海逸國際酒店集團連續第三年榮膺TTG旅遊名人堂殊榮

海逸國際酒店集團欣然宣布，連續第三年獲得享譽業界的TTG旅遊名人堂（TTG Travel Hall of Fame）榮譽。此項殊榮表彰集團在酒店業務各方面持續追求卓越的承諾。集團深感榮幸能夠與業界翹楚並列，並將繼續致力於為全球賓客提供卓越的住宿體驗。
TTG旅遊名人堂創立於2002年，旨在表彰亞太地區最傑出的旅遊機構，這些機構在創新及服務卓越方面持續引領業界標準。第34屆TTG旅遊大獎晚宴及頒獎典禮於9月25日在泰國曼谷隆重舉行。
數碼創新優化賓客體驗
海逸國際酒店集團致力透過科技重新定義預訂體驗，並推出全新微信小程序，為旅客及業務夥伴提供全天候預訂平台，具備即時確認及安全電子支付功能，打造流暢便捷的使用體驗，亦因此獲騰訊微信頒發「2024年度數字企業」獎項，以表彰集團在數碼轉型方面的卓越表現。
海逸國際酒店集團董事高寶珍小姐表示: 「我們致力透過數碼與實體創新雙軌並行，提升賓客體驗及營運效率。微信小程序已大幅簡化旅客及業務夥伴的手機預訂及付款流程。今年稍後時間，我們將於旗下所有酒店推出自助入住及退房服務，為賓客打造從抵達到離店的無縫高效住宿體驗。」
海逸國際酒店集團是亞洲酒店業的重要成員。集團在香港及上海共管理13間酒店，提供豪華、舒適、優雅及經濟實惠的住宿體驗。海逸國際酒店集團是長江實業集團的成員。