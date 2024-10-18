樂風集團「築 ◆ 動文創」贊助《Move on to TKT》展覽場地

ONE BEDFORD PLACE化身社區博物館 為舊物注入第二生命訴說昔日情懷香港 - 2024年10月18日 - 近年本地吹起懷舊風，不同舊時文化、舊事舊物愈來愈備受重視。本港地產發展商樂風集團（「樂風」或「集團」）一直秉承「沒有過去，便沒有現在」的理念，肩負起保留舊有文化足跡的責任。透過集團旗下的「築 ◆ 動文創」企劃，為香港藝術中心旗下公共藝術及社區藝術項目「轉角：」與Playback Concept聯合舉辦的社區博物館系列《Move on to TKT》贊助展覽場地，並將於10月26日至12月31日、假集團旗下位於西九龍的甲級商廈ONE BEDFORD PLACE舉行。
是次《Move on to TKT》展覽，由藝術家陳寶峰帶領Playback Concept團隊以金工設計方式，改造大角咀的特色社區舊物，並創作10件作品以記錄及勾畫區內街坊「小人物」與「大歷史」對照的故事，透過不同視角見證社區變遷，拓闊區內歷史面貌。樂風為展覽作場地贊助，以延續「築 ◆ 動文創」理念，與本地藝術家及團體合作，合力為舊物品賦予第二生命，並以不同形式再次呈現眼前，為大家帶來舊物所擁有的獨特時代特色和集體回憶。
樂風一直致力透過「築 ◆ 動文創」企劃與本地藝術單位合作，於不同舊樓重建項目收集及保存各式各樣的珍貴舊物品，與舊區重建的建築設計結合，將舊物品融入現代化的嶄新設計當中。除此之外，過往舉辦的「舊香港*融舊 - 藝術概念館」亦獲得多間中外媒體報導及各地遊客到場參觀，當中包括展出白鐵信箱、「大牛龜」、舊式招牌等珍藏的舊物件，亦聯同數名本地藝術家，以不同方式展現新、舊香港時光。
社區博物館《Move on to TKT》by Playback Concept
公共藝術及社區藝術項目「轉角：」由市區更新基金贊助，其中社區博物館系列《Move on to TKT》，展覽以金工設計方式改造舊物，以回應大角咀的社區更新，由陳寶鋒帶領Playback Concept團隊為是次展覽創作了10件作品。用不一樣視角見證社區的變遷，拓闊大角咀面貌。
日期：2024年10月25日*至2024年12月31日
時間：上午10時30分至晚上6時30分
地點：西九龍必發道100號ONE BEDFORD PLACE 1樓
展覽詳情：https://hkac.org.hk/calendar_detail/?u=VJ48nrEN3-I
免費入場，歡迎公眾參觀。
*10月25日晚上5時至7時為嘉賓預覽
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樂風集團
樂風集團成立於 2012 年，為本港房地產發展商，致力發展品質非凡及高端的住宅、零售和工商項目。集團憑藉團隊經驗，積極探索機會，收購及發展香港市區核心位置的重建項目，尤其聚焦甲級商廈及高尚住宅物業項目，並致力配合多樣化的市場需求及公共政策，為股東爭取最佳回報，同時竭力於社會責任及可持續發展之間取得良好的平衡。
「築 ◆ 動文創」企劃
「築 ◆ 動文創」企劃由樂風集團推出，以重點支持本地產業、就業和文化藝術創作。透過與本地藝術家的合作，舉辦不同文化和藝術活動，以提高公眾相關意識和參與度，並促進本地當代藝術和文化發展。此外，活動亦會加入慈善元素，以籌集資金支援更多有需要人士，並賦予活動更深層意義。
香港藝術中心
香港藝術中心於1977年成立，多年來透過舉辦不同形式的藝術活動及藝術教育，在積極培育藝術家的同時，努力將藝術引進大眾的生活，把創意藝術與大眾聯繫起來。中心相信藝術能夠改變生命，並致力於五大藝術發展範疇的工作，包括國際藝賞、藝在社區、多元藝聲、培育藝能和創藝生活。
Playback Concept
Playback Concept是香港金屬工藝品牌，一直以時間、自然、流逝等主題推廣金工美學。近年在中環自設工 作室，開辦金工首飾工作坊、器物製作體驗等個人與團體活動教學，並提供多款度身訂製的金屬首飾與器物訂製。