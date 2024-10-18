樂風集團「築 ◆ 動文創」贊助《Move on to TKT》展覽場地

樂風集團

樂風集團成立於 2012 年，為本港房地產發展商，致力發展品質非凡及高端的住宅、零售和工商項目。集團憑藉團隊經驗，積極探索機會，收購及發展香港市區核心位置的重建項目，尤其聚焦甲級商廈及高尚住宅物業項目，並致力配合多樣化的市場需求及公共政策，為股東爭取最佳回報，同時竭力於社會責任及可持續發展之間取得良好的平衡。



「築 ◆ 動文創」企劃

「築 ◆ 動文創」企劃由樂風集團推出，以重點支持本地產業、就業和文化藝術創作。透過與本地藝術家的合作，舉辦不同文化和藝術活動，以提高公眾相關意識和參與度，並促進本地當代藝術和文化發展。此外，活動亦會加入慈善元素，以籌集資金支援更多有需要人士，並賦予活動更深層意義。

