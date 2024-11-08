拆解丙肝謬誤 早診早醫早根治

丙型肝炎是指由丙肝病毒（HCV）引起的肝臟疾病，估計約0.3%香港人口曾感染丙肝病毒（HCV），即約逾20,000人。早前香港中文大學一項研究顯示，一般人以至患者本身對丙型肝炎的認知存在諸多謬誤，腸胃肝臟科專科鄭芷輝醫生將一一拆解。

根據中大研究，香港有近四成人誤以為HCV可透過空氣傳播；逾六成人誤將社交接觸、食物污染及蚊子視為HCV傳染風險。鄭芷輝醫生解釋，HCV主要透過血液和體液傳播，例如共用針筒和性接觸，還有較低風險的母嬰傳染。高危一族包括愛滋病患者，有機會接觸他人受污染血液的人士，如使用針筒注射藥物者，曾在上世紀90年代之前在港或其他地區包括內地接受輸血的人士。雖然坊間有不同護肝營養品或中藥調理，但鄭芷輝醫生指目前暫無證據顯示可有效根治丙肝。醫生並不建議丙肝患者在治療期間服用中藥或成藥，因為會增加肝臟分解藥物的負擔及有機會影響治療療效。