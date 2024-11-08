拆解丙肝謬誤 早診早醫早根治

丙型肝炎是指由丙肝病毒（HCV）引起的肝臟疾病，估計約0.3%香港人口曾感染丙肝病毒（HCV），即約逾20,000人。早前香港中文大學一項研究顯示，一般人以至患者本身對丙型肝炎的認知存在諸多謬誤，腸胃肝臟科專科鄭芷輝醫生將一一拆解。
根據中大研究，香港有近四成人誤以為HCV可透過空氣傳播；逾六成人誤將社交接觸、食物污染及蚊子視為HCV傳染風險。鄭芷輝醫生解釋，HCV主要透過血液和體液傳播，例如共用針筒和性接觸，還有較低風險的母嬰傳染。高危一族包括愛滋病患者，有機會接觸他人受污染血液的人士，如使用針筒注射藥物者，曾在上世紀90年代之前在港或其他地區包括內地接受輸血的人士。雖然坊間有不同護肝營養品或中藥調理，但鄭芷輝醫生指目前暫無證據顯示可有效根治丙肝。醫生並不建議丙肝患者在治療期間服用中藥或成藥，因為會增加肝臟分解藥物的負擔及有機會影響治療療效。
透過治療徹底痊愈
診斷丙肝的方法包括抽血檢驗HCV抗體及HCV 病毒數量（HCV RNA核糖核酸）。一旦發現HCV抗體為陽性，即代表身體曾經感染HCV。如果HCV RNA也為陽性，即代表身體內仍然存在活躍的病毒，而醫生就可以處方藥物治理。鄭芷輝醫生稱，過去傳統治療方法為注射干擾素和口服藥物利巴韋林（Ribavirin），根治率約40-50%，而且副作用較多，並不是所有病人都能承受；後來研發的特效口服抗病毒藥物治療，藥物療程一般只需8至12星期，根治率達90%以上，而且副作用少。近年香港醫管局已將丙肝特效口服抗病毒藥物納入藥物名單，只要在公立醫院求醫並確診HCV而HCV RNA也為陽性，患者即可獲得處方，讓病情處於不同階段的患者均可接受治療。
實現WHO消除肝炎目標 讓診斷率與治療率分別達90%和80%
只要HCV感染者早診早醫，即可達到根治效果。以一名中年女患者的個案為例，她早年懷孕時在內地接受輸血後感染HCV，其後接受傳統治療，出現抑鬱和貧血等副作用，而且完成療程後仍未能完全根治，令她心灰意冷下自行停止覆診。直至近年醫管局推行一項以消除丙肝為目標的計劃，在資料庫中翻查舊患者紀錄，找到她並勸服她重新接受治療。完成特效口服抗病毒藥物療程後再檢驗，她體內的HCV已完全消除。
倘若所有患者和潛在感染者均提高對丙肝的認識，早診早治，提高診斷率，減低因肝炎而引起的死亡率，同時減低將丙肝傳播開去的機會，努力實現世界衛生組織（WHO）在2030年消除丙肝的目標。