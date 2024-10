樂風集團「築 ◆ 動文創」贊助《Move on to TKT》展覽場地

ONE BEDFORD PLACE化身社區博物館 為舊物注入第二生命訴說昔日情懷

香港 - 2024年10月18日 - 近年本地吹起懷舊風,不同舊時文化、舊事舊物愈來愈備受重視。本港地產發展商(「」或「集團」)一直秉承「沒有過去,便沒有現在」的理念,肩負起保留舊有文化足跡的責任。透過集團旗下的「」企劃,為香港藝術中心旗下公共藝術及社區藝術項目「轉角:」與Playback Concept聯合舉辦的社區博物館系列《Move on to TKT》贊助展覽場地,並將於10月26日至12月31日、假集團旗下位於西九龍的甲級商廈舉行。是次《Move on to TKT》展覽,由藝術家陳寶峰帶領Playback Concept團隊以金工設計方式,改造大角咀的特色社區舊物,並創作10件作品以記錄及勾畫區內街坊「小人物」與「大歷史」對照的故事,透過不同視角見證社區變遷,拓闊區內歷史面貌。樂風為展覽作場地贊助,以延續「築 ◆ 動文創」理念,與本地藝術家及團體合作,合力為舊物品賦予第二生命,並以不同形式再次呈現眼前,為大家帶來舊物所擁有的獨特時代特色和集體回憶。樂風一直致力透過「築 ◆ 動文創」企劃與本地藝術單位合作,於不同舊樓重建項目收集及保存各式各樣的珍貴舊物品,與舊區重建的建築設計結合,將舊物品融入現代化的嶄新設計當中。除此之外,過往舉辦的「舊香港*融舊 - 藝術概念館」亦獲得多間中外媒體報導及各地遊客到場參觀,當中包括展出白鐵信箱、「大牛龜」、舊式招牌等珍藏的舊物件,亦聯同數名本地藝術家,以不同方式展現新、舊香港時光。公共藝術及社區藝術項目「轉角:」由市區更新基金贊助,其中社區博物館系列《Move on to TKT》,展覽以金工設計方式改造舊物,以回應大角咀的社區更新,由陳寶鋒帶領Playback Concept團隊為是次展覽創作了10件作品。用不一樣視角見證社區的變遷,拓闊大角咀面貌。日期:2024年10月25日*至2024年12月31日時間:上午10時30分至晚上6時30分地點:西九龍必發道100號ONE BEDFORD PLACE 1樓展覽詳情: https://hkac.org.hk/calendar_detail/?u=VJ48nrEN3-I 此 下載高清照片。