海逸國際酒店集團連續第三年榮膺TTG旅遊名人堂殊榮

海逸國際酒店集團欣然宣布，連續第三年獲得享譽業界的TTG旅遊名人堂（TTG Travel Hall of Fame）榮譽。此項殊榮表彰集團在酒店業務各方面持續追求卓越的承諾。集團深感榮幸能夠與業界翹楚並列，並將繼續致力於為全球賓客提供卓越的住宿體驗。

TTG旅遊名人堂創立於2002年，旨在表彰亞太地區最傑出的旅遊機構，這些機構在創新及服務卓越方面持續引領業界標準。第34屆TTG旅遊大獎晚宴及頒獎典禮於9月25日在泰國曼谷隆重舉行。