續為客戶提供卓越的專業服務，引領香港房地產行業的發展。」年度最佳成交大獎：資本市場部團隊年度估價團隊大獎：香港估價及顧問服務團隊下載高解像照片